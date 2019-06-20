Полная стенограмма прямой линии с Владимиром Путиным - 2019

- Владимир Владимирович, мы в последние несколько дней впервые видели видеокадры, как именно вы готовитесь к «прямой линии». Видели, что вы сидели с большой кипой вопросов, смотрите обращения в ноутбуке. Что самое главное для себя выделили, какие самые острые вопросы?

В. Путин:

- В принципе понятно, что я и так должен быть в материале, что на самом деле и происходит. В ходе текущей работы более или менее понятно (даже не более или менее, а понятно), что людей волнует. Но когда идет подготовка к «прямой линии», тогда, конечно, становятся более очевидными некоторые вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени. Сейчас, не секрет, никакого секрета не открою, это уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение. И потом эта тема, которая сейчас только что я слышал, - работа с отходами, с мусором и т.д., ЖКХ.

- Я так понимаю, что в том числе эти проблемы должны решить национальные проекты. Все о них говорят. Чиновники разного ранга говорят о национальных проектах, но, судя по вопросам, которые поступают, люди не очень понимают, что такое национальные проекты, к чему они приведут. Вообще толк от них какой-то будет?

В. Путин:

- Да, разумеется. Если вы предпочитаете с этого начать, то я вам даже благодарен за это. Потому что это то, вокруг чего строится вся наша работа сегодня. Собственно говоря, работа строится вокруг человека, но для того чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу. Поэтому мы разделили все эти направления не по степени важности, а по степени того, что должно следовать за другим, имея в виду распределение ресурсов. Это была большая работа. Прежде всего, нам нужно было понять, за счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство. К сожалению, в том числе правительство пошло и на повышение НДС с 18 до 20%. Это, повторяю, в том числе для того, чтобы наполнить государственный бюджет, сделать первые шаги, которые за государством обязательно числятся. Это развитие инфраструктуры. Скажем, кто будет строить железные дороги или мосты, или шоссейные, автомобильные дороги, подводить электричество и т.д. Это без государства невозможно сделать. Так же как и невозможно осуществить некоторые другие структурные вещи. А потом принимали решение, считали, сколько нужно, для того чтобы обеспечить толчок в развитии тех или иных отраслей и вывести на новый уровень доходы граждан. Повторяю еще раз, к сожалению, пришлось пойти на такие не очень приятные меры, но мы рассчитывали изначально, что это может и обязательно приведет к благоприятным (скажем условно) последствиям на очень короткий промежуток времени.

В целом правительство, Центральный банк оказались правы. И вот на полгода у нас, к сожалению, подросла инфляция. Что такое инфляция подросла? Значит, ЦБ увеличил ключевую ставку, значит, чуть-чуть сократилось производство и т.д. Но сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция ушла, по последним данным (позавчерашним, по-моему), ниже 5% опустилась. И доходы начали восстанавливаться. Поэтому в целом, пока, во всяком случае, то, на что мы рассчитывали, и то, как мы планировали организовать работу, это действует.

- Когда жизнь наладится? Хотя бы чуть-чуть. Очень тяжело растить детей на зарплату в 10 тысяч. Это Самарская область, Ненашев Владимир.

Пермский край: почему умирают моногорода? У нас два завода, но работы нет. молодежь бежит или спивается.

Станислав Каукачикас, Калининградская область, Светлый, пожарный:

- Работаю здесь в пожарной части № 31. Когда поднимут зарплату? На данный момент заработная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. У меня, как у командира отделения. 16 тысяч рублей. На такую зарплату сейчас по нынешним ценам прожить невозможно. Нам приходится работать на двух, на трех работах, не находясь дома. Из-за этого рушатся семьи. Работать в пожарных частях некому. По двое-трое человек в карауле. Вы видите, что творится сейчас в стране. Горят поля, дачи, дома. Когда наведут порядок?

В. Путин:

- Во-первых, то, что вы говорили о 10 тысячах и так далее, это нужно реально проверить, что там происходит. Потому что нами принято впервые решение, мы довели минимальный уровень оплаты труда МРОТ до прожиточного минимума – это 11280 рублей. Если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы. Я не понимаю, откуда взялось 10 тысяч рублей.

- Пишут, что получают 10 тысяч, остальное – бонусы.

- Из некоторых регионов приходят сообщения, что снижен минимальный размер оплаты труда региональными решениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715683" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о падении доходов.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

В. Путин:

- Это предмет для разбирательства соответствующих контролирующих инстанций. Или человек работает просто на полставки. Просто в каждом конкретном случае нужно разбираться.

А теперь по этому конкретному вопросу. Да, действительно, в МЧС сложилась ситуация, прямо скажем, не самая лучшая. Почему? Потому что там есть люди, которые в погонах служат, и они получают примерно как вот этот коллега говорил, я не знаю, он в погонах или нет, думаю, что нет. Потому что на его месте человек в погонах получал бы 43 примерно тысячи. А все остальные, которые гражданский персонал, 13 или, как он, 16. Мы буквально в последние несколько месяцев с министром Зиничевым об этом много раз говорили. И он постоянно ставил вопрос в правительстве на этот счет. Решение принято. В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд. рублей, что позволит поднять заработную плату вот таким сотрудникам МЧС, как человек, который здесь выступал, где-то до 24 примерно тысяч. И на следующий год предусмотрено двумя траншами по полугодию в 4 миллиарда, 8 миллиардов за год. Соответственно, у него, например, зарплата должна вырасти где-то до 32 тысяч.

- За эти дни мы просмотрели тысячи обращений, что стали получать меньше. Пишут абсолютно все – и те, кто в принципе зарабатывает неплохо, и те, кто относит себя к среднему классу, и те, кто, не стесняясь, называет себя бедными. Тут, скорее всего, дело не в каких-то определенных цифрах, а в ощущениях. Люди пишут, что жить стало тяжелее. Когда станет легче?

