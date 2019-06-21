Устойчивое развитие: Рост без ущерба для человека и природы

Устойчивое развитие человечества стало главной темой Петербургского международного экономического форума. В это понятие включают много характеристик. Но главная из них - баланс всех сфер жизни. Так, промышленный рост невозможен без внедрения новых технологий, которые помогали бы заботиться об экологии. А приумножение человеческого капитала - без продуманной социальной политики. Ответственные компании сегодня думают не только о наращивании производства, но и о том, чтобы оно было органичным и не в ущерб интересам общества.

Олег Сиенко считает, что у России потенциал роста объемов добычи и производства меди еще далеко не реализован. Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ

ВЫСОКИЙ СПРОС НА «МЕТАЛЛ БУДУЩЕГО»

Главный тренд последних лет - развитие «зеленых» технологий. Ветряные установки, солнечные батареи, электромобили, композитные материалы. Все это в теории должно было снизить потребление полезных ископаемых. Но в реальности все происходит наоборот. Об этом шла речь на сессии «Мировая горная добыча: вызовы и перспективы» в рамках ПМЭФ-2019.

- Человечество не может прожить без калийных и фосфорных удобрений, без меди, золота и железа. Вся индустрия заточена на потребление. Мы меняем один телефон раз в два года. Машину - раз в пять лет, - рассказал о тенденциях Евгений Киселев, замминистра природных ресурсов и экологии России, глава Роснедр.

Русская медная компания готова удовлетворить растущий спрос на металл будущего. Фото предоставлено пресс-службой РМК

При этом на некоторые материалы спрос растет очень высокими темпами. Например, на те, что связаны с системами аккумулирования энергии (литий, графит, кобальт, никель и медь). Последнюю даже стали называть «металлом будущего». И это объяснимо. Доля электромобилей в автопарке всех стран мира растет все быстрее. А они содержат в четыре раза больше меди по сравнению с авто с двигателем внутреннего сгорания.

- Без меди невозможно производство ни электробатарей, ни проводниковых элементов, ни телефонов, ни компьютеров, - говорит Олег Сиенко, первый вице-президент Русской медной компании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715823" frameborder="0"></iframe> РМК на ПМЭФ 2019.

Аналитики рынка прогнозируют рост потребления меди на четверть к 2035 году - до 29 млн тонн (см. графику). Перспективы требуют от горнодобывающих компаний вкладывать средства в разведку новых месторождений, увеличение добычи и переработки сырья. Причем, как отметил Олег Сиенко, у России в этом плане есть значительный нереализованный потенциал.

- По запасам меди Россия находится на четвертом месте в мире, тогда как по объемам добычи по итогам 2018 года - замыкает десятку стран с наибольшими запасами. Наша задача - сделать так, чтобы объем добычи соответствовал уровню запасов, - подчеркнул первый вице-президент РМК, добавив, что компания в нынешнем году планирует увеличить инвестиции в добычу и производство меди на 4% к 2018 году до примерно 1 млрд долларов США.

РАБОЧИЕ МЕСТА И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Один из главных компонентов устойчивого развития - благоприятная социальная среда. Ее на ПМЭФ обсуждали участники сессии «Взаимодействие бизнеса и государства для достижения целей в области устойчивого развития». Горнорудные и металлургические компании стараются вместе с созданием новых высокопроизводительных рабочих мест совершенствовать инфраструктуру и улучшать городскую среду.

Анна Шабарова выступила на сессии «Государство и бизнес в социальной сфере: в поисках новых точек роста». Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ

- В регионах присутствия мы реализуем сотни всевозможных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения и на достижение целей устойчивого развития, - говорит Анна Шабарова, вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности. - При всем разнообразии социальных проектов, реализуемых РМК в уральских городах, главным средством профилактики «утечки умов» и безработицы является создание высокопроизводительных рабочих мест. Это дает импульс социально-экономическому развитию территорий за счет развития местных поставщиков, сферы услуг и других направлений деятельности. В среднем одно рабочее место в металлургии обеспечивает занятость до семи человек в смежных отраслях.

В малых городах градообразующие предприятия помогают развивать социальную инфраструктуру. Фото предоставлено пресс-службой РМК

Чтобы понять масштаб воздействия, можно просто посчитать. В цветной металлургии на Урале, по разным оценкам, занято около 80 тысяч человек. Это работники шахт, рудников, обогатительных фабрик и металлургических заводов. Вместе с членами их семей будет по меньшей мере 300 тыс. человек. Если прибавить работников смежных отраслей и их домохозяйства - получится 2 миллиона. И в основном это жители небольших городов.

