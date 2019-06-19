Как и мечтал Сергей Щукин, его коллекция разместилась в музей на Волхонке

ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка из коллекции московского купца и мецената Сергея Щукина. Это лучшее в мире собрание импрессионистов конца XIX – начала ХХ века. Произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров заняли почти все пространство музея.

Вообще разговоры о том, что пора восстанавливать музей нового западного искусства, который в 1923 году был создан из национализированных коллекций купцов Щукина и Морозова, а после войны репрессирован по приказу Сталина, ведутся давно.

И вот наконец искусственно разделенная в 1948 году коллекция между ГМИИ им. А.С. Пушкина и петербургским Эрмитажем воссоединится.

Сергей Щукин и Иван Морозов были гениальными коллекционерами. В то время в конце ХIХ века художники-импрессионисты были новым явлением. Щукин и Морозов покупали картины Мане, Ренуара, Сезанна на свой страх и риск, мучились, терзались. Например, Щукин одним из первых купил картину Пикассо. И сомневался, правильно ли он сделал? Поставил картину у себя дома в дальний угол, привыкал, потом выдвинул ее на видное место.

Он был не просто купцом, который не знал, куда девать деньги. Он собирал свою коллекцию осмысленно.

Еще до революции Щукин писал в письме к директору музея изобразительных искусств Ивану Цветаеву, что собирает коллекцию картин для Москвы. Это было его желание, которое спустя сто лет, похоже, все-таи услышали. И исполнили.

Когда два года назад Пушкинский музей вывозил часть своей коллекции Щукина в Париж (другая часть находилась в Эрмитаже), полтора миллиона человек посмотрели ее всего за несколько месяцев. И можно только представить, сколько народу придет в музей на Волхонке, чтобы увидеть коллекцию целиком.

Выставка работает в главном здании ГМИИ им.Пушкина с 19 июня – по 15 сентября.

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