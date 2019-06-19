Нетворкинг и онлайн-образование: в Волгограде молодые педагоги вместе изучают передовые образовательные методики

По статистике почти треть выпускников педагогических вузов уходит из профессии в первые же годы после выпуска, в 2016-ом еще столько же – порядка 30% выпускников Волгоградского государственного социально-педагогического университета уехали из области. А ведь современные школы так остро нуждаются в молодых кадрах, в учителях, которые на «ты» с новыми технологиями и готовы осваивать передовые методики.

В Волгограде для решения этой сложной проблемы придумали специальный проект – «TimeToTeach ментори». Активисты решили объединить в одно сообщество педагогов и желающих ими стать. Чтобы у молодых специалистов была площадка, где можно обсудить совместные инициативы, обменяться мнениями, поделиться опытом.

Каждый участник ведет «книжку педагога – волонтера». Фото: официальная страница Time To Teach ВКонтакте

Так появилась сеть менторских центров на базе частных школ. Там молодые учителя и студенты пробуют свои силы в обучении детей по новым методикам, причем под руководством опытного наставника.

Каждый стажер ведет специальный дневник. В эту «книжку педагога – волонтера» участники проекта заносят идеи, которые показались им самыми интересными, чтобы приобретенный опыт не забылся.

Для некоторых проектов в сообществе учителя привлекают своих учеников – вместе со школьниками, например, они проверяли безопасность детских площадок и разрабатывали туристические маршруты по городу, которые будут внесены в специальное мобильное приложение. Его созданием как раз параллельно занимались взрослые участники «T2T».

Студенты с шестиклассниками протестировали деткие площадки. Фото: официальная страница Time To Teach ВКонтакте

Среди методик, которым учат в ментори-центрах - технологии продуктивного чтения в системе «Школа России», идеи смешанного образования в классе и онлайн. Молодые учителя получают навыки создания наглядных презентаций для своих уроков, разбираются, зачем в их работе нужен нетворкинг, а их более опытные коллеги осваивают наставничество. Здесь не боятся экспериментов и не держатся за устаревшие методики - педагоги думают не о том, как отобрать у школьников на время уроков их мобильные телефоны, а пытаются решить, как правильно и с большей пользой использовать гаджеты.

Самые активные участники «Т2Т» также принимают участие в конкурсах. Победителей организаторы проекта бесплатно отправляют на курсы повышения квалификации в других городах и возят на ведущие профессиональные мероприятия в стране. Самым ярким из них была поездка на международный салон образования в Москве.

Победителей конкурса Волгоградская ассоциация частных образовательных организаций отправила на Московский международный салон образования. Фото: официальная страница Time To Teach ВКонтакте

Менторская программа «TimeToTeach» заработала в конце 2018 года на средства президентского гранта. На сегодняшний день она объединяет уже больше семи сотен молодых педагогов. Участники проекта активно общаются не только в жизни, но и онлайн. Официальное сообщество «Т2Т» во «ВКонтакте» стало площадкой, где учителя делятся идеями и лайфхаками, интересной литературой, обсуждают и спорят о том, нужны ли рейтинговые системы в вузах, работает ли свободное посещение занятий, нужно ли вообще задавать домашнее задание и ставить оценки.

Возраст – большое преимущество членов сообщества. Молодые специалисты находятся ближе к ученикам, говорят с ними на одном языке, разделяют их ценности и взгляды на жизнь. И этому во время мастер-классов они учат своих более опытных наставников.