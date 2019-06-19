Спецназовца ГРУ Никиту Белянкина посмертно наградили медалью "За мужество и отвагу"

В среду, 19 июня, Союз десантников России передал семье погибшего в массовой драке в Подмосковье спецназовца ГРУ Никиты Белянкина награду, которую бойцу присвоили уже после смерти. Медаль "За мужество и отвагу " вручили младшему брату бойца - Тимофею. Парню всего десять лет и долгое время родители не рассказывали ему о смерти Никиты.

На церемонии вручения награды собралась вся семья Белянкиных. Мать Никиты не могла сдержать слез.

- Он был такой же как вы. Он что-то не понимал, не все знал, не все умел, - обратился к участникам церемонии лучший друг Никиты Иван Шуханов. - Знаю точно, что у него была чистая душа и храброе сердце. Так получается что именно в трудную минуту он смог показать, кто он есть на самом деле.

Напомним , ценой собственной жизни 24-летний боец спас двоих русских парней, которые ввязались в пьяную драку с 11 армянами. Все произошло 1 июня в поселке Путилково Московской области. В убийстве обвиняют 41-летнего Сергея Ходжаяна. По версии следствия, именно он нанес Никите ставший смертельным удар ножом в сердце.

О том что смелый парень достоин награды сразу же после его смерти заговорили друзья и совершенно незнакомые с ним люди со всей России. В соцсетях они собирали подписи в поддержку этой идеи.