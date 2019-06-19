Муж подавшей на развод Екатерины Климовой нашел утешение в объятиях звезды сериала «Улетный экипаж»

Новость о том, что Екатерина Климова и Гела Месхи подали на развод, стала громом среди ясного неба для всех поклонников этой красивой актерской пары. Несмотря на разницу в возрасте, 41-летняя Екатерина и 33-летний Гела казались счастливой и дружной семьей. Правда, еще в октябре прошлого года Месхи поделился в Инстаграме снимком, который он подписал: «Свобода, и только вперед». Поклонники звездной пары тогда сразу же подумали о том, что Екатерина и Гела расстались. Но Месхи поспешил успокоить подписчиков — мол, он просто имел в виду новый творческий период в своей жизни. Однако совместные снимки пары в соцсетях с тех пор стали появляться все реже и реже.

Вторым «звоночком» стал Московский международный кинофестиваль: на церемонии открытия ММКФ-2019 в конце апреля Екатерина Климова появилась одна, без мужа. Актриса была в красивом воздушном платье и выглядела сногсшибательно. «Супруг Климовой Гела Месхи не смог поддержать жену на красной дорожке», - посетовали тогда все СМИ.

На церемонии открытия ММКФ-2019 в конце апреля Екатерина Климова появилась одна, без мужа.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Никто не обратил внимания, что на безымянном пальчике актрисы уже не было обручального кольца. Так же, как и на тот факт, что Гела на ММКФ все-таки появился – тоже один, без жены и также без обручального кольца. Актер посетил церемонию закрытия (видимо, чтобы не столкнуться с супругой) и даже попозировал фотографам на красной дорожке.

На красной дорожке ММКФ Месхи был один и словно бы грустил без жены. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

А вот за кулисами ММКФ Гела был уже не один – к супругу Климовой присоединилась молодая актриса Катрин Асси. 28-летняя красавица с восточными корнями известна зрителям пока только по одной роли – она сыграла стюардессу Жанну Глушко в сериале «Улетный экипаж». Катрин также вышла на красную дорожку ММКФ, а после уединилась за кулисами с Гелой и своими друзьями – актерской парой Алесой Качер и Вахтангом Беридзе. Компания весело болтала и не отказалась попозировать нашему фотографу. При этом Гела нежно обнимал Катрин за талию, а девушку, похоже, совсем не смущал тот факт, что Месхи вообще-то не свободен.

Гела и Катрин позировали нашему фотографу вместе с друзьями - супругами Алесой Качер и Вахтангом Беридзе. При этом Гела нежно обнимал свою спутницу за талию. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Между Катрин и Гелой в тот вечер буквально летали искры: супруг Климовой пожирал свою спутницу глазами, старался не выпускать ее из объятий и то и дело брал за руку. Если Месхи и страдал из-за разрыва с Климовой, то явно не в этот день: красавица Катрин заставила его напрочь забыть о семейных невзгодах.

Если Месхи и страдал из-за разрыва с Климовой, то явно не в этот вечер: Гела буквально не выпускал Катрин из своих объятий. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Катрин Асси провела детство в США: ее мама Алина Асси, дизайнер одежды и владелица модного бренда, работала в Америке. Отец девушки – арабский бизнесмен Мохаммед Асси, именно ему Катрин обязана экзотической внешностью и восточной фамилией. В начале 2000-х семья вернулась в Москву. Катрин окончила ВГИК и начала сниматься в эпизодах. До сих пор ее актерская карьера развивалась не слишком удачно, пока она не получила роль в сериале «Улетный экипаж» режиссера Марюса Вайсберга, который показал канал СТС. В сериале снялись Алексей Чадов, Наталья Бардо и Дарья Сагалова.

Красавица Катрин заставила супруга Климовой забыть о семейных невзгодах. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Возможно, нежные объятия Гелы и Катрин на ММКФ можно было бы списать на бурное проявление дружеских чувств – если бы не тот факт, что через месяц после этого Екатерина Климова официально подала на развод. Актриса отнесла заявление о расторжении брака в Хамовнический суд. Уже известно, что суд вызывал супругов для беседы. Дата судебного заседания, на котором будет рассматриваться дело, пока не назначена. Гела и Екатерина прожили вместе почти пять лет. У них есть общая дочь Изабелла (девочке три года), кроме того, Екатерина воспитывает еще троих детей от предыдущих браков.

К слову, как только стало известно о разводе супругов, Гела удали почти все снимки из своего Инстаграма. Актер оставил лишь несколько кадров из фильмов, в которых он снимался. В том числе и кадр из сериала «Волчье сердце», в котором они с Екатериной сыграли главные роли. Совместный снимок, опубликованный в январе этого года, Месхи многозначительно подписал: «Как было с тобой, так и ни с кем не будет».

gelameshi Как было с тобой так и ни с кем не будет

Артисты познакомились в августе 2013 года на съемочной площадке. Гела признавался, что когда он в первый раз увидел Катю, то просто потерял дар речи – такой она ему показалась красивой. Как уверял актер, ему все время хотелось ее поцеловать, поэтому роман был неизбежен. Климова и Месхи поженились 5 июня 2015 года, тогда же стало известно о беременности актрисы.

Их общая дочь Изабелла родилась 2 октября 2015 года. Почти сразу после родов Екатерина вернулась к работе. Гела сумел подружиться с тремя детьми Кати от предыдущих браков. 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея Климова родила от актера Игоря Петренко, 16-летнюю дочь Лизу - от бизнесмена Ильи Хорошилова.