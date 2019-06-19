Битва нарядов на «Кинотавре»: Ноги Паулины Андреевой против «голого» платья Елены Берковой

В Сочи завершился юбилейный «Кинотавр». В 30-й раз российские кинодивы и светские львицы прошли по красной дорожке, показав свои лучшие наряды. Чей выход в свет был наиболее эффектным, а кому не помешает нанять стилиста, «КП» объяснил историк моды Анатоль Вовк.

«Парижанка» Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- То, что когда-то было недопустимым, находит свое применение спустя много лет, - уверен наш эксперт. - Так, до 1960-х годов в Париже был закон, запрещавший носить женщинам брюки. Хотя были женщины, нарушавшие эти условности, - Коко Шанель, Марлен Дитрих. Последнюю вообще несколько раз штрафовали за ношение брюк. Сегодня брюки то и дело появляются на красных ковровых дорожках. При правильно подобранной обуви, как в случае со Светланой Ходченковой, они делают фигуру более грациозной. Серый топ, подходящий к брюкам, завершает образ. Кстати, серый - один из любимых цветов Кристиана Диора, с платьями которого многие ассоциируют настоящую парижанку.

Пародийный облик Елены Берковой

Елена Беркова решила скопировать наряд голливудских звезд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На красной дорожке российские звезды часто пытаются повторить наряды американских знаменитостей. Иногда выходит не повтор, а пародия. Начнем с того, что платья голливудских звезд стоят дорого. Речь идет о десятках, а порой и сотнях тысяч долларов. Эти платья часто шьют в единственном экземпляре: дорогая ткань, вышивка кристаллами или перьями и самое важное - платье должно идеально прилегать к телу. Вполне вероятно, что Елена Беркова решила скопировать наряд голливудских звезд. Но нужного эффекта не добилась. Ткань выглядит весьма просто. Голое - не значит прозрачное. Те, кто выбирает такие платья, обычно надевают специальное белье, корректирующее фигуру. Платье Берковой сидит не по фигуре, хотя было пошито специально для мероприятия. Вероятно, Елена похудела, а платье не успели перешить.

«Китайская принцесса» Анна Михалкова

Анна Михалкова.Фото: Алина ЧЕРНОВА

- Мода всегда искала новые ткани и формы, заимствуя их у других стран. В XX веке моду на платья китайского фасона возродил Кристиан Диор, создававший наряды для Уоллис Симпсон (супруга герцога Виндзорского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII. - Ред.). Эта женщина провела свою молодость в Шанхае, поэтому неудивительно, что в 1955 году Диор создает ей платье в китайском стиле. Этнические мотивы никогда не выходят из моды, и наряд Анны Михалковой - тому пример, - рассказывает Анатоль Вовк. - Яркий красный цвет правильно подобран к волосам актрисы. Широкие укороченные брюки, немного открывающие лодыжки, в сочетании с туфлями на невысоком каблуке подчеркивают заметно постройневшую фигуру Анны.

Спорт-шик от Ирины Горбачевой

Спорт-шик от Ирины Горбачевой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Долгое время считалось, что блузка с яркими принтами непременно должна сочетаться с однотонными брюками или юбкой. В 2019 году многие дизайнеры вывели на подиумы моделей в одежде с разными принтами. К примеру, леопард сочетался с психоделическим принтом. Актриса Ирина Горбачева (звезда фильма «Я худею») следует трендам, выбирая яркие принты и сочетая их с белыми кроссовками. Стиль Ирины можно смело копировать, адаптируя его под свои особенности фигуры и возраста.

«Амазонка» Паулина Андреева

Паулина Андреева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муза Федора Бондарчука выбрала для выхода в свет шорты и рубашку мужского кроя. Получилась эдакая длинноногая амазонка. Образ Паулины одобрил и наш эксперт.

- Когда женщина адаптирует либо мужскую, либо спортивную, либо пляжную одежду для выхода в свет, стоит помнить простые правила. Если вы выбираете шорты, лучше их надеть с туфлями, а не кроссовками или пляжными резиновыми тапками, - советует читательницам «КП» Анатоль Вовк. - Паулина Андреева, выбрав элегантные черные лодочки, показывает, как правильно носить шорты и рубашку.

Наталья Бардо в костюме за 100 тысяч

Наталья Бардо в костюме за 100 тысяч.Фото: Алина ЧЕРНОВА

- Мужские пиджаки, женские жакеты или смокинги, надетые на обнаженное тело, - один из главных приемов подчеркнуть женскую фигуру и сделать это без вульгарности. Женщина, надевающая подобную одежду, должна понимать, что это беспроигрышный вариант, если формы близки к идеалу. Наталья Бардо демонстрирует потрясающий брючный костюм (этот наряд от бренда Вива Вокс стоит около 100 тысяч рублей. - Ред.) и безукоризненную фигуру.