2019-06-19T14:40:34+03:00
Спорт

«Спартак» объявил об уходе Дениса Глушакова

32-летний полузащитник покинул клуб до окончания срока своего контракта
Георгий ШАКОВ
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Денис Глушаков провел шесть лет в составе "Спартака".Денис Глушаков провел шесть лет в составе "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Спартак» подтвердил, что контракт с капитаном команды расторгнут по соглашению сторон. Официальный договор клуба с Глушаковым действовал до 2020 года.

Руководство «Спартака» поблагодарило футболиста за вклад в успехи клуба и пожелало удачи в дальнейшей карьере.

Денис Глушаков перешёл в «Спартак» в 2013-м году. За шесть лет в московском клубе полузащитник провёл 173 матча и забил 23 гола. Футболист выиграл титул чемпиона России и Суперкубок страны.

Последний сезон Глушакова в «Спартаке» ознаменовался большим количеством скандалов. Полузащитник постоянно подвергался критике со стороны активных болельщиков клуба. Фанатские объединения «Спартака» обвиняли футболиста в том, что он спровоцировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры, при котором команда и выиграла чемпионский титул.

В составе красно-белых Глушаков стал чемпионом России, "золотой" сезон 2017 года он провел с повязкой капитана команды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В составе красно-белых Глушаков стал чемпионом России, "золотой" сезон 2017 года он провел с повязкой капитана команды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы как-то снизить накал страстей, руководство клуба на недавнем совете директоров приняло решение освободиться от скандального капитана.

Денис Глушаков попрощался через соцсети:

«Дорогие болельщики. Приходит время сказать — до свидания! Не хочу с вами прощаться, так как я надеюсь, и моя мечта — вернуться в «Спартак», в качестве тренера или менеджера, не знаю кем, может быть, игроком еще вернусь. Я вас очень сильно люблю, спасибо большое за поддержку, спасибо за то, что все годы были с командой, с коллективом, за то, что мы праздновали вместе незабываемые минуты чемпионского сезона. Я ухожу ради «Спартака», я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду и для меня важнее «Спартак», чем-то, что со мной будет дальше. Я не пропаду, я буду играть в футбол, не знаю где, в какой команде…», - говорит Глушаков на видео, выложенным в его Инстаграм.

Кстати, одним из вариантов продолжения карьеры полузащитника назывался клуб «Сочи», который с нового сезона будет играть в РПЛ.

Обращение к болельщикам Дениса Глушакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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