В. Путин:

- Это действительно так. Поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись сразу с несколькими шоками. Это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями, с нынешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных. Это нефть, нефтепродукты, газ, углеводороды вообще, металлы, химические удобрения, химия вообще и некоторые другие товары. Поэтому у нас и произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере. И действительно, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году, по-моему. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться. Нам нужно разделить два понятия – реальные располагаемые доходы населения и заработная плата. Смотрите, что происходит. Реальные располагаемые доходы, которые, статистика показывает, что они падают, состоят из многих показателей – из доходов и расходов. Один из показателей расходов на сегодняшний день это выплаты по кредитам. И банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание. Потому что нам не нужно в экономике надувать этих пузырей. Тем не менее, граждане берут, потом платят. И это уходит в минус, влияет на реальные доходы населения.

У нас примерно 100 тысяч самозанятых легализовались, и так называемый теневой рынок сократился. Это тоже отражается на реальных доходах в сторону минус. Есть и другие факторы (сейчас не буду все перечислять). Что касается заработных плат, смотрите, что там происходит. Рост есть и в номинальном выражении, и в реальном. В номинальном выражении это выглядит так. В 17-м году была начисленная заработная плата в экономике 33,2 тыс., а в этом году уже почти 44 (в последний месяц – 45). Я сразу хочу оговориться. Не хочу, чтобы на меня люди, которые сидят в интернете или у телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат. Это естественное дело. Я говорю о средних цифрах. Почему приходится пользоваться этими средними цифрами? Потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам. Одно дело, люди получают деньги в Туве, скажем, а другое дело – в Москве, либо в Тюмени, либо в Ингушетии. И по отраслям. В нефтянке одно, в финансовой сфере другое, в машиностроении третье, в транспортной отрасли четвертое. Просто формат нашей встречи не позволяет говорить три или пять часов по каждой отрасли и по каждому региону отдельно. Поэтому и я, и некоторые другие коллеги вынуждены пользоваться средними цифрами, но они все-таки показывают тенденцию.

Так вот, какова эта тенденция? Было 33 с небольшим, сейчас почти 45 тысяч – начисленная заработная плата. По реальной заработной плате. Она считается по темпам роста. В 18-м году темп роста был 8,5%, сейчас у нас 2, в мае посчитали – вроде 2,8. Почему в прошлом году был такой рост? Во-первых, это восстановительный рост, я считаю. А во-вторых, все-таки все уровни власти старались выполнить указы 12-го года и в конце года начали начислять, начислять, начислять. Кстати говоря, может быть, что-то не выполнено по указам 12-го года, но если бы их не было, не было бы и такого результата. Это заставляет все-таки все уровни власти работать и добиваться результата. Это второе.

Третье. Мы, как я уже говорил, повысили минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. Кстати говоря, в первом случае при повышении заработной платы это коснулось 44 млн. человек, так или иначе. Много или мало люди получали, но повышение коснулось 44 млн. человек. Потом повышение МРОТ, это еще 3,7 млн. человек коснулось. В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащих.

Ну и по пенсиям. Наверняка будут вопросы по пенсиям, но я прямо сейчас скажу, поскольку, безусловно, обеспечение пенсионеров нормальным доходом это один из приоритетов государства, и, безусловно, мы будем за этим следить. В этом году индексация страховых пенсий по старости составила 7,05% при инфляции прошлого года 4,3%. Это первое.

Второе. С 1 апреля текущего года мы повысили на 2% государственные и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров. С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%, одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих. В общем и целом, мы двигаемся по этому направлению, видим эту проблему и, безусловно, будем ее решать, сосредоточим на этом внимание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715681" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о конечной цели национальных проектов.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

- Будет легче, в общем.

В. Путин:

- Понимаете, все национальные проекты, о которых я говорил, они нацелены именно на это. Вообще-то, генеральный способ решения проблемы это даже не государственные вливания туда или сюда, в какую-то отрасль. Генеральный способ – это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение и улучшение уровня жизни граждан. Именно на этой, а все остальное – сопровождающие вещи. Потому что государство откуда деньги возьмет? Тоже из того, как работает экономика.

Рославль, Светлана Векшина:

- Ситуация в том, что в Москве при первичном осмотре нам был выдан список врачей, которых нам нужно пройти с ребенком. И процедур обследования, которые нужно производить в один, два, три месяца. Мы переехали сюда. Независимо от записи к врачу, все равно живые очереди, где дети сидят, бывает, и больше двух часов. И отсутствие профильных специалистов. Мы не смогли записаться согласно выданному перечню к врачам и пройти обследования. Очень узко представлен вариант обследования. Есть вариант поехать в Смоленск. Но ехать туда два с половиной часа на автобусе. С маленьким ребенком это очень тяжелая поездка.

- Спросим в регистратуре: есть ли проблемы с врачами?

- Марина Владимировна.

- Очереди к специалистам есть?

- Мы записываем по телефону, лично, через Госуслуги. Приходят люди. К хирургу можно записаться на сегодня. Лор будет сегодня принимать.

- Очередей у вас не бывает?

- По мере поступления где-то какие-то нюансы бывают. Но разрешаем. Доктора всех принимают.

- Мочалова Наталья Юрьевна, заведующая поликлиникой. Сколько у вас врачей в штате?

- Есть пока определенные проблемы с кадрами. В этом году ожидаем двух новых докторов. Участковые педиатры. Четырех участковых врачей у нас не хватает. 13 докторов есть. В среднем заработная плата в пределах 20-25 тысяч рублей.

- Частные клиники в Рославле предлагают зарплату от 60 тысяч рублей.

Мочалова Н. Ю.:

- Хотела бы обратиться к федеральной власти. Чтобы было закрепление студентов, которые заканчивают медицинскую академию, за регионами. Наверное, только таким образом мы сможем решить данный вопрос.

