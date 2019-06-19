Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в Анти-Россию? Часть 3

Окончание

Часть 1

Часть 2

Почему одни русские и другие русские - которые назвали себя украинцами - стали врагами? Есть только один метод, чтобы получить правильный ответ - пройтись по всему древу малороссийского сепаратизма. Выяснить, кто поливал, окучивал и удобрял саженец. Путь этот - почти в 900 лет. Свое расследование мы начали с XII века, распада исторической (Киевской) Руси. Ее северная часть (Новгород, Владимир, Тверь, Москва)продолжала борьбу за самостоятельность. А Западная Русь (Галицкое княжество) попала под влияние католиков, православное духовенство оттуда изгоняют. Изобретают подобие нового языка. И впервые в середине XIX века произносят слово «Украина»...

НА ГРАНИ СОЗРЕВАНИЯ

В ноябре 1914-го австрийский министр иностранных дел Леопольд фон Берхтольд заявил: «Наша главная цель в этой войне - в долгосрочном ослаблении России, поэтому в случае победы мы приступим к созданию независимой от России украинской державы». У австрийцев слова не расходились с делом: историю Украины уже сочинили - профессор Киевского университета Михаил Грушевский, эмигрировавший в конце XIX века в австрийскую тогда Галицию.

Богдан Безпалько, член совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ:

- Австрийцы очень боялись пробуждения русского самосознания в Галиции, поэтому решили действовать на упреждение. Для начала они предоставили кафедру Грушевскому, который встал во главе группы товарищей и написал 10-томную (!) «Историю Украины-Руси». Он и сформулировал идею Украинского государства. У Грушевского была очень простая методология. Он обозначил территорию и все, что происходило на ней, объявлял «украинским».

По мнению Грушевского, была когда-то Киевская Русь, потом она стала Московской, потом Литовской, Польской. И чтобы не было путаницы, надо Киевскую Русь, где жили древние русы, называть Украиной.

К сожалению, есть только косвенные свидетельства оплаты за работу Грушевского в австрийском «проекте Украина». Скромный профессор Львовского университета, вернувшись в Киев, покупает особняк в центре города.

По иронии судьбы все «боевые» действия на баррикадах майдана в Киеве 2014 года происходили именно на улице Грушевского. И еще деталь - на современной, до невозможности вольной Украине законодательно запрещено оспаривать концепцию Грушевского - это, дословно, «метрика украинской истории». Возможно, потому, что именно на ней и держится «украинство».

Кстати, в те годы, когда Грушевский сочинял историю нового народа на деньги соседских «доброжелателей», у последователей львовского профессора нашлось в самой России множество друзей…

Андрей Марчуков, старший научный сотрудник Института российской истории:

- Российское лево-либеральное сообщество верило, что главное для украинофилов - социальные идеи равенства, а то, что оно националистическое, сепаратистское и русофобское, либералы видеть не хотели. Украинофилов они воспринимали как своих братьев-оппозиционеров с фигой в кармане, которые занимаются этнографией. И считали, что их нужно поддержать.

И нынешняя либеральная интеллигенция оказалась такой же. Киев они рассматривают как точку «борьбы с кремлевским режимом», в упор не замечая ни войны в Донбассе, ни свастик на знаменах националистических батальонов. Все это за гранью их восприятия.

Август 1918-го. Гетман Скоропадский стоит навытяжку перед кайзером Вильгельмом II. Когда немцы разогнали Центральную раду, во главе Украины встал Скоропадский - бывший генерал-лейтенант русской армии. Фото: Mirrorpix/Getty Images

«ПОД ВАГОНОМ ТЕРРИТОРИЯ, А В ВАГОНЕ - ДИРЕКТОРИЯ»

Можно по-разному относиться к советскому прошлому, но то, что нынешняя Украина - наследие большевиков и их политики, оспорить сложно. Я задавал экспертам вопрос: «Что было главным толчком для появления Украины?», и все они сходились в одном - революционная смута начала века и бессилие гибнущей империи.

Богдан Безпалько:

- Когда исчезла Российская империя, эти люди посчитали, что могут организовать свое государство. Но к этому у них не оказалось способностей, а у людей - потребности. Все это превратилось, по словам известного киевлянина Михаила Булгакова, в «пошлую оперетку». Эти люди могли контролировать лишь небольшие территории. Поговорка тех времен: «Под вагоном Территория, а в вагоне - Директория». Эти слова можно было отнести к каждой попытке создать украинское государство. Но и Украинская народная республика (УНР), и Гетманат Сагайдачного, и Директория Петлюры были локальными явлениями. И короткими. Скоропадский находился у власти целых пять месяцев. А Грушевский, глава Центральной рады, жаловался, что сердюки (казаки-наемники. - Авт.) не способны сражаться вообще. Не получилось государства. Оно свалилось им на голову и сразу же было инкорпорировано немцами, красными, белыми - любой реальной силой. Вдумайтесь, в это время даже сторонники черносотенца Шульгина набрали на выборах в Киеве колоссальное количество голосов… (Только в киевской «черной сотне» перед революцией было 53 000 членов. - Авт.)

Каково же было удивление первых украинцев, когда выяснилось, что советская власть любит их больше, чем русских. Этот факт не укладывается в наших головах сейчас, но тогда все было объяснимо. Русский народ считался носителем имперской идеи, а значит, для борьбы с ним в качестве сдержек и противовесов нужно использовать другие народы.

