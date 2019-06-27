Жди дожди: Роскачество рассказало, как выбрать надежный зонт

В ближайшую неделю столицу и Подмосковье наконец-то посетят долгожданные дожди. Долгожданные для травы и деревьев, но не для людей. Мокнуть мы не любим. Поэтому изобрели зонты. Увы, не всегда качественные... Как выбрать самый надежный аксессуар, который защитит нас и от воды, и от ветра, рассказали эксперты Роскачества.

Три кита зонта

По факту все зонтики складные – как трости, так и телескопические, но называть складными принято именно последние. Важные детали:

+ механизм: механический или автомат, реже – полуавтомат (когда раскрывается зонт кнопкой, но складывать его нужную вручную);

+ каркас, к которому относятся стержень и спицы – стальные или пластиковые;

+ купол, а вернее материал для него.

На что же конкретно обращать внимание?

Самый лучший материал

Материал для купола зонта может быть нескольких видов. И внешний вид зонта, как и непромокаемость, очень от этого зависят. Обращайте внимание на этикетку при покупке. Эксперты Роскачества составили небольшой рейтинг возможных материалов для купола (от худших к лучшим):

* нейлон,

* полиэстер,

* жаккард,

* эпонж (полиэстер с добавлением вискозы, хлопка, шелка и т.д.),

* сатин.

Может быть дополнительное покрытие – тефлон, чтобы материал купола точно не промокал.

Автомат или механика?

Конечно, автоматические зонты проще в использовании и удобнее. И, как правило, более надежные, чем все остальные. Но чаще всего, они дороже и тяжелее механических или полуавтоматов.

- Чем меньше движущихся механизмов в зонте, тем он надежнее, - прокомментировала Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества. - Самые надежные – зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством «антиветер», которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицы.

Выбирай и проверяй: 5 важных моментов при покупке

Обязательно проверьте зонт во время покупки — не только внимательно осмотрите его, несколько раз раскройте и закройте, но и «поработайте» ветром. Итак, важно:

1. Наличие или отсутствие люфта в креплениях механизмов зонта и ручки.

2. Качество крепления спиц и ткани купола: оцените их не только визуально, но и проверьте крепления вручную. Грубо говоря, подергайте, погните, попытайтесь вывернуть (вы же ветер, помните?).

3. Скорость и плавность открытия и сложения: качественный зонт не будет скрипеть или заедать. Если два раза зонт открылся, а на третий застрял, откажитесь от покупки.

4. Натяжение ткани: не должно быть перетяжек и провисаний ткани при открытом куполе.

5. Работа «антиветра» и качество спиц — от этого зависит, не сломается ли ваш зонт при первом порыве ветра. Проверить это можно резким движением руки: купол должен суметь вывернуться наизнанку.

С зонтом также важно правильно обращатьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАЖНО

Суши правильно

Зонт может прослужить и до 10 лет, если обращаться с ним правильно. Чтобы продлить срок эксплуатации, зонт нужно правильно сушить:

* Не раскрывайте зонт сразу после улицы. Нужно просто повесить его вниз «головой», то есть куполом. Позвольте воздуху постепенно осушить зонт. Если сушить зонт развернутым, ткань быстро придет в негодность, растянется и начнет пропускать воду.

* Не убирайте не просушенный зонт в чехол. Если его не просушить, то зонт «сгниет» уже через год (появится скрежет и неприятный запах).

* Иногда полезно промывать купол зонта под душем с мягким шампунем – такая чистка купола не повредит.

КСТАТИ

Ручку зонта также стоит время от времени мыть или хотя бы протирать антибактериальными салфетками, чтобы обеззаразить ее. Ведь мы пользуемся зонтиком на улице, касаясь при этом различных поверхностей.