Псковский областной онкологический диспансер. Люди жалуются, что очень сложно попасть на прием к онкологу. Не хватает специалистов.

Поселок Маук, Челябинская область. Фельдшерско-акушерский пункт. Здесь есть стоматологический кабинет. Здесь работали четыре человека, сейчас работают всего два. Стоматолог приезжает раз в месяц. Есть фельдшер и медсестра. Это большое подспорье для жителей. Молодые кадры сюда не едут. Хотя запущена программа «Земский доктор».

Фельдшер Светлана Борисовна:

- Главная проблема – проблема жилья на селе. Здесь нет благоустроенного жилья. Специалисты приезжают, им нравится наше село, нравится природа. Но у них возникает вопрос: где мы будем жить? И они уезжают обратно. А мы здесь живем, родились здесь.

- Владимир Владимирович, эффект прямой линии, как мы видели – проблемы заканчиваются, как только начинается прямая линия. Но все-таки проблема есть – людей не хватает.

Путин:

- Да. Когда мы говорим о здравоохранении, то мы должны иметь в виду, что, несмотря на проблемы, а проблем здесь много, как в любой отрасли, которая напрямую касается людей, работы с людьми и помогает людям, - проблем очень много. Но в принципе отрасль развивается. Какие основные вопросы, которые мы должны решать, на что должны обратить внимание особо? Первое – это доступность первичного звена здравоохранения. Здесь вы говорили о ФАПах, сейчас я об этом скажу. Второе – это специалисты, дефицит специалистов по конкретным направлениям. И третье – лекарственное обеспечение. Вот три основные проблемы. Их много вообще, больше, но три – считаю основными. Первое, что касается доступности первичного звена здравоохранения. Что здесь происходит? Действительно, в некоторых регионах Российской Федерации мы наблюдаем снижение этого первичного звена в виде амбулаторных отделений. Количество ФАПов при этом сократилось на два процента, а количество амбулаторной сети в целом по стране выросло на 26%. Но в некоторых регионах, а их всего где-то 18 регионов, мы наблюдаем значительное снижение первичного звена здравоохранения. Там как раз вот в этой амбулаторной части, в амбулаторной сети. Кстати, в том числе, это достаточно благополучные регионы. И возглавляют их люди очень опытные уже и эффективные руководители на самом деле. Вот в Краснодарском крае сокращение первичного звена в регионе в целом на 25%. В Чеченской республике то же самое. Ну, не на 25%, но значительное сокращение. В Кировской области. И все это очень грамотные и достаточно эффективные руководители. И еще в 15 регионах – всего 18 регионов. Конечно, я прошу и министра здравоохранения на это обратить внимание, в диалоге с коллегами в регионах, и самих руководителей этих регионов. Это первое.

Второе. Вот мы говорим про эти ФАПы. Они очень важны и, безусловно, должны быть поддержаны. В ближайшее время планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1200 имеющихся, но ремонт такой солидный, капитальный. Затем в малых населенных пунктах развивается мобильная медицинская помощь. Уже 3800, по-моему, бригад создано и в ближайшие три года планируется еще запустить работу примерно 1200 таких мобильных бригад. Во-первых, оборудование закупать, собирать команды специалистов и т.д. Вот это все будет делаться с точки зрения обеспечения доступности в первичное звено здравоохранения. Конечно, здесь нужно развивать и систему докторов на селе, фельдшеров на селе – мы им платим там, соответственно, по миллиону и по пятьсот тысяч рублей тем, кто земский доктор, как мы называем земский доктор, земский фельдшер, - кто хочет работать. Вот врач сейчас в одном из регионов обозначила одну из существенных проблем – жилье. Вот жильем должны заниматься, мы из федерального бюджета выплачиваем деньги – миллион и пятьсот тысяч – а жильем должны заниматься региональные и местные власти. Мы много раз об этом говорили. И они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели. Иначе, конечно, люди будут уезжать. Следующая проблема – это кадры. Действительно, существует до сих пор дефицит специалистов – 25 тысяч. Средний медицинский персонал – 130 тысяч. И одна из ключевых задач в этом смысле, конечно, повышение уровня заработной платы. Опять же, скажу сейчас, что я вот слышал, что заработные платы низкие, в целом по стране они растут. У врачей в этом году уже они выросли на 5% и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тысяч. В целом по стране. Это Москва, Петербург – здесь большие зарплаты. Есть регионы, где очень маленькие зарплаты, и нам, безусловно, нужно это выравнивать. То же самое касается среднего медицинского персонала – там рост, по-моему, 3,5%, где-то 39 тысяч средняя заработная плата – опять, повторяю, средняя по стране. И у младшего персонала рост составил 3,9%, 35 тысяч зарплата – тоже средняя. Значит, вот это нужно не забывать.

Лекарственное обеспечение – это, конечно, чрезвычайно важная вещь. Особенно по жизненно важным лекарствам.

- Очень много вопросов касается как раз таки льготных лекарств. Люди не могут получить жизненно необходимые препараты. Идет какой-то сбой. Это касается и сахарного диабета, и других болезней. Возможно, мы переадресуем этот вопрос главе Минздрава?

