2019-06-20T01:07:06+03:00
Телевизор

Российские пенсионеры выбирают «Дом-2»

Более 60% зрителей этого реалити-шоу вышли из молодежного возраста. Почему они без ума от передачи, где учат «строить отношения»
Сергей ЕФИМОВ
Поделиться:
Более 60% зрителей этого реалити-шоу вышли из молодежного возраста. Фото: lori.ruБолее 60% зрителей этого реалити-шоу вышли из молодежного возраста. Фото: lori.ru
Изменить размер текста:

Жительнице Уфы Альфие Газизовне 67 лет, но поверить в это трудно - она моложава и энергична. До выхода на пенсию работала библиотекарем. «Дом-2» она смотрит практически с первого выпуска, то есть уже 15 лет. Наслаждаться любимой передачей Альфие Газизовне нелегко, потому что взрослые дети регулярно ее стыдят: «мама, ну как ты можешь...»

- У пенсионеров много свободного времени. Смотришь, как сериал долгосрочный, - объясняет женщина. - Молодежь ведь не посвящает нас в свои отношения, тайны. А мне интересно наблюдать, как они общаются друг с другом.

Принято считать, что «Дом-2» - шоу о молодых для молодых. Альфия Газизовна и сама считает, что она исключение из правил. Зачем состоявшимся людям, у которых уже внуки, смотреть, как парни и девушки бесконечно «строят любовь»?

Но данные исследовательской компании Mediascope говорят об обратном: 31,3% аудитории «Дома-2» - это зрители 55 лет и старше. Прибавьте к ним еще 29,1% зрителей в возрасте 35-54 лет, и вот вам более 60% россиян «немолодежного» возраста, обожающих проект.

На долю собственно молодежи (18-34 лет) остается 36,2%. И, что наверняка порадует родителей, «Дом-2» практически совсем не смотрят маленькие дети и школьники: в составе армии фанатов проекта лишь 3,5% зрителей 4-17 лет (4 года — возраст, когда исследователи начинают считать ребенка телезрителем).

Ненатуральность житейских коллизий в «Доме-2» видна невооруженным взглядом

Ненатуральность житейских коллизий в «Доме-2» видна невооруженным взглядом

«Чувствую себя зашитым алкашом»

Ненатуральность житейских коллизий в «Доме-2» видна невооруженным взглядом. Участники, конечно, пытаются выглядеть естественно, но отсутствие актерской подготовки и деланный энтузиазм выдают их с головой. Альфия Газизовна нисколько не сомневается, что перед ней год за годом разыгрывают спектакль:

- Сценария, может, и нет, но им явно говорят, когда ругаться. Они стараются, кричат друг на друга. И тут же нам показывают, как они идут после Лобного места и уже нормально разговаривают. Да если человека так оскорбить, он не то что руки не подаст — не посмотрит в его сторону. Сами себя выдают! Поругались поверхностно, потому что надо было, и прокалываются.

«Говоря о сильных чувствах, вытаскивая глубинные архетипические понятия и безжалостно их используя, «Дом-2» при этом представляет довольно примитивную, плоскую, двумерную модель отношений, где все просто и понятно, эмоционально, но примитивно», - говорит психотерапевт, клинический психолог Наталья Желудева.

Телезрительницу из Уфы возмущает, что в числе участниц «мало серьезных девочек»:

- Бывает, смотришь - наконец-то скромная пришла, которая может показать настоящие отношения. Но таких моментально сливают, а «крикастые» остаются. Губы, бюст накачанные - ужасно! Хочется хороших девочек, вот как Марина Африкантова: даже если губы подкачала, то чуть-чуть.

Марина Африкантова

Марина Африкантова

Тем не менее отказываться от привычки смотреть «Дом-2» женщина пока не планирует.

