Прямая линия с Владимиром Путиным: "Про нас ниче не будет? Будет. Про всех будет"

20 июня в 12 часов дня президент начнет свою уже 17-ю по счету Прямую линию с Владимиром Путиным. Он ответит на вопросы, которые ему прислали со всей страны (а их на вчерашний день набралось уже более 1,2 миллиона).

А "Комсомолка" вспомнила о героях прошлой Прямой линии, дозвонившихся президенту в 2018-м. И решили узнать – решились ли их проблемы, о которых они рассказали Путину.

МОСКВА

«Не должно быть выдачи своих на расправу»

Писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов попросил президента на прошлой Прямой линии декриминализировать статью УК, по которой преследовали людей за лайки и репосты в соцсетях. Мы ему позвонили.

Александр Гамов

- Сергей, год назад вы сказали президенту, что доходит до маразма - граждан обвиняют за публикации в интернете. И сажают как «экстремистов»

- Это правда. Я еще сказал тогда, что можно посмертно судить и Пушкина, и Есенина, всех их объявили бы «экстремистами».

Президент дал поручение разобраться с вопросом.

В итоге удалось, во что многие не верили (и я тоже), все-таки смягчить наше законодательство. Уже осужденные люди раньше срока вышли на свободу. А миллионы граждан, которые находились под потенциальным ударом, были от этого избавлены.

Конечно, людям стало легче дышать. Это очень хорошо.

Сергей Шаргунов. Фото: Николай Галкин/ТАСС

- Если бы у вас снова была возможность 20 июня задать Путину вопрос, что бы вы спросили?

- Я бы спросил о нашем отношении к соотечественникам. О судьбах людей, которые оказались в застенках других государств. Надо активнее их защищать и поддерживать – от гвардии полковника Меля, которого в Литве посадили, до многих наших людей на Украине, которых часто хватали просто за российский паспорт. И еще — о людях, которых наши правоохранители высылают из России на Украину, где им грозит расправа. Все эти чиновники, судьи, обвинители вечерами, наверное, ахают, глядя на ток-шоу об Украине, но, тем не менее, не дрогнув, выдают Киеву людей.

Мне бы хотелось, чтобы был сигнал от президента, - чтобы людей, которые нам поверили, которые за нас, - не выдавали на расправу. Это страшно. Мне приходилось участвовать в спасении многих бывших ополченцев… Некоторых снимали с поезда уже рядом с границей.

Не должно быть выдачи своих на расправу.

ДОНБАСС

"Надеюсь, серьезные намерения сохранились"

Юлия Алехина

«КП» дозвонилась и до писателя Захара Прилепина, который в 2018-м спрашивал у Путина — не развяжет ли Украина новую войну на Донбассе. Президент тогда ответил: «Если киевские власти на такое безумство пойдут, это станет катастрофой прежде всего для самой Украины и для ее государственности.» Ответ был явно услышан в том числе в Киеве. Новой острой фазы войны в Донбассе Украина за этот год не развязала. Хотя обстрелы мирных городов, конечно, не кончились.

А Россия тем временем начала выдавать жителям Донбасса паспорта РФ.

Прилепин нам ответил емко:

- В прошлом году меня удовлетворил даже не столько президентский ответ, сколько то, что за ним стояло. А стояли самые серьёзные намерения. Надеюсь, они сохранились.

«КП» дозвонилась до писателя Захара ПрилепинаФото: Михаил ФРОЛОВ

АЛТАЙ

Спасение сельской школы

Дарья Савенко

Она была в шаге от закрытия, но теперь живет и процветает

Год назад жители небольшого села Старая Суртайка на Алтае обратились к Путину с просьбой сохранить их школу, которой грозило закрытие. Еак в итоге сложилась судьба этой школы, «КП» узнала у ее директора Ирины Вольных.

После Прямой линии у школы началась вторая жизнь. Здесь провели ремонт и даже привлекли молодых преподавателей.

– Сейчас у нас учится 34 ребенка, – рассказывает директор. - Работают 12 преподавателей. Четверо из них пришли год назад. Все молодые, активные и талантливые.

После того, как о проблеме сельской школы рассказали президенту, на ее ремонт выделили 3 миллиона рублей. Сразу же нашелся и автобус, чтобы возить учеников из соседних деревень.

Все в Старой Суртайке уверены, что если бы не Прямая линия с президентом, двери и окна школы сейчас наверняка были бы просто заколочены. А село осталось бы без будущего и опустело.

Год назад жители небольшого села Старая Суртайка на Алтае обратились к Путину с просьбой сохранить их школу

ТОМСК

Землю многодетным обещают только через 2-3 года

Софья Севастьянова

Обратившаяся к Путину семья Журовых сможет получить участок под дом, но не сразу.

7 июня 2018 на Прямой линии многодетная мама из Томска Наталья Журова пожаловалась президенту на трудности с получением земельного участка. У нее 3 детей, но получить землю в первоочередном порядке могут только семьи с 4 и более детьми.

- Мгновенно предоставить участок Наталье Журовой мы не можем. Закон обязывает делать это строго в порядке очереди. Ни разговор с президентом, ни встреча с губернатором не дают основания закон нарушить. И Наталья Николаевна, и ее муж на встрече со мной с этим согласились, – сказал "КП" глава Томской области Сергей Жвачкин.

