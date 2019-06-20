Почему комары одних кусают, а других обходят стороной?

Наверняка вы замечали, что комары нападают на одних людей, а других как как будто обходят стороной. И это вам не кажется. Причина кроется в генетике и химии организма потенциальной жертвы.

- Сейчас уже нет сомнений в том, что комары выбирают свою жертву ориентируясь на химические вещества, которые выделяет кожа человека и заселяющие ее бактерии, - отмечает энтомолог Джозеф Конлон из Американской ассоциации по контролю за комарами.

Ученые выделяют 5 основных причин, который делают человека отличной приманкой для кровососущих.

Беременность

Самки комаров реагируют на содержащийся в воздухе углекислый газ. В этом им помогают специальные рецепторы на поверхности тела. Но какую связь это имеет с беременными женщинами? В 2002 году в журнале The Lancet было опубликовано исследование, результаты которого свидетельствовали о том, что женщины на поздних сроках беременности (около 28 недель) выдыхают на 21% больше углекислого газа, в сравнении с небеременными. Эта физиологическая особенность объясняет, почему комаров в 2 раза больше привлекают женщины в положении.

Углекислый газ – это не единственное, на что так стремятся комары.

«Кожа беременных женщин обладает особым запахом», - отмечает Лаура Харрингтон профессор отдела энтомологии Корнелльского Университета. Он оказался привлекательным для самок комаров. Кусают нас ведь только они. Комары мужского пола питаются растительной пищей.

Повышенная потливость

Если вас осаждают комары во время тренировок на свежем воздухе, придется перенести занятия в помещение. Все потому, что молочная кислота, выделяющаяся с потом во время физических нагрузок, служит хорошей приманкой для насекомых. Комары также чувствуют тепло от разгоряченного тела. И чем ближе насекомое к вашему телу, тем больше вы их привлекаете.

Первая группа крови 0 (I)

Подобно тому, как мы любим одни блюда и не любим другие, у комаров тоже есть вкусовые предпочтения. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Medical Entomology, насекомых привлекает группа крови 0(I) или первая.

«Дело в том, что люди этой группы крови выделяют определенный запах, который манит кровососов», - отмечает Джозеф Конлон.

Если у вас первая группа крови, не забывайте о репеллентах.

Выпитое пиво

Число укусов может значительно увеличится, если вы не просто трапезничаете на свежем воздухе, но и принимаете алкоголь. Исследование, в котором одни участники пили пиво, а другие воду, показало, что что бражничавшие добровольцы стали более привлекательными для комаров. К подобным выводам пришло и другое исследование, проведенное в Японии. Но причина этого феномена до конца не выяснена.

Генетика

Исследование с участием одно- и разнояйцевых близнецов показало, что именно от генов зависит, будешь ли ты изглодан комарами в лесу. Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины отмечают, что некоторые люди выделяют вещества, отталкивающие комаров. Выработка этих веществ определена генетически.

Американские ученые пошли еще дальше в изучении этого вопроса. Для того, чтобы проверить, как запах тела действует на комаров, они поместили 200 пар ношеных носков однояйцевых и разнояйцевых близнецов в аэротрубу с комарами. Таким образом, они будут наблюдать, чью одежду комары посчитают более привлекательной. Автор исследования Джеймс Логан надеется, что если удастся определить гены, влияющие на выработку естественных репеллентов (веществ, отталкивающий насекомых), в будущем станет возможно разработать радикальное средство от комаров.

Как защититься от комаров?

Биолог, профессор Нора Бесански не обнадеживает:

- Наиболее простой способ, но не очень приемлемый в жару – это защититься от комаров с помощью одежды, например, брюк и рубашек с длинными рукавами. Еще лучше разбрызгать на одежду репеллент. Или использовать масло эвкалипта лимонного. Оно наиболее безопасно и может применяться у детей с 3-х летнего возраста.