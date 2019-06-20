2019-06-20T11:16:09+03:00
Общество

Tele2 дарит подписку на «Яндекс.Плюс»

Значительное обновление тарифного плана «Везде онлайн» в Московском регионе
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тариф включает большой объем минут и интернет-трафика, а также предоставляет пользователям бесплатную подписку на шесть месяцев на популярный сервис «Яндекс.Плюс».

Новый тарифный план «Везде онлайн» не только включает большой объем минут и интернет-трафика, но также предлагает пользователям новое преимущество в рамках «Других правил». Абоненты получают на шесть месяцев в подарок подписку на «Яндекс.Плюс», который объединяет популярные сервисы «Яндекса». Клиенты могут бесплатно слушать музыку офлайн и в высоком качестве на «Яндекс.Музыке», смотреть фильмы и сериалы на «КиноПоиске», пользоваться скидкой 10% на премиум-тарифы «Яндекс.Такси», бесплатной доставкой товаров с маркетплейса «Беру» и другими выгодными условиями для ряда сервисов.

Бесплатная подписка «Яндекс.Плюс» доступна тем клиентам, кто подключил тариф «Везде онлайн» или перешел на него с 18 июня. Воспользоваться предложением Tele2 можно до 20 августа 2019 года. Перейти на тариф можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2». Чтобы активировать подписку «Яндекс.Плюс», необходимо набрать команду *116*2019#.

За 500 рублей в месяц столичные абоненты получают 40 Гб интернет-трафика, 500 минут и 50 SMS. Клиентам также доступны безлимитные звонки на номера Tele2 России и домашнего региона, которые не расходуют основной пакет минут.

«Наполнение тарифного плана «Везде онлайн» удобно для наших самых активных абонентов – об этом говорит растущее количество подключений тарифа. Следуя стратегии «Других правил», мы предлагаем клиентам не только услуги связи, но и доступ к наиболее популярным сервисам совместно с лидерами рынка. Партнерство с «Яндексом» – это следующий шаг в развитии нашей digital-экосистемы и создании для клиента комфортной среды. Наши клиенты могут сэкономить на сервисах, без которых сложно представить жизнь в современном мегаполисе», - рассказал Игорь Жижикин, генеральный директор макрорегиона «Москва» Tele2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чем закончится русский бунт в Чемодановке
Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта?
Новости 24
Патрушев заявил, что виновных по делу МН17 просто "назначили"
Премьер Малайзии назвал необоснованными выводы международных следователей по MH17
Метеорологи рассказали о рекордной жаре
Япония возобновляет полеты боевых самолетов F-35A
В аэропорту Шереметьево умер турист
Ушедший в отставку глава Интерпола признался в получении взяток
Эксперт объяснил, почему турне Зеленского в Европу стоит считать провальным
Минобороны Японии: бомбардировщик России нарушил воздушное пространство страны
В Казахстане разбился самолет Ан-2: пилот погиб
СК: следствие просит заключить Василия Бойко-Великого под стражу
В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился дом: погибли двое
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Москве
Курс доллара обновил минимум текущего года, снизившись до 63,53 рубля
Российские ученые придумали уникальный двигатель для электромобилей
В России могут изменить нормативы платы за отопление в зависимости от этажности
МИД России: конкретных договоренностей о визите Мадуро в Россию нет
Приставам разрешат службу по контракту
Минюст назвал регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков
Издание National Interest назвало истинную причину страха НАТО перед С-400
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на саммите G20
В Иране заявили о сбитом разведывательном американском беспилотнике
В Москве на МКАД и ТТК начали тестировать беспилотные автомобили
Погода в Москве на 20 июня 2019 года: жарко и без осадков
Автомобилистов предлагают штрафовать за проезд "зайцем" по платным дорогам