Путин:

- Да, я сейчас дам слово Веронике Игоревне, но я тоже хочу, чтобы меня услышали. Особенно в регионах. Потому что одно дело – когда министр скажет, а другое дело – когда я скажу. Значит, о чем идет речь? Из двух источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны. Это федеральный и региональный источники. Федеральные деньги в этом году в феврале полностью перечислены в регионы Российской Федерации. Тем не менее, мы наблюдаем сбои по некоторым лекарствам. Кстати, по разным лекарствам разные ситуации. По онкологии – одно, по диабету – другое, по гипертонии – третье. Что мы видим? Мы видим, что во многих субъектах Российской Федерации не вовремя организуются соответствующие процедуры по покупке, аукционы не вовремя проводятся. Нет достаточно хорошо налаженной системы информации, даже в рамках одного региона. Вот Смоленскую область возьмем… Вероника Игоревна мне докладывала недавно… Проверили. Что получилось? Что вы увидели? Склады завалены лекарствами, а до потребители они не поступают. Почему? А потому что в распределительной сети просто нет этой информации о том, что на складах делается. Вот нужно наладить информационную работу, нужно, безусловно, как я уже говорил, переходить к современным способам работы с людьми. Вот эта бережливая поликлиника – я был в некоторых регионах, смотрел, действительно, существенным образом повышает качество обслуживания людей. И увеличивается, кстати, и количество людей, которые проходят через медицинское учреждение. Резервов здесь очень много. Что касается регионального звена? Часть жизненно важных препаратов закупается в регионах, но, к сожалению, только в семи из них по полному списку. Во всех остальных список этих жизненно необходимых людям лекарств сокращается. Просто не закупается. Здесь, наверное, много причин. Но руководители регионов, и вот я хотел бы сказать это особо, они должны понимать, в чем и где находятся приоритеты. Одно дело строить что-то и, может быть, и важные вещи, и дать строителям на этом заработать, и рабочие места там создать и т.д. Но другое дело, когда речь идет о здоровье и жизни людей. Это безусловный приоритет, об этом нужно подумать.

Вероника Игоревна, пожалуйста.

В. Скворцова:

- Владимир Владимирович, конечно, мы очень активно развиваем структуру именно амбулаторной и поликлинической помощи. С 14-го года мы видим оживление амбулаторной помощи и на селе, и в городских населенных пунктах. Инфраструктура на селе на 22% сейчас лучше обеспечена, мы каждый строим от 300 до 500 ФАПов, и в этом году будет построено не менее 350 ФАПов, и будут обновлены. И амбулаторно-поликлинические отделения сейчас существенно лучше представлены. В то же время, как вы уже сказали, у нас есть регионы (их 17 из 85), которые несколько сократили мощность амбулаторно-поликлинических учреждений. Мы с этими регионами работаем, напрямую с губернаторами и с региональными министрами.

Если говорить о детских поликлиниках, за последние 4 года у нас число участковых педиатров увеличилось более чем на 2 тыс. человек, снизился коэффициент совместительства, сейчас он составляет только 1,1. Поэтому ситуация выправляется. Нам помогает то, что с 16-го года у нас внедрена первичная аккредитация.

- Вероника Игоревна, что в регионах происходит со льготными лекарствами, почему сбои в регионах происходят?

В. Скворцова:

- Как уже Владимир Владимирович сказал, у нас существенно увеличился объем финансового обеспечения льготных лекарств из федерального бюджета, сейчас это уже 156 млрд. рублей. Эти деньги первым траншем пришли 17 января в регионы и полностью были доведены до 7 февраля. Мы в течение прошедших месяцев текущего года мониторировали ситуацию во всех регионах. На самом деле выявлено 30 регионов, где выявлены серьезные организационные, логистические недоработки. Это и смещение сроков закупок, и неправильное проведение закупок, кроме того, неумение управлять товарными запасами. Как правило, это те регионы, где нет нормальной цифровой системы льготного лекарственного обеспечения, и организаторы здравоохранения не знают, на каких складах какие остатки, в каких медицинских организациях какие остатки. Пример, о котором говорил Владимир Владимирович, это Саратовская область…

В. Путин:

- Вы мне говорили про регион…

В. Скворцова:

- Это Саратовская область.

В. Путин:

- Точно, Саратовская область. Лекарств на складе полно, а в аптечной сети нет. Что касается денег, могу сказать, что особенно по онкологии значительное увеличение. Мы в два раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Скажем, для химиотерапии 80 млрд. было, а сейчас 150. И онкология вообще выделена в отдельное направление в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Болотвина Валентина Викторовна, Москва. Мой вопрос о национальных проектах. Об этом сейчас много говорят. Какие конкретно результаты уже есть? Что можно ожидать в ближайшее время? Выполнимы ли эти задачи? Есть ли кому их выполнять?

В. Путин:

- Хочу поблагодарить вас за то, что вы вернули нас к этой теме. Считаю ее чрезвычайно важной и ключевой. Вообще-то можно было бы не концентрировать ресурсы, усилия, административные ресурсы и финансовые на конкретных направлениях, а просто жить так по волнам, отвечая на требования сегодняшнего дня, реагируя на проблемы, которые возникают. А можно построить работу по-другому. Можно и нужно, на мой взгляд, понять, что является главным для того, чтобы обеспечить нам такое прорывное развитие, что является главным с точки зрения мировых тенденций, и что мы должны сделать и чего мы должны добиться для того, чтобы поднять уровень жизни граждан.

Повторяю еще раз, это вообще ключевой элемент всех национальных проектов. Для этого и созданы. Главное – нам нужно изменить структуру нашей экономики, нам нужно, безусловно, сделать ее высокотехнологичной, цифровой, включать элементы искусственного интеллекта, беспилотники развивать, инфраструктуру развивать. Все только для чего? Для того, чтобы толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан. Все это разбито по отдельным направлениям. На каждое направление – это счетные позиции. Сколько нужно денег на дороги, посчитали, что это 6,5 трлн. рублей до 2024 года. Сколько нужно на то же здравоохранение, чтобы обеспечить нам успех. Сколько на образование, на науку. По каждому направлению есть индикаторы, которых мы должны добиться. Разумеется. Будем оценивать и свою собственную работу, я буду оценивать работу своих коллег по тому, чего нам удастся добиться. И в этом году, и в следующем, и так до 2024 года.

На этом работа, безусловно, не заканчивается. Но мы должны иметь реперные точки перед собой. Они есть. И, в принципе, я считаю, что люди работают достаточно напряженно.

