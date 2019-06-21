Главный онколог Минздрава рассказал «КП», на что пойдут средства нацпрограммы, о которых говорил президент на «Прямой линии»

На «прямой линии» 20 июня президент Владимир Путин сообщил, что борьбе против рака уделяется особое внимание, эта тема выделена в отдельное направление в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До 2024 года на программу борьбы с онкологическими заболеваниями будет потрачен 1 триллион рублей. На что пойдут эти деньги, какие средства уже поступили в текущем году и каких изменений ожидать врачам и пациентам? Об этом мы спросили главного внештатного специалиста-онколога Минздрава РФ, руководителя Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академика РАН Андрея Каприна.

- И российская, и мировая статистика показывают, что, во-первых, рак это заболевание в основном старшего поколения; во-вторых - что рост заболеваемости будет продолжаться. В нашей стране за последние 10 лет прирост заболеваемости по злокачественным новообразованиям составил 23,7%, - рассказывает Андрей Дмитриевич. - В то же время своевременное, как можно более раннее выявление онкологических заболеваний значительно повышает шансы на успешное лечение и достижение долгой ремиссии. Поэтому сейчас всеобщая диспансеризация заточена на онкоскрининги, и особые условия исследований предусматриваются для людей старшего поколения. В частности, анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом для мужчин и женщин после 65 лет предусматривает ежегодно, а не раз в два года как для более младших возрастных категорий.

НА СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПОЙДЕТ 70 МЛРД РУБЛЕЙ

- Эксперты говорят, что, начиная с этого года, в нашей стране начинают выделяться очень серьезные средства на борьбу с онкозаболеваниями.

- Действительно, в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Документ ставит задачу к 2024 году довести выявление рака у пациентов на ранних стадиях до 63% (по данным за прошлый год она составляет 56,6%). Также нам нужно добиться снижения смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек (сейчас 199,9 случаев). А доля пациентов, которые состоят на учете 5 и более лет, должна вырасти до 60% (сейчас 54,4%).

Цели поставлены амбициозные, и работа предстоит очень большая. К 2030-му году мы также должны выйти на среднюю продолжительность жизни 80+. И это еще больше расширит группу риска по злокачественным новообразованиям, поскольку, как я уже сказал, рак - болезнь в основном пожилых людей.

Андрей Каприн

Вместе с тем лидер нашей страны впервые за многие годы обратил особенно пристальное внимание на онкологическую службу. Предусматривается беспрецедентная государственная поддержка. В 2019 году на обеспечение онкобольных лекарствами для химиотерапии в регионы будет направлено около 70 млрд рублей. Эти деньги пойдут в первую очередь на выравнивание региональных тарифов. То есть - на закупки современных фармпрепаратов, на то, чтобы больные по всей России независимо от места жительства имели равные возможности на лечение в полном объеме.

«ЛУЧЕВАЯ УСТАНОВКА ЭТО НЕ СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК»

- Что нам еще важно? Онкология это не только химиопрепараты, это комплекс мер. В том числе хирургия с большой технической оснащенностью наших операций. Они, увы, самые агрессивные в хирургии (то есть требующие наиболее серьезных вмешательств в организм. - Ред.). А это значит, нам нужна кровосберегающая техника, с которой мы сможем идти на большие комплексные операции. Нужны серьезные реанимационные службы, которые должны выхаживать таких пациентов. А для этого требуется перевооружение и региональных диспансеров, и федеральных центров.

Еще одна важнейшая составляющая борьбы с онкологическими заболеваниями - лучевая техника. В России мы, пока, к сожалению, только начали производить ее и еще в очень небольших масштабах (первый высокомощный 6-ти МЭВный ускоритель только монтируется в Обнинске для испытаний. - Ред.). В целом нашей стране нужно около 250 - 300 таких машин. А ведь лучевая установка это не спичечный коробок, его быстро не поставишь, под него нужно подготовить специальный каньон. Безусловно, нужны специалисты, кадры. Словом, онкологическая служба, как и любая другая, требует культивации, подпитки. Сейчас ресурсы появляются, мы надеемся, что их будет хватать, и в скором времени удастся восполнить те пробелы в развитии онкослужбы, которые существовали до последнего времени.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

- Одним из самых передовых и перспективных направлений в онкологии называют ядерную медицину. Расскажите подробнее: как она развивается в нашей стране?

- Онкорадиотерапия - важнейшее направление в борьбе против рака. Это разновидность ядерной медицины, которая использует ионизирующее излучение для высокоточной диагностики и лечения онкологических заболеваний. Лучевая терапия позволяет успешно лечить, сокращая использование агрессивной химиотерапии с тяжелыми побочными эффектами. В ряде случаев удается помогать так называемым неоперабельным пациентам. Например, к нам попал больной в тяжелом состоянии с раком кишечника IV стадии (заболеваемость этим видом рака сейчас растет во всем мире и в России в том числе. - Ред.). Были метастазы в печень, а после курса химиотерапии развился цирроз. Хирургическая операция была противопоказана из-за высокого риска гибели пациента. И мы применили новый метод - сеанс высокомощностной брахитерапии радиоактивным источником на основе Иттрия-90. Суть метода: в сосуды, питающие опухоль, вводятся специальные микросферы, содержащие радиофармпрепарат, по которым он попадает точно в цель - раковые клетки. Пациент хорошо перенес лечение, вскоре после операции смог двигаться, самостоятельно питаться.

Снизить риск онкологических заболеваний помогает здоровый образ жизниФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также нами освоена низкодозная брахитерапия с использованием микроисточника йод – 125, которая позволяет в большинстве случаев полностью излечить рак предстательной железы. Совместно с Физико-энергетическим институтом им. А.И.Лейпунского мы ведем поиск методов применения этого изотопа для лечения пациенток с раком молочной железы. И впервые в мире мы применили метод брахитерапии при лечении рака поджелудочной железы. Операция прошла хорошо.

ПРОЧТИ И СОХРАНИ

Советы академика Каприна

1. Снизить риск онкологических заболеваний помогает здоровый образ жизни. Это не банальные слова, а доказанные наукой и медициной факты, подчеркивает главный онколог, академик РАН Андрей Каприн: «Достоверно известно, что курящие люди в 30 раз чаще заболевают раком различных локализаций, от рака легкого до рака мочевого пузыря". Такая же неутешительная статистика и у больных, злоупотребляющих алкоголем.

2. Помните, что ожирение, которое многие люди не связывают с онкозаболеваниями, на самом деле серьезно связано с развитием рака. В частности, способствует развитию рака кишечника, заболеваемость которым сегодня растет. Поэтому важно поддерживать нормальный вес и избавляться от лишних килограммов.

3. Проходите онкоскрининги в рамках диспансеризации. Новый порядок, введенный в России с мая 2019 года, предусматривает для людей старше 40 лет ежегодную диспансеризацию. Она включает обследования для раннего выявления самых распространенных видов рака, в том числе рака нейки матки, молочной железы и колоректального рака.