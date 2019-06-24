2019-06-24T14:56:46+03:00
Здоровье

Микробиологи назвали 5 правил, как не стать жертвой бактерий, устойчивых к антибиотикам

Появились официальные рекомендации лечить горло чаем с медом, чтобы снизить неоправданный прием лекарств.
Анна ДОБРЮХА
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Вместо таблеток - чай с медом. Это уже не просто рецепт народной медицины, а официальная рекомендация Минздрава ВеликобританииВместо таблеток - чай с медом. Это уже не просто рецепт народной медицины, а официальная рекомендация Минздрава ВеликобританииФото: Евгения ГУСЕВА
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В 2017-м году стало известно о первой жертве нового штамма бактерии Klebsiella pneumoniae, или палочки Фридлендера. Американские врачи перепробовали 26 известных на тот момент в США антибиотиков, но так и не смогли спасти 70-летнюю соотечественницу, вернувшуюся из Индии.

Перед супербактерией-монстром оказались бессильны больше двух десятков антибиотиков, включая самые мощные препараты. За период с 2013 по 2017 год число зафиксированных лекарственно-устойчивых инфекций крови увеличилось на 35%, сообщают эксперты. Дальнейшее распространение антибиотикорезистентности представляет серьезную угрозу для современной медицины и, согласно прогнозам, к 2050 году будет ежегодно убивать 10 миллионов человек.

«Комсомолка» собрала советы ведущих микробиологов и врачей о главных правилах спасения от угрозы века.

1. Вместо таблеток - чай с медом

Это уже не просто рецепт народной медицины, а официальная рекомендация Минздрава Великобритании. Специалисты ведомства дали совет, как избежать неоправданного приема антибиотиков в одной из самых распространенных ситуаций - при кашле и боли в горле. Как показало исследование, почти 48% английских врачей выписывают кашляющим согражданам антибактериальные лекарства. В то время как першение в горле могло бы пройти само по себе или при поддержке тех самых народных средств.

- Мед действительно один из немногих природных продуктов, положительное влияние которого на иммунитет было доказано научно, - подтвердил «КП» директор Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор, врач-аллерголог-иммунолог Юрий Смолкин.

Речь идет о качественном классическом меде, а не каком-нибудь новомодном «крем-меде» или другом продукте, где больше сахара и других добавок, чем природных веществ. И - увы: ценные свойства меда не пригодятся тем, кто страдает аллергией на сам продукт, пыльцу и другие компоненты, производимые пчелами.

Кроме меда специалисты советуют добавлять в чай лимон и имбирь. Официальных исследований, подтверждающих их лечебную силу нет, но известно, что эти натуральные добавки помогают снизить заложенность в носоглотке.

2. Не верьте мифу о досрочном окончании приема лекарства.

В последнее время в Интернете появились «разоблачения»: курс приема антибиотиков на самом деле можно прервать, как только у вас исчезли симптомы. Мол, на выработку устойчивости к антибиотикам это не повлияет, а у вас меньше полезной микрофлоры погибнет.

- Это вреднейший миф, ни в коем случае нельзя прекращать курс приема антибиотиков досрочно, - рассказал «КП» доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов. - Все данные говорят о том, что досрочный отказ от лечения антибактериальными препаратами многократно повышает риск возникновения штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Не верьте мифу о досрочном окончании приема лекарства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не верьте мифу о досрочном окончании приема лекарстваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3. Правильная диагностика.

Во-первых, важно определить, какая инфекция у пациента - бактериальная или вирусная. Во втором случае антибиотики не только не помогут, но еще и навредят. Как организму больного, так и обществу - повышая риск формирования антибиотикорезистентности.

Во-вторых, классы антибиотиков заточены на различные виды бактериальных инфекций. В-третьих, если инфекция у конкретного пациента протекает долго и плохо поддается лечению, то не исключено, что у него уже есть бактерии с устойчивостью к определенным антибиотикам. Это показывает соответствующий анализ: исследование на определение чувствительности к антибиотикам.