- Когда люди должны почувствовать первые результаты национальных проектов?

В. Путин:

- Это не тот случай, когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Что такое нынешнее поколение – никому не было понятно. А потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980 году. Результаты должны чувствоваться уже сейчас. В этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, на заработных платах. Мы видим, что проблемы есть. Но я показываю, что и тенденции положительные тоже имеются. Это первое. Второе. Вот по тем вопросам, которые мы сейчас обсуждали. Здравоохранение, мы еще не касались науки, образования и так далее. Вот туда же тоже должны вкладываться деньги. И вкладываются уже. И на первом этапе сознательно пошли на то, что есть некоторые внешние негативные факторы, но это позволило нам сконцентрировать ресурсы, направить их на эти направления и добиваться результата. И в конечном итоге обеспечить толчок, прорыв. Вот на это весь расчет в рамках работ по национальным проектам.

- Вы недавно проводили совещание с кабинетом министров по поводу национальных проектов. Многие министры имели такой печальный вид. СМС от Татьяны Пинчук: «Предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнение нацпроектов, которые они курируют?»

В. Путин:

- Да. Я не думаю, что это печальный вид. Давайте скажем – они были сосредоточены и думали о том, как реализовать, добиться выполнения поставленных задач. А что касается персональной ответственности, да, я сказал это, не помню, камеры там еще работали, было ли это в СМИ, но все знают, что персональная ответственность она в данной работе необходима и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление.

- Еще одна горячая тема – так называемая мусорная реформа. Это и тарифы, и полигоны, и переработка.

Вопросы про мусор в этом году буквально ворвались в тройку самых часто задаваемых. Несколько фотографий пришло из населенного пункта Покровское Ростовской области : «Что же происходит с этой мусорной реформой? Ты тонем в мусоре, по улицам неделями мусор не забирают». Нижегородская область: «Мусорная реформа действует шестой месяц, изменений люди не почувствовали, контейнеры те же, дырявые, мусор вывозится нерегулярно». Верхняя Салда, Свердловская область? «Мусорная реформа не работает». Причем по анкетам видно, что все эти фотографии прислали люди молодые, до 35 лет.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Катя Адушкина, мне 15 лет, я видеоблогер, также увлекаюсь музыкой и танцами. И, как всех школьников во всем мире, меня очень интересует проблема улучшения экологии. Сейчас в России начинают появляются точки сбора раздельного мусора, но в интернете говорят о том, что в итоге все равно весь мусор сваливается в одну кучу. Как вы будете бороться с этой проблемой и, возможно, какие-то планы по ее решению?

В. Путин:

- Это большая проблема у нас, она возникла не вчера, мы много раз об этом говорили, возвращались к этому. Кстати говоря, говорить и заниматься этим начали буквально года 2-3 назад. Как это ни странно прозвучит, но это факт, - толчком была как раз очередная «прямая линия», когда люди, по-моему, в Балашихе пожаловались на то, что у них происходит. С этого момента и с моей стороны прошел сигнал коллегам и в регионы, и в правительство, начали об этом и говорить, это сделали предметом обсуждения и предметом внимания со стороны государства на всех уровнях. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор, бытовые отходы, и никто этим как следует никогда не занимался.

Хочу вам сказать (специалисты это знают точно, а широкая публика, может быть, не догадывается), мы генерируем ежегодно 70 млн. тонн отходов. И на самом деле никто не занимается в промышленном смысле переработкой этих отходов. Это огромная проблема. Тем более что полигоны скапливались десятилетиями, еще с советских времен. А усугубляется это еще и тем, что у нас общество превратилось в значительной степени в общество потребления, даже несмотря на то, что реальные доходы в предыдущие годы упали, сейчас восстанавливаются, но, тем не менее, в целом у нас общество потребления. Новые упаковки появились, кроме упаковочной бумаги или картона, много пластика сейчас применяется. В Тихом океане целые острова величиной со среднюю европейскую страну образовались, там эффект линзы работает таким образом, что влияет на климат на всей планете уже. Для нас это огромная проблема. Поэтому, конечно, мы будем этим заниматься. То, что показали сейчас, это безобразие, надо посмотреть, где, в каких районах, в каких субъектах Федерации это происходит.

Растут тарифы. Я смотрел вчера вопросы к сегодняшней «линии». Много вопросов в связи с ростом тарифов. Отчасти, может быть, это неизбежно. Потому что нужно иметь хотя бы какие-то первичные деньги, для того чтобы система начала работать. Но люди должны видеть результаты. И это не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет. Эти результаты как раз люди должны почувствовать сейчас.

Совсем недавно мы приняли решение, и я согласился предоставить губернаторам право выбирать, кто будет работать на этих контейнерых площадках – или управляющие компании соответствующего дома или квартала, или так называемые региональные операторы. Некоторые считают, что региональным операторам будет не дотянуться до этих контейнерных площадок, а некоторые считают, что, наоборот, лучше, если будет ответственность в одних руках. На самом деле мне безразлично, но многие губернаторы считают, что лучше регоператоры пускай делают. Ну, пусть делают, только пусть они этим занимаются.

Конечно, надо внимательно посмотреть на эти картинки, откуда они взялись. Много таких вещей. Надеюсь, что нам удастся навести там порядок в ближайшее время. Конечно, несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема – мусор, но и я тоже буду за этим поглядывать.

- Владимир Владимирович, вы тарифы упомянули, давайте на тарифах остановимся подробнее, потому что масса вопросов именно по этой теме. Особенно пенсионеры в полном недоумении от тех платежек, которые приходят с нового года. Давайте послушаем видеообращение Романа Дмитриева из Омска.