36-летней москвичке Полине до пенсии далеко, но и учиться заводить романы ей уже не нужно. У нее муж, трое детей, интересная работа, в которой она сочетает практическую и научную деятельность. С «Домом-2» она завязала несколько лет назад. Полина вспоминает об этом, как будто это был сильнодействующий наркотик:

- Смотрела безотрывно - на гормональном сбое, пока грудью кормила. Головой понимала - постановка, но все равно верила. Я же переживала за них, как за родных! Потом взяла себя в руки, «директивно» завязала. И началась натуральная ломка, отходняк... Сейчас чувствую себя зашитым алкашом - если натыкаюсь случайно, чувствую эмоциональный подъем и одновременно угрызения совести. Убеждаю себя, что это ловушка, псевдореальность, которая опять будет сжирать мое время.

Сценария, может, и нет, но им явно говорят, когда ругаться

Сценария, может, и нет, но им явно говорят, когда ругаться

Легкий путь получения эмоций

Есть устойчивое мнение, что «Дом-2» с его фанерными диалогами и примитивными персонажами цепляет прежде всего откровенным эротизмом. Действительно, на эту кнопку продюсеры жмут с большим удовольствием. С приходом лета девушки-участницы щеголяют в сверхкоротких шортиках и открытых маечках, при этом носят высоченные каблуки — ни дать ни взять классические героини софт-порно; парни норовят скинуть футболки. Точка на Сейшелах вообще в этом направлении работает круглогодично. И все говорят, говорят, говорят о сексе.

На Сейшелах все только и говорят о сексе

На Сейшелах все только и говорят о сексе

«Хорошо воспитанные зрители тоже имеют разнообразные психопатологические комплексы. Именно резонанс легких девиаций (отклонений от нормы. - Авт.) - своих и экранных, часто стимулирует интерес и даже зависимость от этого шоу», - считает врач-терапевт многопрофильного медицинского центра «Интермед» Алла Осипова.

Но вряд ли только это помогло проекту продержаться столько лет. Конкуренция в эротическом жанре, знаете ли, высокая. Интернет есть у всех и там столько разного, что фривольные намерения обитателей телепаноптикума не годятся ни в какое сравнение.

«Тут самое важное - эмоциональное сближение с образом героя, вовлеченность в демонстрируемые переживания, которые начинают становиться ближе, чем события собственной жизни, - говорит врач-психотерапевт, психиатр-нарколог Николай Колосунин. - Причина этого, во-первых, большая насыщенность событиями: каждодневные внезапные повороты, конфликты, предательства и страсть. Во-вторых, эти события безопасны и не несут угрозы реальному существованию зрителя, а по эмоциональному накалу ничуть не слабее реальных переживаний».

У современного человека, как правило, эмоции заблокированы, а в передаче «Дом-2» можно все

У современного человека, как правило, эмоции заблокированы, а в передаче «Дом-2» можно все

«Это очень легкий путь получения эмоций, - согласна доктор Алла Осипова. - По последним исследованиям, у людей есть особый «ген зависимостей». Он может включаться на любой раздражитель – формируя зависимость не только от психоактивных веществ, но и от определенных обстоятельств - в частности, от зрелищ, вызывающих эмоциональный отклик и всплеск определенных нейротрансмиттеров. Людям, которые смотрят «Дом-2» на постоянной основе, следует поработать с психологом, разобраться с подавленными эмоциями и начать испытывать их в настоящей жизни».

«Посмотрю «Дом-2», помолюсь и лягу спать»

Значит, смотреть это вредно? Если коротко, то специалисты считают, что нет. Но есть нюансы.

- Обыкновенные средние люди меняют возможности саморазвития и личностного роста на подглядывание за чужими фальшивыми эмоциями, - сожалеет психиатр-нарколог Николай Колосунин.

А иногда это и вовсе полезно. Даже интеллигентам с высшим образованием и богатой духовной жизнью. Чтобы сбросить напряжение и стресс, например.

