Врач-стоматолог: Привыкли жевать за компьютером? Готовьте деньги на пломбы

Сложно найти человека, которому были бы незнакомы проблемы с зубами. Пломбы, коронки, мосты, протезы, импланты - на какие только ухищрения не идут стоматологи, чтобы исправить «поломки» у нас во рту. При этом, как говорят врачи, абсолютное большинство проблем во рту имеет одно начало - кариес.

Казалось бы, все просто: увидел на зубе кариозное пятнышко, обратился к врачу и вылечил. Но почему-то действовать по такому сценарию получается совсем не у многих. Чтобы разобраться в заблуждениях, мифах и последних достоверных научных данных о кариесе, мы встретились с московским врачом-стоматологом, лауреатом российских и международных конкурсов и премий Юлией Селютиной.

Не только из-за сладкого

- Я с детства помню, что кариес развивается из-за сладкого. Но я вот сладкое не ем, а с кариесом знаком...

- Это один из самых распространенных мифов, что кариес возникает из-за сладостей. На самом деле он начинается из-за присутствующих в полости рта стрептококков. Эти микроорганизмы вырабатывают кислоту, которая растворяет твердые ткани зуба, в результате чего он постепенно разрушается. Появляются полости, которые нам приходится пломбировать у врача. Другое дело, что сладости создают очень питательную среду для этих бактерий, в которой они начинают активно размножаться.

- Получается, виноваты в кариесе бактерии. Откуда они берутся? Попадают в нас извне или присутствуют в организме изначально?

- Ребенок рождается со стерильной полостью рта. Но уже в первые минуты жизни ее начинают заселять бактерии. Поначалу стрептококки передаются к ребенку от мамы и тех людей, которые проводят с ним большую часть времени. Бактерии распространяются и воздушно-капельным путем, через поцелуи, столовые приборы. Например, мама попробовала ложечкой кашу, а потом эту ложку передала ребенку. Таким образом, она перенесла ему микрофлору из своего рта. А если у мамы невылеченные зубы, то стрептококки тоже попадают малышу. Поэтому, планируя беременность, маме, да и папе тоже, очень важно полностью пролечить все зубы, чтобы снизить риски передачи большого количества этих бактерий. Конечно, мама новорожденному так или иначе стрептококки все равно передаст, но их будет значительно меньше.

Кариес у детей развивается быстрее, чем у взрослых.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любимая пища бактерий

- Есть ли какие-то продукты, способствующие развитию кариеса?

- Стрептококки употребляют прежде всего углеводистую пищу. Поэтому, если кто-то без конца ест печенье, баранки и сушки, то для этих бактерий создается благоприятная среда. Крошки застревают между зубами на долгое время, остаются в так называемых фиссурах - самых глубоких участках внутренней поверхности зубов, создавая благоприятнейшую среду для размножения этих бактерий. Особенно вредно поедать их в режиме нон-стоп. Если, допустим, вы сидите за компьютером и грызете сушки, то риски появления кариеса увеличиваются в разы.

- Правда ли, что кислое для эмали даже вреднее, чем сладкое?

- Если вы едите много цитрусовых, не только лимонов, но и апельсинов или даже пьете свежевыжатые соки из цитрусовых, это может привести к эрозии эмали зубов из-за большого содержания кислоты в составе этих фруктов. Эрозия, конечно, это не кариес. Но она может нарушить красоту нашей улыбки. Кроме того, из-за нее повышается чувствительность к горячему, холодному, а это неприятно. Зубы с эрозией требуют реставрации.

ВАЖНО!

Защита от микробов

- Ну так, может, чтобы не допустить кариеса, дезинфицировать рот - и все дела?

- Бактерии являются жителями полости рта. Без них не получится! Но мы можем влиять на их численность. Для этого достаточно соблюдать всем известные правила гигиены рта и не создавать благоприятных условий для размножений бактерий. Дважды в год посещать стоматолога. Добросовестно чистить зубы дважды в день. Вечером пропускать чистку нельзя! Ночью зубы даже более уязвимы: когда мы спим, выделяется меньше очищающей слюны.

- Ну это все как-то очень банально. А вот если дезинфицировать рот водкой, виски или коньяком, не будет ли это успешной борьбой с бактериями и кариесом?

