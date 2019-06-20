Российские пенсионеры выбирают «Дом-2»

Жительнице Уфы Альфие Газизовне 67 лет, но поверить в это трудно - она моложава и энергична. До выхода на пенсию работала библиотекарем. «Дом-2» она смотрит практически с первого выпуска, то есть уже 15 лет. Наслаждаться любимой передачей Альфие Газизовне нелегко, потому что взрослые дети регулярно ее стыдят: «мама, ну как ты можешь...»

- У пенсионеров много свободного времени. Смотришь, как сериал долгосрочный, - объясняет женщина. - Молодежь ведь не посвящает нас в свои отношения, тайны. А мне интересно наблюдать, как они общаются друг с другом.

Принято считать, что «Дом-2» - шоу о молодых для молодых. Альфия Газизовна и сама считает, что она исключение из правил. Зачем состоявшимся людям, у которых уже внуки, смотреть, как парни и девушки бесконечно «строят любовь»?

Но данные исследовательской компании Mediascope говорят об обратном: 31,3% аудитории «Дома-2» - это зрители 55 лет и старше. Прибавьте к ним еще 29,1% зрителей в возрасте 35-54 лет, и вот вам более 60% россиян «немолодежного» возраста, обожающих проект.

На долю собственно молодежи (18-34 лет) остается 36,2%. И, что наверняка порадует родителей, «Дом-2» практически совсем не смотрят маленькие дети и школьники: в составе армии фанатов проекта лишь 3,5% зрителей 4-17 лет (4 года — возраст, когда исследователи начинают считать ребенка телезрителем).

Ненатуральность житейских коллизий в «Доме-2» видна невооруженным взглядом

«Чувствую себя зашитым алкашом»

Ненатуральность житейских коллизий в «Доме-2» видна невооруженным взглядом. Участники, конечно, пытаются выглядеть естественно, но отсутствие актерской подготовки и деланный энтузиазм выдают их с головой. Альфия Газизовна нисколько не сомневается, что перед ней год за годом разыгрывают спектакль:

- Сценария, может, и нет, но им явно говорят, когда ругаться. Они стараются, кричат друг на друга. И тут же нам показывают, как они идут после Лобного места и уже нормально разговаривают. Да если человека так оскорбить, он не то что руки не подаст — не посмотрит в его сторону. Сами себя выдают! Поругались поверхностно, потому что надо было, и прокалываются.

«Говоря о сильных чувствах, вытаскивая глубинные архетипические понятия и безжалостно их используя, «Дом-2» при этом представляет довольно примитивную, плоскую, двумерную модель отношений, где все просто и понятно, эмоционально, но примитивно», - говорит психотерапевт, клинический психолог Наталья Желудева.

Телезрительницу из Уфы возмущает, что в числе участниц «мало серьезных девочек»:

- Бывает, смотришь - наконец-то скромная пришла, которая может показать настоящие отношения. Но таких моментально сливают, а «крикастые» остаются. Губы, бюст накачанные - ужасно! Хочется хороших девочек, вот как Марина Африкантова: даже если губы подкачала, то чуть-чуть.

Марина Африкантова

Тем не менее отказываться от привычки смотреть «Дом-2» женщина пока не планирует.

36-летней москвичке Полине до пенсии далеко, но и учиться заводить романы ей уже не нужно. У нее муж, трое детей, интересная работа, в которой она сочетает практическую и научную деятельность. С «Домом-2» она завязала несколько лет назад. Полина вспоминает об этом, как будто это был сильнодействующий наркотик:

- Смотрела безотрывно - на гормональном сбое, пока грудью кормила. Головой понимала - постановка, но все равно верила. Я же переживала за них, как за родных! Потом взяла себя в руки, «директивно» завязала. И началась натуральная ломка, отходняк... Сейчас чувствую себя зашитым алкашом - если натыкаюсь случайно, чувствую эмоциональный подъем и одновременно угрызения совести. Убеждаю себя, что это ловушка, псевдореальность, которая опять будет сжирать мое время.

Сценария, может, и нет, но им явно говорят, когда ругаться

Легкий путь получения эмоций

Есть устойчивое мнение, что «Дом-2» с его фанерными диалогами и примитивными персонажами цепляет прежде всего откровенным эротизмом. Действительно, на эту кнопку продюсеры жмут с большим удовольствием. С приходом лета девушки-участницы щеголяют в сверхкоротких шортиках и открытых маечках, при этом носят высоченные каблуки — ни дать ни взять классические героини софт-порно; парни норовят скинуть футболки. Точка на Сейшелах вообще в этом направлении работает круглогодично. И все говорят, говорят, говорят о сексе.

