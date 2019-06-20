Tele2 дарит подписку на «Яндекс.Плюс»

Тариф включает большой объем минут и интернет-трафика, а также предоставляет пользователям бесплатную подписку на шесть месяцев на популярный сервис «Яндекс.Плюс».

Новый тарифный план «Везде онлайн» не только включает большой объем минут и интернет-трафика, но также предлагает пользователям новое преимущество в рамках «Других правил». Абоненты получают на шесть месяцев в подарок подписку на «Яндекс.Плюс», который объединяет популярные сервисы «Яндекса». Клиенты могут бесплатно слушать музыку офлайн и в высоком качестве на «Яндекс.Музыке», смотреть фильмы и сериалы на «КиноПоиске», пользоваться скидкой 10% на премиум-тарифы «Яндекс.Такси», бесплатной доставкой товаров с маркетплейса «Беру» и другими выгодными условиями для ряда сервисов.

Бесплатная подписка «Яндекс.Плюс» доступна тем клиентам, кто подключил тариф «Везде онлайн» или перешел на него с 18 июня. Воспользоваться предложением Tele2 можно до 20 августа 2019 года. Перейти на тариф можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2». Чтобы активировать подписку «Яндекс.Плюс», необходимо набрать команду *116*2019#.

За 500 рублей в месяц столичные абоненты получают 40 Гб интернет-трафика, 500 минут и 50 SMS. Клиентам также доступны безлимитные звонки на номера Tele2 России и домашнего региона, которые не расходуют основной пакет минут.

«Наполнение тарифного плана «Везде онлайн» удобно для наших самых активных абонентов – об этом говорит растущее количество подключений тарифа. Следуя стратегии «Других правил», мы предлагаем клиентам не только услуги связи, но и доступ к наиболее популярным сервисам совместно с лидерами рынка. Партнерство с «Яндексом» – это следующий шаг в развитии нашей digital-экосистемы и создании для клиента комфортной среды. Наши клиенты могут сэкономить на сервисах, без которых сложно представить жизнь в современном мегаполисе», - рассказал Игорь Жижикин, генеральный директор макрорегиона «Москва» Tele2.