- Нет, таким образом мы никак не можем на них повлиять. Даже если будем полоскать рот спиртом.

- Говорят, для борьбы с кариесом полезно жевать чеснок. А если полоскать рот подсолнечным маслом, то оно вытягивает бактерии.

- Это все мифы! Не создавать условий для размножения бактерий можно только механическим путем, снимая налет с зубов и чистя их утром и вечером. Только так можно снизить риски.

Но даже и это на все сто процентов не гарантирует, что кариес не возникнет. Поскольку есть ряд факторов, которые могут спровоцировать его появление. Например, если зубы недостаточно твердые из-за нехватки определенных минералов. Это полностью определяется наследственностью. В таком случае помимо зубной щетки и пасты придется принимать дополнительно витамины и минералы. Существуют и специальные аппликации для использования в домашних условиях, помогающие защитить зубы.

Если твердость зубов высокая, шансы возникновения кариеса значительно меньше.

Спасительная диета

- Я слышал, что есть диеты против кариеса.

- Тут вернее было бы говорить о правильном режиме питания без перекусов. Если у нас будут четкие приемы пищи, разделенные во времени, то риски возникновения кариеса снижаются. Потому что, когда мы едим, полость рта благодаря выделению слюны самоочищается от остатков пищи. Постепенно нормализуется кислотно-щелочной баланс, который после еды всегда уходит в сторону кислотности, что опасно возникновением кариозных дырок.

А если человек постоянными перекусами не будет давать возможности этому балансу выравняться, то у него во рту начнет преобладать кислая среда, разрушающая твердые ткани зубов. Также я бы рекомендовала и жевательную резинку, которая после приема пищи может быть очень полезна. Когда мы ее жуем, выделяется много очищающей рот слюны. Это неплохая альтернатива зубной щетке и пасте, если мы вне дома.

ЕСТЬ ВОПРОС

О болезнях молочных зубов

- Почему у детей кариес возникает чаще, чем у взрослых?

- Я бы не сказала, что кариес у детей возникает чаще. Но у детей все болезни прогрессируют и развиваются быстрее, чем у взрослых.

- Нужно ли лечить молочные зубы? Ведь они все равно выпадут, зачем детей зря мучить?

- Нужно! У каждой группы молочных зубов есть свой срок службы. Какие-то зубы должны простоять до 6 - 7 лет, а другие до 12 - 13. И если кариес возникнет задолго до времени естественной смены, а мы его не вылечим, возможно, придется зуб удалить. Допустим, он должен был поменяться в девять лет, а его удаляют в шесть. И все эти три года, пока новый не вырастет, соседние зубы вынуждены заполнять образовавшийся дефект. Во время жевания на них приходится повышенная нагрузка, может даже измениться прикус. Соседи начинают расходиться, чтобы перекрыть образовавшуюся щель. И когда через три года коренной зуб начинает расти, его место уже занято! Приходится прибегать к длительному лечению у ортодонта. Поэтому не запускайте молочные зубы до удаления!

Также очень распространено убеждение, что молочные зубы не могут болеть, поскольку у них нет нерва. Это еще один миф. Нервы в молочных зубах имеются, и болят они точно так же, как коренные.

- Жизнь не стоит на месте. Появляются новые средства, методы лечения, аппаратура. Какие есть новости на фронте борьбы с кариесом?

- Прогресс в стоматологии большой. Например, если мы сравним стоматологическое оборудование сегодня с тем, что было 15 лет назад, разница очень велика. Бормашины стали работать намного более тихо, применяются технологии, позволяющие уменьшить болевые ощущения. Например, из наконечника подаются воздух и вода, охлаждающие место обработки зуба. Совершенствуется система аспирации, когда пациенту не приходится постоянно сплевывать слюну, как это было раньше, а она сама уходит через специальные приспособления. Настоящим прорывом я считаю и многие достижения в детской стоматологии. Очень часто дети боятся лечить зубы и не идут на контакт с врачами, в таких случаях применяются методики погружения детей в медикаментозный сон. Это не наркоз, никаких уколов не делается. Ребенку дают маску, откуда подается специальный безопасный газ, дающий седативный эффект. И он засыпает на время лечения зубов.