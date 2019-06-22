Виталина не отпустила Шаляпина на день рождения к Калашниковой

С размахом праздновала свой день рождения певица и бывшая невеста скандального певца Прохора Шаляпина - Анна Калашникова. На входе в столичный клуб Роял Арбат гостей встречали живые ламы и сама именинница в роскошном вечернем наряде.

Одним из презентов, которые получила в этот вечер Анна, стала фотография Федора Шаляпина с его автографом от владельца крупнейшей в России частной коллекции раритетов Вашика Мартисяна. Цена презента немаленькая — около 150 тысяч рублей. И сделан он, разумеется, с умыслом. Ведь ранее Анну связывали романтические отношения с самопровозглашенным «потомком» знаменитого баса Прохором Шаляпиным.

tati_milli Большую опасность для отношений Виталина и Прохора представляет Татьяна Гудзева, которая в июле родит певцу сына

— Это не просто подарок, это еще и прекрасная инвестиция в будущее. Я обязательно его сохраню и передам своему сыну, -поделилась с «КП» певица.-Ведь через 10-15 лет его цена возрастет еще больше. Подарков в этот вечер было море — мне презентовали кальян, очень дорогое кольцо с бриллиантами, костюм Balmain за 300 000 рублей, подушку в виде сердечка из шиншиллы.

Еще один подарок - обучение сына в ФК «Барселона» в Москве от футбольного клуба. Я знаю, что там же занимается сын Филиппа Киркорова Мартин. Надеюсь, наши дети подружатся, - рассказала «КП» Анна Калашникова. -Актриса Татьяна Карматкова подарила мне массажёр для ног, поскольку я целый день на каблуках, ножки устают порой. Телеведущая и стилист Алина Ян вручила сертификат на пошив платья моей мечты по индивидуальным меркам.

Именинница встречала гостей с экзотическими животными

По словам Калашниковой, присутствие на мероприятии ее бывшего жениха Прохора Шаляпина также планировалось. Однако в самый последний момент певец ей написал, что не сможет приехать. Дело в том, что накануне у Шаляпина случился нервный срыв. Со дня на день у бывшей возлюбленной певца Татьяны Гудзевой родится сын, отцом которого, по её словам, является Шаляпин. Это уже само по себе осложняет отношения Шаляпина с его нынешней дамой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Масла в огонь также подливает и то, что накануне Виталина подралась со своей бывшей помощницей Элиной Мазур. А друзья Шаляпина рассказали «акулам пера», что на вечеринку к Калашниковой Прохора не отпустила Виталина. Дескать, закатила ему сцену ревности. Пианистку смущает, что бывшие так тесно дружат.

Гости вручили Анне Анна раритетную фотографию Федора Шаляпина с автографом маэстро

Но свято место, как известно, пусто не бывает. И на дне рождения Калашникову поспешили поздравить другие ее звездные друзья-мужчины. Алексей Воробьев, кстати, не только почтил своим присутствием праздник Калашниковой, но и вместе с ней представил гостям ролик на ее песню «По любви», став в нем не только режиссером, но еще и исполнителей главной роли.