На Сейшелах все только и говорят о сексе

«Хорошо воспитанные зрители тоже имеют разнообразные психопатологические комплексы. Именно резонанс легких девиаций (отклонений от нормы. - Авт.) - своих и экранных, часто стимулирует интерес и даже зависимость от этого шоу», - считает врач-терапевт многопрофильного медицинского центра «Интермед» Алла Осипова.

Но вряд ли только это помогло проекту продержаться столько лет. Конкуренция в эротическом жанре, знаете ли, высокая. Интернет есть у всех и там столько разного, что фривольные намерения обитателей телепаноптикума не годятся ни в какое сравнение.

«Тут самое важное - эмоциональное сближение с образом героя, вовлеченность в демонстрируемые переживания, которые начинают становиться ближе, чем события собственной жизни, - говорит врач-психотерапевт, психиатр-нарколог Николай Колосунин. - Причина этого, во-первых, большая насыщенность событиями: каждодневные внезапные повороты, конфликты, предательства и страсть. Во-вторых, эти события безопасны и не несут угрозы реальному существованию зрителя, а по эмоциональному накалу ничуть не слабее реальных переживаний».

У современного человека, как правило, эмоции заблокированы, а в передаче «Дом-2» можно все

«Это очень легкий путь получения эмоций, - согласна доктор Алла Осипова. - По последним исследованиям, у людей есть особый «ген зависимостей». Он может включаться на любой раздражитель – формируя зависимость не только от психоактивных веществ, но и от определенных обстоятельств - в частности, от зрелищ, вызывающих эмоциональный отклик и всплеск определенных нейротрансмиттеров. Людям, которые смотрят «Дом-2» на постоянной основе, следует поработать с психологом, разобраться с подавленными эмоциями и начать испытывать их в настоящей жизни».

«Посмотрю «Дом-2», помолюсь и лягу спать»

Значит, смотреть это вредно? Если коротко, то специалисты считают, что нет. Но есть нюансы.

- Обыкновенные средние люди меняют возможности саморазвития и личностного роста на подглядывание за чужими фальшивыми эмоциями, - сожалеет психиатр-нарколог Николай Колосунин.

А иногда это и вовсе полезно. Даже интеллигентам с высшим образованием и богатой духовной жизнью. Чтобы сбросить напряжение и стресс, например.

«У современного человека, как правило, эмоции заблокированы. На работе сдерживай раздражение и гнев на начальника и сотрудников, дома нельзя ни орать, ни плакать, на улице нельзя громко хохотать и орать, а в передаче «Дом-2» можно все, - говорит доктор Алла Осипова. - Таким образом, приличные сдержанные люди резонируют с эмоциями героев. Они смотрят шоу, осуждают и говорят про себя «какие дурачки, я лучше, я бы так никогда…». То есть приподнимаются над героями и повышают свою самооценку».

В отдельных случаях можно даже посоветовать смотреть такие шоу пожилым людям с недостатком внешних впечатлений. В практике Аллы Осиповой был случай, когда эту программу смотрела бывшая военная летчица 92 лет:

«Своим детям она говорила так: «Я сейчас посмотрю «Дом-2», выпью таблетки, помолюсь и лягу спать». Эта передача скрашивала ее одиночество».

Тут польза, как от жевательной резинки: она чистит зубы, а «Дом-2» отключает мозг

«Главное - не глотать»

Кажется, за те 15 лет, пока идет «Дом-2», отношение общества в целом к этому проекту поменялось самым кардинальным образом. «Эта программа — пропаганда разврата», - горячился раньше председатель общественной организации «Родительское собрание» Герман Авдюшин, потративший больше пяти лет на судебные иски к каналу ТНТ, требуя закрыть шоу. Ему не только это не удалось - «Дом-2» в принципе перестали активно ругать. Сегодня главный телераздражитель - скорее, Елена Малышева, а не Ольга Бузова и ее подопечные.

В телевизионном эфире появились куда более мощные программы-«агрессоры» - прежде всего политические ток-шоу, на фоне которых все более старомодный «Дом-2» кажется очагом добра. В конце концов, они же там все мирятся и заселяются в домик, где занимаются чем? Правильно, любовью. Напомним, это намного лучше, чем войной.

- В «Доме-2» ничего подсудного же не происходит. Там достаточная цензура редакции и ничего страшнее, что есть в жизни, не показывают, - говорит о программе 29-летний житель Санкт-Петербурга, Константин Придыбайло. - На улице можно встретить куда более жесткие семейные разборки.

Константин пока не женат, но «Дом-2» время от времени включает, разумеется, не с целью прокачать навыки общения с девушками (есть подозрение, что ради этого передачу вообще никто не смотрит):

-Тут польза, как от жевательной резинки: она чистит зубы, а «Дом-2» отключает мозг и отвлекает от проблем хотя бы на возглас: «ну, дебилы!». Но знаете, что важно? И то и другое лучше не глотать.