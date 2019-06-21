Битва за молодость: Любови Успенской помогла пластика, а Ренату Литвинову спасает диета

С появлением соцсетей звезды стали регулярно показывать поклонникам свою закулисную жизнь. В частности, какие они в домашней обстановке, вне света софитов, фотошопа и грима.

Фото знаменитостей придирчиво рассмотрела косметолог Марта Орлова. Она рассказала «КП», у кого красота натуральная, а кто поддерживает молодость с помощью врачей-кудесников.

Любовь Успенская (65 лет)

- Учитывая возраст и крайне сложный типаж лица, можно предположить, что певица прибегала к хирургической коррекции возрастных изменений. Думаю, это была подтяжка лица. Скорее всего, результаты пластики поддерживаются периодическим использованием филлеров и нитевого лифтинга. Плюс над губами Любы тоже наверняка колдует косметолог, поддерживая их пухлость уколами красоты.

А за роскошную фигуру и стройные ноги Успенской надо благодарить генетику.

Ирина Безрукова (54 года)

Недавно Ирина приняла участие в телешоу «Последний герой». Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official

- Ирина Безрукова и без фотошопа и мейка выглядит отлично. Возможно, еще потому, что придерживается правильного питания. Поэтому у нее такая же талия, как в юности. Столько бед свалилось на эту красивую женщину: смерть сына, развод, но она смогла справиться с горем и выглядит превосходно.

Только мудрый взгляд выдает ее паспортный возраст.

Анжелика Варум (50 лет)

Фото: instagram.com/avarum

- У супруги Леонида Агутина шикарно сохраненное, деликатно законсервированное состояние лица и тела. Удивительно, что нет явных следов пластических операций, видимо, успех гарантировал своевременный и качественный уход за собой. Варум умеренно использует инъекционную и аппаратную косметологию в сочетании с правильным питанием и спортом. Правда, говорят, над соблазнительным бюстом все же поработал хирург.

Анна Семенович (39 лет)

Фото: instagram.com/ann_semenovich

- У Анны Семенович на лице все признаки частого посещения косметологов с целью объемного моделирования лица. Важно, что с изначально широкими круглыми лицами избыточное введение филлеров всегда рискует дать эффект лишнего веса, излишне пухлых щечек. В таких случаях, кроме гиалуроновой кислоты, обязательно нужно использовать процедуры с лимфодренирующим и тонизирующим эффектом.

Мария Голубкина (45 лет)

Фото: instagram.com/golubkina1973

- Приемная дочь Андрея Миронова, как и ее коллега Виктория Толстоганова, к косметологам не захаживает и выглядит на свой возраст. Думаю, артистке стоит поддерживать тонус кожи хотя бы домашними масками. Например, выбрать любую тканевую увлажняющую маску из супермаркета. Сразу на лице появится приятный румянец, а при регулярном использовании улучшится тонус кожи, - советует косметолог Марта Орлова.

Виктория Толстоганова (47 лет)

Фото: instagram.com/vtolstoganova

- У звезды детектива «Палач» лицо без признаков воздействий. Виктория выглядит на свой возраст. Думаю, она не посещает косметологов, не экспериментирует с уколами красоты, поскольку для серьезной актрисы важна выразительность мимики, - предполагает Марта Орлова. - Не беда, что есть небольшие мимические морщинки. Возможно, именно они формируют индивидуальность Виктории. Толстоганова по типажу напоминает Рене Зеллвегер до операций и косметологических процедур, у Рене было такое же строение век, она удачно сделала блефаропластику и выглядит блестяще для своих лет, но неузнаваемо.

Рената Литвинова (52 года)

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

- Рената Литвинова выглядит отлично. Актрисе, скорее всего, в этом помогает ежедневный уход за лицом, комбинации процедур для тонуса и увлажнения и, возможно, правильное питание. У нее такая же стройная фигура, как и 20 лет назад. Важно то, что дива никогда не набирала и резко не сбавляла вес, она всегда была настолько худой, что просто не было избытка жировых пакетов в лице, которые могли бы давать отечность, формируя брыли или грыжи. Ее философия стройного худого тела с возрастом себя оправдала. Ренату много раз подозревали в пластике, мол, скорректировала форму носа, подтянута лицо, но актриса всяческое вмешательство отрицает. Мол, спасибо косметологам.

Татьяна Лютаева (54 года) и Екатерина Климова (41 год)

Фото: instagram.com/klimovagram

- Лютаева (слева) и Климова выглядят потрясающе. Основа их красоты - это удачная генетика, строение лица и типаж исконной русской красавицы, но они и не скрывают, что поддерживают превосходный вид с помощью самой современной аппаратной и инъекционной косметологии,- говорит наш эксперт. - Могу предположить, что Татьяна недавно скорректировала форму груди, чем, вероятно, гордится, поскольку теперь спокойно появляется на звездных дорожках (например, на открытии «Кинотавра») без белья.

Лера Кудрявцева (48 лет)

Фото: instagram.com/leratv

- Косметологии много, пластики ноль. По крайней мере на лице. Грудь Лера давно скорректировала, о чем рассказывала. А вот губы - с признаками биополимерного геля. Это старый материал, видимо, Лера увеличивала губы в начале нулевых.

Хотя, конечно, стоит признать, что небольшие недостатки не важны, когда ты от природы красавица и сумела сохранить себя.

Алена Свиридова (56 лет)

Фото: instagram.com/alenasviridova

- Алена Свиридова выглядит по-европейски хорошо, но в пределах своего возраста, возможно, она боится переборщить с филлерами и потерять узнаваемость лица.

Говорят, Алена корректировала лишь форму бюста. Впрочем, возможно, это наветы завистников, поскольку у Свиридовой для ее лет безупречная спортивная фигура.

Лариса Гузеева (60 лет)

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva

- Недавно и удачно сделанные, по всей видимости, подтяжка лица и блефаропластика (коррекция кожи вокруг глаз. - Ред.). Результат еще не окончательный, но уже отличный. Лариса молодец, что взялась за себя и похудела. Сразу же помолодела лет на 10.