«Реформа началась, но никаких продвижений в частном секторе, где мы проживаем – это район старого Кировска, нет. Я держу квитанцию в руках. За март до мусорной реформы мы платили 90 рублей 27 копеек в месяц. То есть, ситуация такая – нам привозили один раз в месяц 20-го на улицу бак большой, куда все жители улицы сносили свой мусор, а за этот месяц накапливали его у себя во дворах. После начала мусорной реформы ситуация не изменилась никаким образом, а в квитанциях все по-другому. За апрель нам пришел счет уже на 133 рубля в месяц и вот буквально позавчера пришла квитанция уже на 266 рублей. Почему у нас реформа на бумаге проходит, а на самом деле никаких продвижений нет?»

Путин:

- Я не могу не согласиться с Романом, что это вызывает не только вопросы, недоумение, но и внутренний протест. Естественно, само собой разумеется, такого не должно быть. Хотя есть некоторые вещи, на которые мы должны обратить внимание. Скажем, никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Во-вторых, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны. Значит, приходится их везти подальше – а это тоже деньги. Это же транспорт надо использовать, горючку надо тратить на это. И платить водителям, и т.д. В принципе, это действительно может быть дороже. Но вот то, о чем Роман сказал, конечно, это требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения. Повторю еще раз – самое важное, чтобы нашелся в конце концов хозяин. Либо это управляющая компания, либо региональный оператор. Это, безусловно, должны сделать. В этом случае надо проверить, я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание.

- Люди не хотят, чтобы у них рядом с домом строили мусорные полигоны, и много сообщений приходит из регионов, и получается такой замкнутый круг. С одной стороны, люди не хотят, чтобы у них рядом с домом были мусорные полигоны, с другой стороны, как без полигонов, когда проблема копилась десятилетиями? Вообще какая-то долгосрочная программа по переработке мусора есть у нас в стране?

Путин:

- У нас такая программа есть. Она рассчитана на несколько лет, она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора и общий объем финансирования чуть больше 300 млрд. рублей. Примерно одна треть из бюджета. Все остальное – это средства, которые должны быть привлечены из бизнеса. Вот эти средства из бюджета, они заложены в бюджет и мы обеспечим это финансирование.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Екатерина Кириллова, я проживаю в Московской области, нахожусь в декрете. Сегодня моему сыну исполнилось 10 месяцев. Сейчас я регулярно получаю пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Но когда ему исполнится 1,5 года, я буду получать выплаты в размере 50 руб. в месяц. Планируется ли как-то видоизменять эту выплату? Потому что в кругу моих знакомых мамочек данная выплата воспринимается как насмешка, и ее назначение совершенно непонятно. Даже такие мысли возникают, что лучше бы эту выплату отменили и не растрачивали средства госбюджета.

Те, кто решает пойти работать и отдать ребенка в 1,5 года в детский сад, сталкиваются с другой проблемой. Очереди в ясли очень большие, сложно попасть. В основном в ясли попадают только дети, у которых есть какая-либо льгота.

В. Путин:

- Мы сейчас на экране видели повышение уровня поддержки семей с детьми до 3 лет. Это не ваш вопрос был?

- Мы в эсэмэс получили практически такой же вопрос.

В. Путин:

- Первое. Действительно, совсем недавно ввели такую меру поддержки, которой раньше никогда не было. Мы начали выплачивать деньги семьям, где появился первый и второй ребенок. На второго ребенка у нас маткапитал, а на первого никогда не было такой меры поддержки. Причем она в принципе достаточно существенная. Это в объеме прожиточного минимума ребенка в регионе. В среднем (хочу оговориться опять, это средняя величина, в каждом регионе по-разному) это сегодня 10,5, уже около 11 тысяч рублей. Эту поддержку получают семьи, где появился первый и последующие дети. На первого ребенка - напрямую из бюджета, на второго, если семья хочет, можно взять из маткапитала. И получают семьи, как говорят, по нуждаемости. Это семьи, где на человека приходится доход в 1,5 прожиточных минимума на работающего взрослого человека в регионе. Прожиточный минимум в целом для страны у нас приравнен к МРОТу с составляет в среднем 11280 рублей. Полтора прожиточных минимума на человека – это примерно 17 тыс. 17 + 17 – около 34 тыс. рублей. Если в семье 34 тыс. на взрослых людей, то сегодня семья имеет право на получение этой поддержки в объеме 10 тыс. в среднем по стране. Это прожиточный минимум ребенка.

Сейчас мы уже практически приняли решение, и мы говорили об этом с правительством, с председателем правительства. Он, выступая в Государственной Думе недавно с отчетом правительства перед парламентом, сказал о том, что мы будем увеличивать количество семей, которые получают эту меры поддержки, это пособие. Каким образом? С 1 января 20-го года распространим эту меру поддержки не только на семьи, где 1,5 прожиточных минимума на человека, а на те семьи, где 2 прожиточных минимума на человека. Условно говоря, 2 прожиточных минимума это 11280 + 11280 – это 22-23 тыс. Если сложить вместе – около 45 тыс. Если около 45 тыс. семья получает, то она тогда получит право на выплату в объеме одного прожиточного минимума ребенка по региону. Это тоже в среднем 10-11 тысяч. На мой взгляд, это неплохая поддержка.

