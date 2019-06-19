Звезда шоу "Три аккорда" похудел на 10 кг

Сейчас Интарс Бусулис выступает в шоу "Три аккорда" (Первый канал). Телезрители успели отметить, что музыкант в новой форме - он заметно похудел. "Комсомолка" узнала из первых уст: как ему это удалось.

- Сколько вы уже сбросили? И какие правила помогли похудеть?

- Я сбросил 10 килограмм за 4 месяца, питаясь хорошей едой, сбалансированной, приготовленной поваром специально для меня. Мы то, что мы едим - достигнув такого результата, понимаешь это особенно четко. Основные правила моего похудения: не есть на ночь, высыпаться – как минимум, семь часов, пить много воды и не есть жирное. Сон, кстати, вообще необходим всем, кто хочет похудеть, но не все об этом знают.

- Кто из звёздных коллег это уже заметил и отметил?

- Из звездных коллег хорошие слова сказали, по-моему, все: и Елена Ваенга, и Филипп Киркоров, и Ани Лорак. В принципе, все-все высказывались положительно, это приятно. Кстати, еще Пригожин!

- Кто из коллег и какие советы давал?

- Были у меня физические активности, да и сейчас тоже стараюсь бегать как можно чаще. Помню, Филипп Киркоров мне посоветовал не бегать, а два часа ходить на беговой дорожке. Я попробовал и сбрасывается калорий побольше, чем с помощью бега.

Звезда шоу "Три аккорда" похудел на 10 кгФото: Личный архив

- Вам легче выступать в шоу "Три аккорда" в новой форме? Как это проявляется - дыхание, движения на сцене...

- Да, конечно! Не задыхаешься и двигаться куда легче, словно бабочка. Очень неплохо это даже на связки влияет, потому что желудок нормальной пищей питается. Все взаимосвязано.

- Какой номер для вас был самым непростым в шоу?

- Этот выпуск еще не показали, он будет чуть позже. Я исполнял песню Владимира Высоцкого – для меня это был вызов. Хороший вызов, несмотря на то, что было довольно сложно.

- За время шоу похудели ещё?

- За время шоу не похудел, но было трудно с едой, потому что я был за пределами своей страны (Интарс Бусулис живет в Латвии - прим.Авт.), в гостях. Конечно, не было ни повара, ни сбалансированной еды и нужно смотреть, что ты ешь, куда пойдешь есть. Конечно, если все понимаешь, и ты психологически готов к нормальной пище, то у тебя все будет хорошо в любой точке мира с питанием. Все в голове. Если у тебя в голове сигнал на «Макдональдс», тогда ты будешь все время о нем думать, впоследствии и есть там.