В ответ на предложение вложиться в восстановление Донбасса Коломойский пообещал «покрасить ларек или даже два»

Президент Украины Владимир Зеленский (какого выбрали, что уж теперь) с успехом продолжает исполнять пользующиеся успехом у публики репризы на новом посту. Всего-то пару дней назад он посетил в Киеве ежегодное заседание «Диалога власти и бизнеса», на котором выступил с рядом интересных заявлений.

Он много говорил про реформы в приватизации, привлечение иностранных инвестиций в отечественную экономику, борьбу с рейдерством и контрабандой, проект «страна в смартфоне», предоставления большей свободы бизнесу и ослабление пресса от налоговых и силовых органов на предпринимателей. Но самым интересным оказалась та часть выступления, где Зеленский сообщил о своих договоренностях с тремя ведущими украинскими олигархами и о том, чем он их «озадачил».

- С господином Ахметовым не только достигли соглашения об отмене формулы «Роттердам +», но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса, - сообщил Зеленский присутствующим о договоренности с Ринатом Ахметовым, бывшим полным и частично нынешним «хозяином Донбасса».

- Господин Пинчук уже сейчас обеспечит квартирами семьи всех 24-х военнопленных моряков и дальше будет заниматься проблемами и социальной помощью всем военнослужащим, - сообщил Зеленский о специфике «социальных обязательств», возложенных на другого крупного олигарха Украины Виктора Пинчука.

Но самое интересное, как оказалось, он приберег для Коломойского, который, как считают многие эксперты, и привел Владимира Зеленского к власти, инвестировав в него и его команду.

Владимир Зеленский с успехом продолжает исполнять пользующиеся успехом у публики репризы на новом постуФото: REUTERS

- Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает, - объявил он с высокой трибуны явно заготовленную реплику, но вместо дружного смеха в зале услышал лишь пару верноподданнических смешков. Остальные явно недоумевали: что это за такие договоренности, о которых второй участник договора еще не в курсе, на что он якобы согласился.

Реприза оказалась неудачной. Коломойский немногим позже выступил, по сути, с опровержением. Коломойский припомнил, что по иску «Приватбанка» к нему британский суд обязал его тратить не больше 20 тысяч британских фунтов в неделю и резюмировал: «На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить на Донбассе ларек или даже два». И еще раз подчеркнул, что свое участие в восстановлении Донбасса с Зеленским не обсуждал.

Украинские СМИ вышли с заголовками «Коломойский дерзко ответил Зеленскому». Вот, дескать, какой дерзкий олигарх. В реальности же, скорее, это Зеленского можно назвать дерзким, поскольку он покусился на самое святое, что есть у нынешней элиты Украины – на деньги олигархов. Вряд ли кто из них согласится на план Зеленского без ответных преференций. А у государства осталось не так уж и много лакомых кусков, которые могли бы выступить в качестве этих преференций. Во всяком случае, речь точно не идет о промышленных предприятиях, которые либо уже имеют своих хозяев, либо никому не нужны в силу того, что являются в большей степени не приобретением, а обременением. Тот же самый припортовый завод в Одессе, на который несколько лет назад точили зубы все украинские олигархи, сейчас пытаются продать за десятую часть первоначальной стоимости, но охотников на него не находится. Разве что земля может стать более-менее лакомым активом. Если ее предложат по стоимости раз в десять дешевле реальной.

Право слово, лучше бы Владимир Александрович вместо словесного конфуза на рояле сыграл. Уж та реприза, хоть и сплагиачена, но проверена временем. И непременно имела бы успех. Как всегда.