Теперь по поводу этих 50 рублей, о которых и на экране я прочитал, и мамочка молодая рассказала. Действительно, эта первая мера от 0 до 1,5 лет, а от 1,5 до 3 – эта категория семей у нас как бы выпадала. Ну, не выпадала, а получали 50 рублей. И вопрос прозвучал так: может быть, бюджет избавить от таких трат? Дело в том, что это не бюджет. В 1994 году было принято решение, был указ президента тогда. Ситуация была крайне тяжелая. Эти 50 рублей заставили платить работодателей. Они и тогда-то мало чего значили, а сейчас не значат вообще ничего. Ну, что такое 50 рублей? Мы в последнее время искали решение. Я считаю, что оно найдено, фактически решение состоялось уже. Мы будем выплачивать деньги семьям (тоже по нуждаемости, в зависимости от дохода), которые имеют детей от 1,5 до 3 лет, тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос – каким семьям, с каким доходом? Либо с доходом 1,5 прожиточных минимума на человека, либо 2. Вот мы вместе с Катей (позвонившая мамочка) можем прямо сейчас принять решение. Важно, на какую сумму нужно будет в будущем опираться, для того чтобы выдавать семьям с детьми эту помощь. Смотрите, если мы с 1 января 20-го года будем с 0 до 1,5 лет выдавать семьям с доходом 2 ПМ, это значит, что у нас в эту меру поддержки попадут 70% семей. Это уже заметно будет. Конечно, ребенок достиг 1,5 лет, а потом перейти на 1,5 ПМ, то есть сразу уменьшить количество семей, которые получают эту меру поддержки, это, конечно, было бы странно. Поэтому я считаю (для себя я давно уже это решение принял), мы должны будем распространить это на все семьи, у которых доход 2 ПМ.

Если вернуться к началу нашего разговора, коллега из МЧС говорил, сколько он получает. Даже офицер получает на его месте где-то 43 тысячи. Такая семья сразу (мамочка уходит в отпуск, не будет работать) получит право на получение этого дохода. Я думаю, что в ближайшее время мы просто оформим это решение окончательно.

Но есть еще одна мера поддержки. Она распространяется на регионы с негативной демографией. Таких регионов уже 65. И там на третьего ребенка тоже выдается помощь в размере прожиточного минимума ребенка. Мы продолжим эту меру поддержки, но я бы просил правительство обратить внимание на регионы Сибири и Урала. Они пока не включены в число этих 65 регионов, но надо посмотреть, что там происходит с демографией.

- Многие связывают трудности в экономике с западными санкциями. Сегодня Евросоюз их вновь продлевают. Иногда звучат призывы со всеми помириться. Если представить, что Россия выполнила вообще все требования Запада, со всем согласилась, это что-то даст нашей экономике?

В. Путин:

- Во-первых, что значит – помириться? Мы ни с кем не ругались. И желания такого нет у нас ни с кем ругаться. Во-вторых, что это даст и чего не даст, и что мы теряем. Смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих рестрикций, ограничений, Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около 50 млрд. долларов. Евросоюз потерял 240 млрд. долларов. США – 17 млрд. долларов. У нас с ними небольшой торговый оборот. Япония – 27 млрд. долларов. Это все же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и на странах Евросоюза. Они теряют наш рынок.

Я назвал наши потери, они приблизительные. Тем не менее, допустим, мы с этим согласились. Но кое-что мы и получили. А что именно? Во-первых, мы должны были, и мы это сделали, включить мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики. И у нас программы так называемого импортозамещения – 667 млрд. рублей. Это заставило нас развивать даже те направления, где раньше у нас не было компетенции. Допустим, у нас в РСФСР и в новой России никогда не было отечественного морского двигателестроения. Мы закупали это все за границей. Оказалось, что недостаточно уметь производить двигатели вообще. Морские двигатели – это особая история, это отдельная наука, отдельная отрасль, отдельная компетенция. Мы за несколько лет это сделали. У нас появились свои двигатели. Причем не только не уступающие, а в чем-то превосходящие западные аналоги. Так же по очень многим другим направлениям. Например, транспортное машиностроение. Энергетическое машиностроение. Я уж не говорю про сельское хозяйство. Если бы нам десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 млрд. долларов, мы бы рассмеялись в лицо тому человеку, который это сказал. Пожали бы руку и сказали: спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения. Сегодня это факт. И больше того, мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году сельхозэкспорт у нас составил уже 45 млрд. долларов. И я думаю, что это достижимая цифра. Добьемся мы или нет – это, конечно, вопрос. Но к этому надо стремиться. Это реалистичные планы. Так что по многим направлениям это нас мобилизовало.

Теперь по поводу того, если мы… о примирении речь не идет, если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут. Но кардинально ничего не изменится. Китайская народная республика не имеет отношения к Крыму и к Донбассу. Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупируем. Что полная чушь и ложь. Но Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на его товары – это, считай, те же санкции, - увеличиваются и увеличиваются. Теперь – атака на Huawei. Откуда она взялась? И в чем смысл? Смысл только в одном – сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы, - Соединенным Штатам. То же самое происходит в отношении России. И будет происходить дальше.

Поэтому, если мы хотим занять такое достойное нас место под солнцем, мы должны просто становиться сильнее, в том числе и прежде всего – в сфере экономики.

- В Европе все сильнее голоса, что пора заканчивать.

В. Путин:

- Потому что это никому на самом деле не нравится. Мы потеряли 50 млрд., а Европа – 240! Это отражается на очень многих даже секторах экономики в Европе, в европейских странах. Чего здесь хорошего? На самом деле и мы, несмотря на то, что мы некоторые преимущества даже получили от этих рестрикций внешнего характера, и мое личное убеждение заключается в том, что лучше жить в нормальных экономических условиях и руководствоваться какими-то общепринятыми и выполняемыми всеми правилами.

- Давайте посмотрим, откуда звонят люди. Вопрос откуда?

- Город Курск.

- Город Томск.

- Поселок Искара Тюменской области.

- Пишут, что нет водопровода. Ну, в 21 веке отсутствие водопровода – это кажется просто немыслимым. Предлагаю послушать именно этот звонок.

- Добрый день, Владимир Владимирович, вам звонит Лисова Мария Илларионовна, из Тюменской области Тюменского района село Кастора. Наше село застраивается более 20 лет, но воды у нас как не было, так и нет. Жителей более трех тысяч, много детишек. Ездим за водой в соседние села. Изначально в соседнем селе была колонка, которую потом срезали. И теперь мы закупаемся водой в бутылках в Тюмени. При этом рядышком с нами есть водопровод для птицефабрики «Тюменский бройлер», просили мэра сделать отвод, но обещание так и не выполнили. Владимир Владимирович, последняя надежда на вас – помогите, пожалуйста, нам решить вопрос с водой».

