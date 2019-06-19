Как музей под открытым небом превратился в «яму» для неформалов

Это местечко на Покровке молодежь облюбовала еще в прошлом году. Собирались, тусили, выпивали. Но только сейчас Яма (такое название получила Хохловская площадь в неформальной среде) прогремела на всю Москву. А просто туда пришел «Лев против». Такая общественная организация, которая на поверку от пьяненьких неформалов недалеко ушла. Они, может, и трезвые, зато с перцовыми баллончиками. Напали на бухариков, выпивку отняли, пустили в ход баллончики, в общем устроили погром и смуту. Потом вызвали ОМОН, бойцы повязали 10 человек. Так в представлении «львов» выглядит борьба с нарушителями общественного порядка. Единственные, кто здесь действовал на законных основаниях, были омоновцы.

Впрочем, рейд общественников имел абсолютно конкретные последствия: «львы» получили свою порцию славы, а местных жителей и посетителей ресторанов и кафешек, которых возле «Ямы» предостаточно, словно прорвало в соцсетях. Смысл постов-воплей был один: «спасите нас от этой «ямы»!

Музей под открытым небом превратился в «яму» для неформалов. Фото: Прокофьева Валентина

ВЕЧНО МОЛОДОЙ, ВЕЧНО ПЬЯНЫЙ

Я думала, что после скандала Хохловская площадь опустела. Но даже вечером в понедельник (как раз после жарких выходных) здесь не так много свободных мест. Красные и зеленые волосы, татуировки на лицах, кольца в ушах, пупках, носах. Они не боятся, что их разговоры услышат. Похоже, им даже хочется, чтобы все слышали. Мат, сленг.

Закосить под свою мне было сложно. Подростки сразу вычислили, что я чужачка. Но разговаривать стали.

- Я неформал? Это вы не нормал. Скукотища. Мир форматов уже достал, - говорит мне Стил (так он попросил его называть).

- Стил, почему вы с друзьями выпиваете здесь, а не рядом в кафе?

- Тут простор. Тут место силы. Нам смешно, что это место называют амфитеатром, это же "Яма" в центре города.

- То есть дно?

- Нет. Понимаете, мы не конченые, как нас показывают. Да, мы немного пьем. Да, мы шумные.

- Вы здесь собираетесь уже почти год. А раньше где?

- Не знаю. Мы обычно в Парке Горького тусили.

- Говорят, что на Китай-городе возле синагоги есть еще одно место - парк "Горка".

- Ну, да. Он уже стал филиалом "Ямы". Все здесь.

- Кто все?

- Классные ребята. Ну, студенты, блогеры, футболисты, рэперы, лесбиянки.

В соцсетях есть группа "Яма Москвы", которую ведут три девчонки. Это они зазывают молодежь приходить и отрываться здесь. После чего записывают видео, где парни и девушки пьяные в хлам, у кого-то разбит нос, у кого-то зрачки в разные стороны, подписывают посты "Он считает, что Black Bacardi - напиток богов, а ты?"

«Дорогие друзья и незнакомцы, поединки в "Яме" каждые выходные и не только, вас ждет борцовский клуб "Ямамоско", - пишут в группе.

Иногда маскируют алкотусовки под безобидные встречи и зовут на якобы "Обмен одежды на фрукты, фрукты на одежду и фрукты на фрукты". Об алкоголе и наркотиках открыто никто не пишет, но молодежь здесь собирается точно не для того, чтобы яблочки поесть.

- В Яме мне нравится, здесь спокойно и хорошо. Можно спрятаться от чужих глаз, подумать о жизни и смерти. Недавно написал здесь песню. Единственное, что смущает - местные музыканты. Пару недель назад выпил два пива и подрался с такими. С тех пор ограничиваюсь только одним, - рассказывает певец Влад, внешне похожий на Курта Кобейна.

- Я люблю Яму, снимался здесь в клипе. Люблю с девушкой Марьяной тут есть пиццу. Не понимаю людей, которые называют это место "Амфитеатром", - говорит рэпер Face.

Подростков как магнитом тянет на Хохловскую площадь. Фото: Прокофьева ВалентинаФото: другой источник.

ХОТЕЛИ БРОДСКОГО ЧИТАТЬ, НО СЛЫШНО ТОЛЬКО «ВАШУ МАТЬ»

Пока общаюсь с двумя девчонками, замечаю полицейских. При этом сбегать с Хохловской площади и прятать алкоголь никто не стал. Бутылки с вином и пивом подростки заранее завернули в бумажные пакеты. Полицейские «ничего не замечают».

- А мы разве нарушаем? Едим пиццу. Правда, в стаканчиках у нас совсем не кофе, - хихикает студентка Ирина из Октябрьска Самарской области.

