Сборная Чили победила Эквадор и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

В Бразилии в городе Салвадор на арене "Фонте-Нова" прошел матч 2 тура Кубка Америки по футболу. Команда Чили со счетом 2:1 победила команду Эквадора и благодаря этому успеху досрочно вышла в четвертьфинал турнира.

Хосе Фуэнсалида на 8-й минуте вывел сборную Чили вперед. На 26-й же Эннер Валенсия сравнял счет, точно пробив пенальти. Точка в поединке была поставлена на 84-й минуте матча. Алексис Санчес после паса Чарлеса Арангиса забил второй мяч чилийцев в этой игре, который оказался для них победным.

На 90-й минуте поединка Эквадор остался в меньшинстве - Габриэль Ачильер ударил локтем в голову полузащитнику сборной Чили Артуро Видалю. И был удален с поля - Ачильеру показали красную карточку.

Команда Чили, одержав две победы и набрав 6 очков после двух игр, лидирует в группе С. В последней игре группового этапа им предстоит матч с Уругваем 25 июня. В этот же день Эквадор встретится с Японией.

Финал Кубка Америки пройдет 7 июня.