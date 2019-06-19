Космонавтов будут готовить на базе спецназа Чечни

Проблема есть. И она давняя. В курсе подготовки космонавтов есть очень важная часть – выживание. Дело в том, что при нештатном спуске космический аппарат может упасть куда угодно. Уже были случаи, когда космонавты приземлялись в морозную тайгу, падали в холодное озеро, чуть было не скатились с крутого горного отрога.

В советское время у экипажей было несколько обязательных экспедиций – в пустыню (выезжали в Среднюю Азию), на море (тренировали приводнение в районе Евпатории), в зимний лес (и хорошо бы, чтобы мороз стоял лихой, крепкий).

После 90-х от нескольких важных элементов пришлось отказаться. С одной стороны, проверенные локации оказались на территории других государств, с другой – дороговато. Это надо везти спускаемый аппарат, оборудование, космонавтов, инструкторов. В последние годы осталось только традиционное выживание в леске за оградой Звездного.

Поэтому вполне логично, что начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов решил найти новые точки на территории России, где бы можно было проводить полноценные тренировки на выживание.

Одна из поездок состоялась в Чечню – там есть горы, есть болотистая местность, есть нужная инфраструктура. Во время поездки Власов встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и, что тоже понятно, рассказал о причинах визита. Но, как мне рассказала пресс-секретарь ЦПК Ирина Рогова, никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

А информагентства уже поспешили обрадовать интернетовского читателя яркими заголовками вроде «Космонавты будут проходить подготовку в университете спецназа в Чечне». Мол, уже известно, что «в программе альпинистская, воздушно-десантная подготовка, курсы выживания в дикой среде и оказание тактической медицинской помощи».

Руководство Центра подготовки космонавтов планирует поездки и в другие регионы. После анализа возможностей каждого из районов для проведения тренировок космонавтов и будет принято окончательное решение.