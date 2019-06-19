Данила Козловский расскажет свою историю про Чернобыль

Данила Козловский наконец-то рассказал о своем новом фильме от катастрофе в Чернобыле, над которым сейчас работает.

Режиссер уточнил, что съемки в Курчатове будут вестись на пятом недействующем энергоблоке Курской АЭС, который никогда не работал. Название «Опасная вода», которое ранее озвучивалось, - старое, и команда создателей фильма находится в поиске нового.

- Если все будет в порядке, и мы завершим работу в конце этого лета, то уже в следующем году мы сможем сыграть премьеру, - сказал Козловский.

Естественно, интерес к новой работе Козловского после выхода американского сериала «Чернобыль» огромный. Данила признался, что смотрел его.

- Это большая работа, к которой я отношусь с большим уважением. Конечно, их будут сравнивать, так мы все устроены. Как говорит Гамлет: «Все познается в сравнении». Но в этом случае я не боюсь, потому что у нас принципиально другой взгляд и принципиально другие интонации и вообще пути рассказа этой истории, - сказал Козловский.

Сюжет фильма будет построен на историях нескольких героев, которые имеют прямое отношение к ликвидации аварии.

- Мы не эксплуатируем тему трагедии, произошедшей в 1986 году, относимся к ней с большим уважением. Это наша попытка сформулировать, возможно, в первый раз в истории российской киноиндустрии, внятно и четко наше «спасибо», нашу благодарность к тому, что происходило после того, как случилась авария. Действительно, огромное количество людей сделали все, чтобы мы жили в том мире, в котором мы живем сейчас, - добавил Козловский.

Главные роли в картине сыграют сам Данила и Оксана Акиньшина. Также режиссер пригласил Филиппа Авдеева, Николая Козака, Игоря Черневича и Равшану Куркову. Продюсирует фильм Александр Роднянский на счету которого такие работы, как фильм «Восток-Запад», «Левиафан», «Сталинград».