- Извините, у меня знаете какое предложение? Давайте мы прямо сейчас свяжемся с Тюменью и найдем там съемочную группу и отправим в село съемочную группу, чтобы на месте увидеть, что там происходит…

Путин:

- Это какой регион?

- Тюменская область.

Путин:

- Давайте. Но все-таки я два слова должен сказать. Тюменская область у нас и Тюмень – как субъект федерации это самодостаточный регион. Это достаточно богатый регион. Это какое-то удаленное село или что это такое?

- Да, ситуация странная вообще, что воды нет… За те 12 дней, за которые мы начали получать сообщения, мы увидели интересные вещи, которые начали происходить на местах. Решения начали приниматься еще до начала прямой линии. Власти начали шевелиться, чиновники нашли время, чтобы встретиться с людьми, поговорить. Следственный комитет начал обращать внимание на какие-то детали. И вот уже, например, в Белгородской области арестован директор НПЗ, зарплату там не платили год. В Калужской области семья живет в бараке, по-моему, послевоенной постройки, дом признан аварийным в 2014 году, подключился вот Следственный комитет…

- Наша съемочная группа - на побережье Японского моря, бухта Средняя. Вот центр адаптации морских млекопитающих, тот самый, что называют «китовой тюрьмой», к которому приковано сейчас внимание всего мира. Здесь белухи и косатки. Их выловили в Охотском море с формулировкой «в научно-просветительских целях». Правда, позже появилась информация, что животных хотят продать за рубеж. Как ни странно, у бизнесменов на руках были даже все разрешительные документы. Только вот законодательство к тому времени изменилось, и экспорт китов был запрещен. Такая сложная юридическая головоломка закрутилась, и заложниками ее стали эти удивительные редкие животные – белухи и косатки.

Решить их судьбу президент поручил еще до 1 марта. С тех пор здесь собирались экспертные комиссии, приезжали ученые из команды Кусто. Вся страна объединилась во имя спасения белух и косаток. Но никаких серьезных подвижек в этом деле не было. До сегодняшнего дня. Любопытное, конечно, совпадение. Или, другими словами, чудодейственный эффект «прямой линии», иначе и не скажешь. Но важнее другое. Прямо сейчас двух косаток и 6 белух везут в район Шантарских островов, чтобы, наконец, выпустить на свободу. Это, конечно, мировая сенсация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

В. Путин:

- Проблема известна, понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около 100 млн. долларов. Поэтому заинтересантов, так сказать, очень много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением. Слава богу, движение началось, у нас на связи и вице-премьер Алексей Васильевич Гордеев.

А. Гордеев:

- Добрый день, Владимир Владимирович. По сути, корреспондент все рассказал. Я бы добавил, что работала специально созданная правительством группа, и мы взяли этот вопрос под контроль, понимая общественную значимость этой проблемы. Группа состоит из специалистов, ученых, представителей как федеральных структур, так и региональных. Приморский край был задействован, и спасибо многим специалистам. Было принято единственно правильное решение по рекомендации ученых – чтобы перебазировать животных в место их обитания, где, собственно говоря, их выловили, привычную среду. Эта операция займет порядка 4 месяцев. Мы поручили эту операцию контролировать и осуществлять Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии. Затем, когда животные будут помещены в бухту Шантарскую Хабаровского края, специалисты продолжат за ними наблюдение. Главное – осуществить правильную реадаптацию. В общем, Владимир Владимирович, работаем круглые сутки, контроль будем держать ежесуточный. Операция действительно необычная, но очень интересная, и это будет достаточно интересный и научный эксперимент.

Чтобы события подобного рода не повторялись, и млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретить вылов в так называемых «культурно-просветительских целях», оставив только вылов для научных целей и для народов Крайнего Севера, что является традиционным, в небольших количествах. И это решение будет поднято на уровень правительства, чтобы в этом участвовала общественность.

- Владимир Владимирович, у нас много гостей сегодня в студии…

Путин:

- Извините, я отреагирую все-таки на какие-то вещи, которые увидел на экране. И это вопросы политического характера, чтобы не было впечатления, что мы уходим от этих вопросов. Например, такой достаточно острый – куда нас ведет эта банда патриотов из «Единой России»? Я считаю, что, когда люди берут на себя ответственность, в том числе, за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны – до кровопролития на Кавказе – и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала, надо прямо об этом сказать. Поэтому, конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, если ведь это произошло, то есть и такие, которые за это ответственность должны нести. Я повторяю, я не хочу называть их бандой, но это результат их работы. Вот это первый вопрос, который я увидел там.

Второй, когда на местах будут снова выбирать власть? Если говорить про места, если имеются в виду муниципалитеты, она и так у нас всегда была выборной. Правда, есть у нас способ избрания через региональные парламенты – это предусмотрено законом – но, это тоже, кстати, избрание, но, как правило, через приведение к власти руководителей муниципалитетов происходит прямым тайным голосованием всего населения. И наконец один из вопросов – сотрудники МВД какими секретами владеют, что их не пускают за границу? Только что вот буквально несколько дней назад мы разговаривали с министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем, который ставил этот вопрос. Действительно, сотрудники МВД, может, не все, но некоторые являются обладателями этих секретов, но не все – рядовые сотрудники нет. Поэтому мы договорились о том, чтобы расширить географию возможного выезда сотрудников МВД за границу. А что касается в целом, то все-таки сотрудники МВД наделены особыми полномочиями и в этом смысле они, конечно, находятся на особом положении. Они сами для себя должны сделать выбор – они хотят работать с этими ограничениями или нет?

- Абсолютно.

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