В Москве допрашивают гей-пару по делу об изнасиловании приемного мальчика

На днях в отделение детской хирургии одной из столичных больниц поступил 12-летний мальчик Саша (имя изменено). Ребенок жаловался на боль в животе. Изначально у врачей было подозрение на острый аппендицит, но после анализов стало ясно, что причина совсем в другом.

- Мальчик рассказывал, что ему больно ложится на живот. Также он рассказал, что его отец на самом деле приемный. Его настоящие родители алкоголики, которые сдали его в детдом. Откуда его усыновил новый папа по имени Андрей. А сейчас он живет в квартире с двумя папами, которые всегда спят в одной кровати. – Рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

После таких слов врачу не оставалось ничего, как сообщить о данном факте в полицию. Практически сразу в квартиру, где проживает 12-летний Саша наведались органы опеки. Как оказалось, хозяин квартиры 44-летний Андрей В. уже 10 лет живет в браке с неким Евгением.

Также у пары есть и еще один сын, которому уже 14 лет. Сейчас оба мужчины на допросе. Каждый из них утверждает, что ни разу в жизни не приставал к детям.

По информации источника, Андрей со своим возлюбленным Евгением поженились в Европе. Обоих детей усыновлял лично Андрей, не рассказывая органам опеки об особенностях своей личной жизни. Поэтому детский дом даже не подозревал о необычном браке Андрея.

"КП" выясняет подробности этого происшествия.