- Развитие производства в исконно промышленном Уральском регионе является действенным способом сокращения неравенства между жителями крупных и малых городов, - добавляет Анна Шабарова. - Социальная политика РМК направлена на реализацию долгосрочных проектов высокой общественной значимости на территориях своего присутствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715825" frameborder="0"></iframe> Социальные проекты РМК на ПМЭФ 2019.

Компания сотрудничает с профильными вузами и техникумами, строит спортивные комплексы и ремонтирует детские сады. При этом на каждой территории присутствия заключены договоры социального партнерства с местными властями.

- Муниципальные органы помогают определять наиболее актуальные потребности жителей вверенных им территорий. Региональные власти помогают формировать рабочие группы из представителей всех заинтересованных ведомств для создания и реализации дорожных карт масштабных проектов, - поясняет Шабарова.

По словам Виктора Евтухова, экологические требования не сдерживают, а поощряют рост отрасли. Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПООЩРЯЮТ РОСТ ОТРАСЛИ»

Еще одно условие устойчивого развития - забота об окружающей среде. В России действует обязательное условие для всех промышленных проектов. При их реализации должны применяться наилучшие доступные технологии (НДТ), которые обеспечивают экономическую эффективность и экологическую безопасность производства.

- Экологические требования не сдерживают рост отрасли, они его поощряют, - считает Виктор Евтухов, статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России. - Да, приходится вкладывать деньги. Но при этом идет цифровизация, применяется искусственный интеллект. Да, сложно, но у нас нет застоя в отраслях, они развиваются.

Переработка руды происходит в закрытых помещениях, что исключает воздействие на окружающую среду. Фото предоставлено пресс-службой РМК

Крупнейшие горнорудные компании все больше внимания уделяют бережному использованию различных ресурсов и снижению влияния на окружающую среду. Другими словами, сейчас риски сводятся практически к нулю.

- У нас вокруг любого проекта появляются опасения по поводу экологии, - говорит Виктор Евтухов. - Не важно, строим мы ЦБК (целлюлозно-бумажный комбинат. - Ред.) с четырьмя степенями защиты или современное химическое производство. Но сейчас стало проще. Есть справочники наилучших доступных технологий. Компании должны применять только их. Никто не будет инвестировать средства в то, что потом будет опечатано и не сможет работать и генерировать денежный поток.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров посетил стенд РМК в рамках ПМЭФ-2019. Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ

По словам Евтухова, металлургические компании завершили процессы модернизации. Объем инвестиций за пять лет составил 1,6 трлн рублей. Это вложения не только в защиту окружающей среды, но и в развитие территорий и отрасли в целом. Что впоследствии отразится на выполнении одного из главных национальных проектов - увеличении несырьевого экспорта.

Эндогенные пожары в Коркинском разрезе загрязняют воздух в Челябинской области. Фото предоставлено пресс-службой РМК

К примеру, РМК внедряет на своих предприятиях так называемый «принцип нулевого сброса». Он предполагает исключение промышленных стоков в природные водоемы за счет действия замкнутого цикла оборота воды. Отдельного внимания заслуживают проекты компании по ликвидации накопленного экологического вреда. На площадке ПМЭФ в этом году было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации одной из таких инициатив.

Наталия Гончар в открытой студии «КП» рассказала, как планируется ликвидировать Коркинский угольный разрез. Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

Речь о ликвидации одной из насущных экологических проблем Челябинской области - Коркинского угольного разреза, самого крупного в Евразии, на котором добывали уголь с 1930-х гг. Эндогенные пожары, которые действуют в выработке, загрязняют воздух в окрестных поселениях, а оползни грозят разрушением местным постройкам.

Слева направо: директор ООО «Промрекультивация» Н. Н. Джемилев, глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования С. Г. Радионова, 1-й замминистра природных ресурсов и экологии РФ Д.Г. Храмов, врио губернатора Челябинской области А.Л. Текслер

Подписание соглашения о сотрудничестве при реализации в Челябинской области федерального проекта «Чистый воздух». Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ.

- Пустую породу, которая будет образовываться после обогащения руды на Томинском горно-обогатительном комбинате (предприятие в Челябинской области строит РМК. – Ред.), мы будем преобразовывать в закладочный материал и по трубопроводам направлять его в Коркинский разрез - и тем самым его рекультивировать. То есть мы полностью заполним яму и ликвидируем пожары, - поясняет технологию процесса Наталия Гончар, вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности.

Проект прошел общественные обсуждения и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. На форуме в Санкт-Петербурге оператор проекта - компания «Промрекультивация» подписала соглашение с Министерством природных ресурсов России, Федеральной службой в сфере природопользования и правительством Челябинской области о снижении выбросов в атмосферу и ликвидации Коркинского угольного разреза. Общий объем вложений в проект со стороны РМК составит 6 млрд рублей.