«У современного человека, как правило, эмоции заблокированы. На работе сдерживай раздражение и гнев на начальника и сотрудников, дома нельзя ни орать, ни плакать, на улице нельзя громко хохотать и орать, а в передаче «Дом-2» можно все, - говорит доктор Алла Осипова. - Таким образом, приличные сдержанные люди резонируют с эмоциями героев. Они смотрят шоу, осуждают и говорят про себя «какие дурачки, я лучше, я бы так никогда…». То есть приподнимаются над героями и повышают свою самооценку».

В отдельных случаях можно даже посоветовать смотреть такие шоу пожилым людям с недостатком внешних впечатлений. В практике Аллы Осиповой был случай, когда эту программу смотрела бывшая военная летчица 92 лет:

«Своим детям она говорила так: «Я сейчас посмотрю «Дом-2», выпью таблетки, помолюсь и лягу спать». Эта передача скрашивала ее одиночество».

Тут польза, как от жевательной резинки: она чистит зубы, а «Дом-2» отключает мозг

Тут польза, как от жевательной резинки: она чистит зубы, а «Дом-2» отключает мозг

«Главное - не глотать»

Кажется, за те 15 лет, пока идет «Дом-2», отношение общества в целом к этому проекту поменялось самым кардинальным образом. «Эта программа — пропаганда разврата», - горячился раньше председатель общественной организации «Родительское собрание» Герман Авдюшин, потративший больше пяти лет на судебные иски к каналу ТНТ, требуя закрыть шоу. Ему не только это не удалось - «Дом-2» в принципе перестали активно ругать. Сегодня главный телераздражитель - скорее, Елена Малышева, а не Ольга Бузова и ее подопечные.

В телевизионном эфире появились куда более мощные программы-«агрессоры» - прежде всего политические ток-шоу, на фоне которых все более старомодный «Дом-2» кажется очагом добра. В конце концов, они же там все мирятся и заселяются в домик, где занимаются чем? Правильно, любовью. Напомним, это намного лучше, чем войной.

- В «Доме-2» ничего подсудного же не происходит. Там достаточная цензура редакции и ничего страшнее, что есть в жизни, не показывают, - говорит о программе 29-летний житель Санкт-Петербурга, Константин Придыбайло. - На улице можно встретить куда более жесткие семейные разборки.

Константин пока не женат, но «Дом-2» время от времени включает, разумеется, не с целью прокачать навыки общения с девушками (есть подозрение, что ради этого передачу вообще никто не смотрит):

-Тут польза, как от жевательной резинки: она чистит зубы, а «Дом-2» отключает мозг и отвлекает от проблем хотя бы на возглас: «ну, дебилы!». Но знаете, что важно? И то и другое лучше не глотать.

Кто они, зрители «Дома-2»?

Кто они, зрители «Дома-2»?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Трамп за сутки собрал 25 млн долларов на свою предвыборную кампанию
Российские банки заработали в 1,6 раза больше, чем прошлом году
Полиция оцепила Белый дом из-за брошенного рюкзака
Абрамович намерен купить самый дорогой особняк в Израиле
Судия "Квартал 95" ищет умелого пародиста на роль Зеленского
Apple может перенести часть производств из Китая из-за торговой войны
Бизнесмен Бойко-Великий допрашивается по делу о растрате
Водителей без ОСАГО могут лишить прав
На складе в Наро-Фоминске возник сильный пожар
США готовы компенсировать Турции последствия отказа от покупки С-400
Суд Киева рассмотрит иск об отмене регистрации "новой церкви"
США ввели санкции в отношении "Русского финансового общества"
Власти Вены восстановили позолоту на оскверненном памятнике советским воинам
Япония отказалась выплачивать Южной Корее компенсацию за принуждение к труду
Жара на выходных в Москве может побить рекорд 1917 года
Новейшие зенитные комплексы "Панцирь-СМ" будут созданы к 2021 году
Российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы в США
В Киеве назвали условие снятия экономической блокады Донбасса
Роберт Морено официально возглавил сборную Испании
Польша готова провести газопровод на Украину
Уровень поддержки партии Порошенко опустился до 5%
В Японии проходит "Фестиваль российской культуры"