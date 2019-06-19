2019-06-19T12:06:49+03:00
Общество

Художник учит особенных детей из интернатов рисовать и помогает поверить в себя

Валерий Елисеев и АНО "Бирюзовая линия" проводят бесплатные занятия для воспитанников школ-интернатов и детских домов в Ленинградской области
Наталия КУДРЯШОВА
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Эти наивные, но искренние и яркие рисунки помогают детям впервые поверить в свои силы Фото: АНО "Бирюзовая линия"Эти наивные, но искренние и яркие рисунки помогают детям впервые поверить в свои силы Фото: АНО "Бирюзовая линия"
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Ребята старательно водят по бумаге. Рождается яркий осенний лес, море, грустный заяц, три богатыря, ослик возле радужного забора… Только эти дети никогда не видели моря и сказки про богатырей им на ночь не читала мама. Это сироты с ограниченными возможностями здоровья, оказавшиеся в детских домах и интернатах Ленинградской области.

Увидеть и прочувствовать этот сложный, яркий и многогранный мир им помогают уроки рисования, которые при помощи неравнодушных энтузиастов проводит для них художник Валерий Елисеев.

Художник Валерий Елисеев Фото: АНО "Бирюзовая линия"

Художник Валерий Елисеев Фото: АНО "Бирюзовая линия"

Проект “Художник - детям” придумала Антонина Космачева, генеральный директор АНО "Бирюзовая линия":

- В какой-то момент я поняла, что хочу помогать детям, оставшимся без родителей. Предложила эту идею известному в нашем городе Кириши художнику, преподавателю Валерию Елисееву, подала заявку на президентский грант. И фонд нас поддержал, - рассказывает она.

Из-под кисти ребят выходят яркие, многокрасочные рисунки. Фото: АНО "Бирюзовая линия"

Из-под кисти ребят выходят яркие, многокрасочные рисунки. Фото: АНО "Бирюзовая линия"

В 2017 году занятия по живописи начали проводить школе-интернате в Киришах. А в следующем к проекту присоединились пять школ-интернатов и ресурсных центров по всей Ленинградской области.

- Дети очень разные, у большинства - ограниченные возможности здоровья, различные заболевания. Мы быстро поняли, что для ребят - это не просто уроки рисования. Через краски дети могут выразить все, что накопилось у них внутри. Самое удивительное для меня открытие было - в процессе наших занятий менялась даже цветовая гамма их рисунков. Когда Валерий Александрович приезжает к детям - они его обступают со всех сторон. Для них важно общение, важно видеть, что есть другой мир - там, за стенами детского дома, - говорит Антонина Космачева.

Валерий Елисеев рассказывает ребятам о направлениях живописи, истории мировой культуры, показывает репродукции известных мастеров.

- Меня поразило, что в этих ребятах с самыми разными, подчас очень тяжелыми диагнозами, живут необыкновенные таланты. Есть дети с уникальным видением - из-под их кисти выходят яркие, многокрасочные рисунки. Если я показываю им один цвет - они могут назвать сразу пять разных оттенков. Я этому бесконечно радуюсь. Есть ребята, которые сразу видят целостную композицию, как профессиональные художники. Причем никто их никогда этому не учил - это прирожденный дар. Есть ребята гиперактивные, которые за урок могут нарисовать 3-4 рисунка. А есть, наоборот, ребята с замедленной реакцией, которые рисуют очень кропотливо и тщательно. Каждый из них уникален и мы на примере живописи стараемся им это объяснить. Они очень стеснительные и привыкли смущаться своих особенностей - а тут вдруг оказывается, что люди восхищаются их работами.

Валерий Елисеев рассказывает ребятам о направлениях живописи, истории мировой культуры, показывает репродукции известных мастеров Фото: АНО "Бирюзовая линия"

Валерий Елисеев рассказывает ребятам о направлениях живописи, истории мировой культуры, показывает репродукции известных мастеров Фото: АНО "Бирюзовая линия"

Занятия не только помогают детям увидеть мир в красках, выплеснуть свои чувства, обрести уверенность в себе. Некоторые ребята начинают интересоваться, как стать художником, задумываются о выборе будущей профессии.

А осенью у воспитанников проходит самая настоящая выставка - в Киришской картинной галерее.

- Для ребят очень важно и приятно, что их картины попали в настоящий музей, их смотрят, ими любуются. Они начинают верить в себя, в свои силы и впервые понимают, что могут чего-то достигнуть, - уверен Валерий Елисеев.

Работы ребят показывают в Киришской картинной галерее. Фото: АНО "Бирюзовая линия"

Работы ребят показывают в Киришской картинной галерее. Фото: АНО "Бирюзовая линия"

ИСТОЧНИК KP.RU

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