Он добавил, что как губернатор и глава семьи, хочет, чтобы все многодетные семьи уже сегодня получили участки с благами цивилизации – дорогой, электричеством, газом. Но подготовка этих благ требует бюджетных денег.

По словам Жвачкина, семья Журовых получит участок через 2-3 года.

В Томской области более 3700 льготников в очереди на бесплатный участок. Но областной закон дает приоритетное право на землю семьям с 4 и более детьми. Таких семей в очереди 420.

Наталья Журова пожаловалась президенту на трудности с получением земельного участка

ИВАНОВО

"Экономим по 600 рублей в месяц".

Многодетный отец из Иваново рассказал, как ему снизили выплаты по ипотеке после обращения к главе государства

Анна Гладких

Дмитрий Верховский говорит, что для бюджета семьи, в которой подрастает трое детей, даже эта скромная сумма ощутима.

- Да и дело даже не в деньгах, а в принципе, - объясняет глава большой семьи Дмитрий Верховский. Год назад на Прямой линии с Путиным он поднял вопрос, которым задавались тысячи многодетных всей по всей стране. — Гораздо ценнее даже то, что теперь каждая многодетная семья в России может рассчитывать на снижение ставки.

Речь шла о снижении процентов по ипотеке многодетным семьям с 13% до 6%, но рассчитывать на снижение могли лишь те семьи, в которых родятся второй и третий ребенок. А семьи в которых уже трое и больше детей, почему-то не попадали под программу. Тогда Путин отреагировал однозначно:

- Я сейчас наверное разочарую Министерство финансов, но это надо поправить.

В тот же день губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский приехал в гости к Верховским и пообещал лично проконтролировать, как решается вопрос. И действительно, уже следующий платеж по ипотеке Верховский вносил по ставке 8% вместо 13%.

- До этого платили по 8 тысяч рублей в месяц, сейчас - чуть больше 7 тысяч. Экономия не большая — 600 рублей, но для бюджета нашей семьи и эта сумма ощутима. — подсчитал Дмитрий.

Сразу после прямой линии с президентом губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский приехал в семью Верховских и привез известие о снижении ипотечной ставки. Фото: правительство Ивановской области.

ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ

"Прямая линия — время сладких надежд униженных и оскорбленных огромной страны и душного трепета унижающих и оскорбляющих.

Время, когда в башнях и башенках робко тренькают телефоны с немосковскими номерами входящих звонков, — это проснувшиеся регионы, заранее задыхаясь от ужаса, находят знакомых знакомых знакомых, могущих дозвониться кому-то, кто рядом стоял и поэтому вроде бы должен знать ответ на вопрос, в формулировке которого заранее реют призраки равнодушного следака и в спешке забытого на стене в покинутом кабинете большого портрета того, кто, слегка улыбаясь, завтра по телевизору разорвет в клочья такую, казалось бы, филигранную биографию:

— Про нас ниче не будет?

Будет. Про всех будет. Ведите себя прилично — тогда не будет."

Маргарита Симоньян, главред RT.

ВОПРОС ДНЯ

А у вас какой вопрос к президенту?

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, гендиректор Большого Московского госцирка:

- О ценах на бензин. Росстат заявил, что оптовые цены уже повысились на 17%, а это, как мы понимаем, отразится на автозаправках, а потом - и на всей экономике, благосостоянии людей... И как нам всем теперь быть?

Наталья ПОЛЬСКОВА, многодетная мама из Москвы, президент Ассоциации семейных детсадов:

- Что мешает ввести оправдавшую себя в Москве практику семейных дошкольных групп по всей стране? Это отличная возможность для многодетных матерей получать зарплату, быть трудоустроенными и при этом воспитывать своих детей. Такие мамочки чувствуют себя защищенными и без лишних раздумий рожают еще.

Ярослав НИЛОВ, глава Комитета Госдумы по труду:

- Екатеринбург, Шиес, Чемодановка, Голунов... Почему только ручное управление из Москвы способно не допустить серьезного социального взрыва? Где местные власти, правоохранители? При таком очевидно зреющем накале невозможно все разруливать только с самого верха...

Пранкер ЛЕКСУС (Алексей Столяров):

- Когда закончится информационная война? Когда чиновники будут ближе к народу, а экономисты станут заниматься экономикой, а не политикой? Чтобы мы, пранкеры, уже были не нужны...

Павел МЕДВЕДЕВ, финансовый омбудсмен:

- В России 12 миллионов граждан имеют безнадежные долги перед банками. Как помочь людям выбраться из кредитной кабалы? Президент уже говорил, что их не надо таскать по судам или банкротить. Но чиновники эти поручения исполняют плохо.

Андрей, читатель сайта KP.RU:

- А я бы задал вопрос тем, кто звонит на «Прямую линию» по мелочам... И Путину приходится заниматься не президентскими делами, а исправлением ошибок подчиненных, которые не работают. Может, нам понастойчивее теребить местных чиновников?

Светлана, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Каждый раз кто-нибудь спрашивает у Владимира Владимировича про личную жизнь, и я навостряю уши. Но ничего подробно президент не говорит. Может, в этот раз ответит?

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