Богдан Безпалько:

- Украина не появилась бы в 1991 году, если бы в советский период не провели украинизацию. Только в 1923 году ЦК компартии Украины принял постановление о разработке украинского языка и издании первого академического словаря на основе киевско-полтавского наречия. Началась «принудительная украинизация», которая шла до самого распада СССР. Я жил в Киеве, и мне все время объясняли, что я украинец, потому что моя фамилия заканчивается на «о». Мне вписали в паспорт «украинец». Мне внедряли самоидентификацию «украинец». Один из исследователей, Елена Борисенок, говорила: «Украинизация» - это не внедрение языка, а внедрение самосознания». Разумеется, через несколько поколений люди уже считали, что представляют собой отдельный народ - со своим языком и территориями.

Михаил Грушевский - идеолог и основатель «украинства» - написал брошюру «Какой автономии и федерации хочет Украина». Она была издана в апреле 1917-го миллионным тиражом в Австро-Венгрии, с которой Россия в то время воевала. Как думаете, для чего это делал

КРОВАВЫЙ ФАЛЬСТАРТ

Участие украинских националистов в событиях Великой Отечественной не дало им никакого выигрыша, только замазало по уши сотрудничеством с рейхом.

Богдан Безпалько:

- ОУН* считалась в Германии полезным движением. Современным языком его бы назвали «прокси». Разновидность ИГИЛ*, движение из людей, готовых воевать, требующих для этого небольших ресурсов и с помощью которых можно решать геополитические задачи.

Немцы финансировали и снабжали ОУН, но после вступления Германии в войну с СССР все попытки создать даже марионеточное государство Украина были пресечены Германией. 30 июня 1941 года во Львове Ярослав Стецько провозгласил Украинское государство. Но даже реверансы в сторону Гитлера ему не помогли. Однако и это украинских националистов удовлетворило. Просто их идеология на 80% состоит из ненависти к России, что тогда, что сейчас. А Гитлер воевал с Россией.

Бандеровцев, как ни странно, после разгрома Гитлера тепло приняли в странах антигитлеровской коалиции - США, Канаде, Австралии. Убежище получали даже палачи типа Николая Лебедя, участника Волынской резни. При этом прекраснодушная украинская национальная интеллигенция кивала на это явление как на образец западной демократии и плюрализма. Все оказалось проще и циничнее.

Богдан Безпалько:

- На Западе верно оценили полезность бандеровцев. Какое-то время их использовали как диверсантов, пока советские спецслужбы не разгромили подполье на самой Украине. Но и потом бандеровцам нашли работу - подключили к информационной войне. Вещали на СССР радиостанции на украинском языке, работал «Вильный университет в Мюнхене», а как только рухнул железный занавес, все это хлынуло к нам.

В мае 2015-го в Луганском университете имени Шевченко кто-то из преподавателей обнаружил склад бандеровской литературы. Книг было несколько тонн. Самые старые издания - середины 50-х годов, отпечатанные в Канберре, Оттаве, Нью-Йорке. Карманные форматы - для удобства перевозки, тонкая бумага. К своей сегодняшней антироссийской независимости Украина подошла с окончательно сформировавшимся культом «борцов за свободу украинского народа». Сейчас на нем базируется вся новейшая история Украины.

«СОЦИАЛЬНО БЛИЗКИЕ » - УРКИ И БАНДЕРОВЦЫ

Все эксперты, участвовавшие в подготовке этого исторического расследования, высказали мне неприятное, но честное мнение: сама Москва не меньше внешних сил виновата в создании Украины и превращении ее в проект «Анти-Россия». Егор Холмогоров вспомнил фаворита Александра Первого, поляка Чарторыйского, который умудрился совершить настоящую диверсию государственного масштаба - продавил сохранение польской системы образования на территориях Украины, взятых от Польши. В итоге ополячивание Западной Украины было произведено на деньги Российской империи.

Богдан Безпалько сравнил Украину с трупом в толпе, который не падает лишь потому, что его поддерживают. Ни разу за свою новейшую историю Россия не применила к Украине жестких мер экономического и политического воздействия, по-прежнему являясь спонсором украинской независимости. Андрей Марчуков вспомнил советскую эпоху. Даже после кровавой бандеровщины власти не изменили ленинской национальной политики:

- Последний командующий УПА* Василий Кук отсидел шесть лет и потом спокойно работал научным сотрудником, писал мемуары в Институте истории Украины…

В 1991 год Украина, или проект «Анти- Россия», вошла практически сформировавшимся государством - с языком и национальной интеллигенцией, органами власти и границами. Геополитические задачи новому государству нарезали чуть позже. Не мы, конечно.

*Запрещенные в РФ радикальные организации.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На своей земле на чужом языке не говорят

Как же так вышло, почему «бандеровцы» победили Русь?

Любая сплоченная этническая группа в постиндустриальном, рыхлом и атомизированном обществе получает колоссальное преимущество. Особенно если имеет финансовую и идеологическую поддержку извне. Первый этап переформатирования государства Украина в «Анти-Россию» они освоили успешно, даже смогли вырастить новое поколение последователей - именно они скакали на последнем майдане. В 2014 году в проекте «Анти-Россия» случился серьезный сбой, внутриусобная, гражданская война сторонников «русского мира» и «украинского». Победить в этой войне «бандеровцы» не смогли. Пятый год не могут. Им достаточно четко показали, что естественный ареал их обитания - зачищенные от русских земли бывшего Галицкого княжества. Остальные русские земли проекта «Анти-Россия» им не удержать. Так было в начале ХХ века, так будет и сейчас. Проект «Анти-Россия» неминуемо окажется разобран на составные части. Хотелось бы поскорее, однако исторические процессы идут медленнее жизни в современном обществе, но их вектор уже понятен.

Недавний снос памятника Жукову в Харькове и драконовские языковые законы майданной власти в Киеве - это не торжество и всесилие «Анти-России», как может показаться. Когда тебе приходится сносить на якобы своей земле чужие памятники и заставлять ее обитателей говорить на неродном для них языке - задумайся, а твоя ли это земля? Ничего не перепутал?

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