Кофе здесь пьют случайные прохожие, которые слышали о Хохловской площади именно как об амфитеатре, музее под открытым небом. Несколько лет назад здесь вырыли котлован, хотели строить торговый центр. Но при строительстве столкнулись с недовольством местных жителей, а потом ковш экскаватора уперся в основание стены Белого города XVI века. Решили сохранить археологический памятник в сердце столицы. Исторические камни, которые закладывались еще в 1580-х годах, оставили. Вокруг построили амфитеатр с деревянными скамейками для отдыха, прогулочную зону с летними кафе, велопарковку. Высадили сосны, клены и липы. Здесь собирались показывать театральные постановки, читать стихи Есенина, Бродского... В общем, намерения были самые благие, а получилось, что площадку захватили неформалы и уходить оттуда не собираются.

- Здесь сборище каких-то субкультур. Последнее время маргиналы, пьяные узбеки заполонили весь Чистопрудный бульвар. Девочки пьют вино прямо на берегу, целуются. Здесь же носят на руках сов и предлагают сфотографироваться. Еще один сумасшедший приносит нутрию в корзинке, выпускает ее в Чистые пруды плавать, все вокруг умиляются, фотографируют, а потом он просит на ее содержание денег, - рассказывает Анна Николаевна, местная жительница.

В соседних с "Ямой" кафе тоже не особо рады подросткам. Оно и понятно — закон.

- Мы алкоголь не продаем несовершеннолетним, - говорят в рюмочной "Зинзивер" на углу Хохловской площади. - А эту школоту и на порог не пускаем. Мы слышали, что их гоняют. С перцовым газом - это, конечно, слишком, но остановить эти оргии и пьянки как-то нужно.

Есть еще одно место, где пока молодежь не гоняют за распитие алкоголя - парк "Горка", расположенный недалеко от станции метро "Китай-город". Парни там катаются на скейтах, а рядом на огороженной сеткой площадке гоняют в футбол. Наблюдать за ними приходят девушки с винишком, которое упаковано в бумажные пакеты. Ближе к полуночи, когда у спортсменов заканчивается тренировка, сюда подтягиваются любители петь и пить.

Основание стены Белого города XVI века. Фото: Прокофьева Валентина

А как раньше?

- Молодежь и раньше устраивала тусовки на Чистых прудах. Конечно, все зависело от поколения. Мы в 80-90-х любили Арбат, разные субкультуры и тематические сообщества собирались в Нескучном саду, на площадях, - вспоминает москвовед Денис Ромодин.

- В 80-е годы, если в заведении имелся диско-шар или диджей, то это уже было модное место. Например, в Олимпийской деревне находился популярный бар "Молоко". В почете был один из старейших клубов "Пропаганда", - рассказывает москвовед Павел Гнилорыбов. - А если отмотать время на 100 лет назад, до революции студенты были преимущественно бедные, поэтому собирались в кухмистерских (небольшая столовая, где были так называемые бизнес-ланчи). Молодежь любила "Сокольники", Петровский парк, Воробьевы горы.

В соседних с "Ямой" кафе тоже не особо рады подросткам. Фото: Прокофьева Валентина

Вопрос ребром

Как примирить тусовщиков и добропорядочных обывателей?

То, что молодежь оторвалась от соцсетей и собирается пообщаться оффлайн — это классно. Загнать молодых людей в какие-то резервации - глупо и бесполезно. Но и добропорядочных граждан, которых раздражают ночные попойки, понять можно. Как же быть — спросили мы экспертов.

Антон Цветков, председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными органами:

- Нужно ставить там частное охранное предприятие, которое будет контролировать порядок, смотреть, чтобы не распивали алкогольные напитки, не было драк. Например, с 22.00 до 3.00. Если ситуация будет выходить из-за рамок, тогда вызывать наряд полицейских. К тому же охрана там нужна для исторического памятника - фрагмента Белого города. Изначально же вокруг этого памятника создали амфитеатр, чтобы туда приходила молодежь. Даже, если здесь начнут проводить театральные постановки, как планировалось, то после часть людей будет оставаться и выпивать, а все потому что не у всех есть деньги на кафе. Молодежь все равно будет приходить и пить. Им нужно где-то собираться. Другое дело, что контролировать порядок должны власти, а не общественники с перцовыми баллончиками. Задача общественников какая? Привлечь внимание к проблеме, а не создавать условия для агрессии и поножовщины. Я об этом и Михаилу Лазутину (организатору движения "Лев против» - Ред.) говорил, чтобы их действия не были, как в 2013 году у активистов молодежного движения "Щит Москвы". Они проводили рейды против нелегальных мигрантов на северо-западе Москвы.

Софья Рубасская, адвокат:

- Общественные организации не должны брать на себя роль правоохранительных органов. Для этого как раз есть полиция. Если есть административное нарушение, а именно распитие алкоголя в общественных местах, то неравнодушные граждане могут посодействовать, чтобы нарушающих привлекли к ответственности. Они могут вызвать полицию, снять факт распития алкоголя на видео, стать свидетелями. Но использование общественниками перцовых баллончиков недопустимо. За насильственные действия (если еще и побои в результате драки) общественников могут привлечь к уголовной ответственности.