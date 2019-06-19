Выбрать вуз и не пролететь: лучшие университеты России-2019

С 20 июня во всех вузах страны стартует приемная кампания. По действующим правилам, выпускники могут подавать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом. Но и тут есть свои подводные камни.

Например, в первую волну вуз зачисляет тех абитуриентов, кто принес оригинал аттестата. Те, у кого оригиналы лежат в других университетах, могут забрать их и принести для зачисления во вторую волну. При этом баллы во вторую волну могут измениться как в минус, так и в плюс.

Поэтому к выбору приоритетного вуза нужно подходить максимально аккуратно, обращая внимание не только на проходные баллы прошлых лет, но и на другие критерии.

Место в рейтинге

Если уровень подготовки и баллы ЕГЭ позволяют, то выбирать лучше из топовых университетов. Как раз на днях подоспел новый рейтинг лучших вузов мира аналитического агентства Quacquarelli Symonds. И Россия заняла в нем достойное место — всего в него вошли 25 российских вузов (см. таблицу).

Лидером среди них, как и в прошлом году, остается МГУ имени Ломоносова, занявший 84 место. Следом, с большим отрывом (на 231 и 234 строчках) расположились Новосибирский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет. Также в топ-300 вошли Томский государственный университет и Московский государственный технический университет имени Баумана.

Сам рейтинг составлен на основе 6 критериев: это мировая репутация вуза среди ученых и среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, число иностранных студентов и международных сотрудников, а также соотношение преподавателей и студентов. Поэтому будущим первокурсникам стоит посмотреть не столько на место вуза в целом, сколько на каждые отдельные показатели. Например, научная репутация вуза для них не так и важна. А вот мнение будущих работодателей — совсем другое дело!

- В российских вузах на одного преподавателя приходится не так много студентов, и это дает свои преимущества, - уверен Бен Саутер, руководитель исследовательского департамента QS Intelligence Unit. - Студенты ценят доступ к своим преподавателям, это важно для дальнейшего развития. По этому показателю лидирует МГУ имени Ломоносова, набрав 99,7 баллов из 100 возможных.

Если не в МГУ, то куда?

А что делать тем, кто собрался поступать в вуз не из этих 25? Кроме того, в крупных международных рейтингах нет негосударственных вузов и филиалов, хотя и те и другие пользуются большим спросом.

Прикинуть свои шансы на поступление в них можно в Мониторинге качества приема в вузы, который ежегодно проводят Высшая школа экономики, Рособрнадзор и Министерство высшего образования и науки. В этом мониторинге можно получить информацию по среднему баллу зачисленных — в головные вузы и в филиалы, в государственные и негосударственные. А также посмотреть, какие баллы нужны для поступления на одну и ту же специальность в разные вузы.

Например, чтобы поступить на дизайн в РАНХиГС в прошлом году можно было со средним баллом ЕГЭ 90,7, В МГПУ будущим дизайнерам достаточно было набрать 85,2 балла, а в Политех брали с баллом 76,8. Понятно, что в этом году баллы изменятся. Но рассчитывать на их падение точно не стоит, так что можно сразу отсечь слишком "сильные" и слишком "слабые" для себя вузы.

"Черный список"

Если же баллов ЕГЭ явно не достаточно для поступления в более-менее престижный вуз, то не надо бросаться в первое попавшееся учреждение с табличкой "Университет". Для уверенности, что вуз не закроют и не реорганизуют через пару лет обучения, и что студенты не останутся без дипломов, необходимо проверить статус будущей альма матер в сервисе "Карта вузов" Рособрнадзора.

Обращать внимание надо на три вещи. Первое — это лицензия на образовательную деятельность. Без неё вуз учить студентов не может! Второе — это государственная аккредитация, которая нужна для выдачи дипломов государственного образца. Аккредитацию может получить как вуз целиком, так и отдельные программы обучения. Некоторые из аккредитаций постоянные, другие выдаются на несколько лет, так что это тоже надо учесть. И третий пункт — это запрет приема: если в вузе нашли серьезные нарушения, то набирать первокурсников ему запрещают. А вот доучивать уже поступивших студентов можно.

Официально

Михаил Котюков, министр науки и высшего образования:

- Российская национальная система образования традиционно считалась сильнейшей в мире, и мы намерены вернуть стране эти позиции. Мы совершенно точно понимаем, что без кооперации вуз-наука-индустрия, это невозможно. Поэтому сегодня мы работаем над повышением практико-ориентированности образовательных программ, над большей вовлечённостью индустриальных компаний как будущих работодателей в процесс обучения студентов, развитием онлайн-составляющей в профобразовании.

Также одна из приоритетных задач на сегодня – это развитие связей университетов с научными организациями и привлечение в нашу страну ведущих исследователей. Недавно было принято решение о проведении нового этапа отбора крупных проектов для создания новых лабораторий, руководить которыми будут учёные с мировым именем.

По числу иностранных исследователей, работающих в нашей стране, Россия уже в пятёрке лидеров, и мы намерены эту позицию улучшать. Наша задача на ближайшие пять лет - привлечь в науку 35 тысяч молодых ученых. При этом будут обновляться университетские программы и переоснащаться лаборатории. Сегодня в стране создаются максимально комфортные условия для молодых исследователей, это целый комплекс мер и довольно серьезная мотивация, которая, уверен, даст свои плоды в ближайшие годы.

Лучшие вузы мира по версии Quacquarelli SymondsФото: Рушан КАЮМОВ

Топ-10 вузов с самым высоким средним баллом ЕГЭ Фото: Рушан КАЮМОВ