Словом, выбирать подходящий случаю антибиотик и начинать его прием можно исключительно после консультации врача, в один голос подчеркивают все эксперты. Толковый доктор принимает решение с учетом всех перечисленных моментов.

4. Соблюдение правил гигиены.

Да-да, как ни банально это звучит, но - вдумайтесь.

- Устойчивые к антибиотикам бактерии есть абсолютно везде. Их огромное количество в нашем окружении, они могут передаваться от человека к человеку, от человека к животному и наоборот, - говорит доктор медицинских наук, заместитель главврача по эпидемиологической работе НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Ольга Ершова. - Низкий уровень гигиены способствует дальнейшему распространению опасных для нас бактерий. Каждый новый инфицированный становится и новым распространителем, источником инфекции. А высокая плотность контактов в современном мире приводит к моментальному, веерообразному распространению генов антибиотикорезистентности.

Специалисты призывают соблюдать самые простые, но реально спасительные правила: мыть руки, в том числе обязательно после общения с домашними животными; тщательно споласкивать продукты; быть особенно осторожным в тропических странах, где поджидает риск новых экзотических инфекций.

Мойте руки перед едой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мойте руки перед едойФото: Алексей БУЛАТОВ

5. Грамотный выбор продуктов.

«80% антибиотиков применяются для животных. Эти лекарства не должны попадать в еду, но попадают, - рассказала в одном из интервью «КП» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. - Мы ищем в продукции не только антибиотики, о которых производитель заявил, но и те химические вещества, о которых производитель умолчал. Были случаи, когда в мясе находили антибиотики, не заявленные изготовителем».

По законодательству Роспотребнадзор проверяет продукты на содержание антибиотиков выборочно. По словам Анны Поповой, антибактериальные лекарства находят примерно в 1% проб.

- Все-таки в России одни из самых жестких в мире требований по остаточным концентрациям антибиотиков в пищевых продуктов, - говорит главный микробиолог Минздрава Роман Козлов. - В некоторых странах, например, антибиотики разрешены не только для борьбы с инфекциями у животных, но и как стимуляторы роста в животноводстве (прием антибиотиков дает прибавку веса. В том числе, это возможно и у людей, предполагают эксперты. - Ред.). Особенно этим злоупотребляют в США. Есть данные: в медицине для людей там используется суммарно около 1,3 млн кг антибиотиков в год, а у животных для стимуляции роста - 11,2 млн кг. То есть в 10 раз больше!

Впрочем, нельзя исключить, что некоторые российские производители тоже не прибегают к таким ухищрениям. А каждый купленный кусок мяса на экспертизу не отнесешь. Специалисты по здоровому питанию советуют как минимум стараться чаще покупать дикую морскую рыбу. У той, что выращена в рыбхозяйствах, вероятность содержания лекарственных веществ выше.

В ТЕМУ

Как появляются микробы-монстры

- У бактерий, как и у всех живых существ, постоянно возникают случайные изменения, то есть мутации в ДНК, - поясняет кандидат биологических наук, руководитель лабораторного подразделения НИИ антимикробной химиотерапии Михаил Эйдельштейн. - При этом микробы очень быстро размножаются, и у них происходит гораздо больше мутаций, чем у других существ. Даже в отсутствие антибиотика резистентность может существовать у отдельных микробных клеток с частотой десять в минус шестой - минус двадцатой степени. То есть на триллион бактериальных клеток может появиться одна, несущая случайную мутацию, благодаря которой она будет устойчива к антибиотикам.

Когда мы применяем антибиотик, то уничтожаем чувствительные к нему бактериальные клетки. Но если при этом резистентная бактериальная клетка не погибла - например, наша иммунная система не справилась с ней, то на фоне применения антибиотика может начаться селективное (избирательное. - Авт.) размножение именно этих резистентных клеток. Так формируется новый устойчивый штамм бактерии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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