2019-06-22T08:24:29+03:00
Спорт

Напарница Загитовой фигуристка Александра Трусова научила японца Уно своей фишке

Они вместе исполнили элемент "кантилевер" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фигуристка Александра Трусова.Фигуристка Александра Трусова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В своем личном Инстаграме российская фигуристка Александра Трусова выложила фото с японцем Шомой Уно. Вице-чемпион Олимпиады 2018 находится этим летом на сборах в Новогорске в группе Этери Тутберидзе.

Помимо совместного фото Трусовой и Уно было выложено интересное видео. Они вместе исполнили элемент фигурного катания, который называется "параллельный кантилевер" - когда фигурист едет на коньках и корпусом откланяется назад под максимально возможным углом, словно Нео из фильма "Матрица". Этот элемент у Трусовой получается невероятно классно во время выступлений. И теперь он появился в арсенале у звездного японского фигуриста.

Напомним, что до этого Шома Уно принял решение прекратить совместную работу со своими наставниками - Матико Ямадой и Михоко Хигути. Он работал у них с пятилетнего возраста, а летом принял решение об уходе от тренеров. И для начала звездный японец приехал на летние сборы в группу к известному российскому тренеру Этери Тутберидзе.

В прошлом сезоне, напомним, Шома Уно выиграл чемпионат четырех континетов и серебряную медаль финала Гран-При. В составе сборной Японии он стал вторым на командном чемпионате мира.

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Шома Уно и Александра Трусова
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Александра Трусова в последние два сезона выигрывала юниорские чемпионаты мира. А этой осенью уже переходит во взрослый разряд, и уже получила свои назначения на два этапа Гран-При. Фигуристка уже давно тренируется в группе Этери Тутберидзе вместе с Алиной Загитовой.

Александра Трусова и Шома Уно выполняют параллельный элемент кантилевер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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