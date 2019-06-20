Жителей первых четырех этажей напугали, что они будут платить за отопление больше

С утра меня огорошили новостью. Оказывается, с Нового года я буду платить за отопление больше. Потому что... живу на втором этаже. Правила расчета платы за отопление меняются, и теперь будет учитываться в том числе этажность дома. По этой причине могут резко вырасти платежи у тех, кто живет на нижних этажах — с первого по четвертый. Такую суперновость СМИ в четверг преподнесли со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

А теперь, если вы тоже жилец нижних этажей, расслабьтесь. Как объяснили «КП» в Национальном центре общественного контроля «ЖКХ Контроль», депутата немного не так поняли. Что же на самом деле?

С 2020 года действительно вступают в силу некоторые положения постановления правительства 1380, в том числе новая форма расчета норматива потребления отопления (по этому нормативу рассчитывается плата там, где нет счетчиков тепла — а это почти везде, кроме совсем современных домов). Предполагается, что нормативы будут зависеть в том числе от этажности дома. Но не в том смысле, что жители первого этажа должны платить больше, чем жители 25 этажа. Просто для домов с разным количеством этажей нормативы будут разными, поскольку для обогрева 24-этажки в расчете на одну квартиру затраты энергии оказываются меньшими, чем в 3-4-этажном доме. Кроме этого, учитываться будет возраст дома (до 1999 года постройки или после), материал стен и т. п.

В итоге ситуация вырисовывается совсем другая. Платить больше, как сейчас предполагают эксперты, придется жителям старых двух-трех-четырехэтажных домов — таких в регионах предостаточно. А вот жильцы более современных многоэтажных домов, построенных в 2000-е и позже, могут оказаться в выигрыше. Независимо от этажа, на котором находится квартира.

КОММЕНТАРИЙ МИНСТРОЯ

«Минстрой России категорически опровергает информацию, распространённую «Парламентской газетой» со ссылкой на депутата Б.М.Гладких, как не соответствующую действительности. Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет.

В целях выравнивания условий предоставления ЖКУ потребителям регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений. Действительно предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений — по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учётом установленных ограничений индексов изменения платы). На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует».