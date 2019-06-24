Дешевле и экологичнее: Яндекс.Такси и «Газпром» переведут автомобили партнёров сервиса на природный газ

Партнеры Яндекс.Такси смогут использовать природный газ вместо обычного горючего: это позволит таксопаркам сократить расходы на топливо и одновременно улучшит экологическую ситуацию в российских городах. Крупнейший отечественный сервис онлайн-заказа такси заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с компанией «Газпром газомоторное топливо», благодаря которому в стране увеличится количество машин, работающих на экологичном природном газе. Соглашение было подписано в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Сегодня на природном газе (метане) работают 4300 машин сервиса Яндекс.Такси. Еще 26 000 автомобилей ездят на пропан-бутане. В скором времени это число увеличится: партнерам Яндекс.Такси, желающим перейти на природный газ, будут предложены особые условия на покупку и установку газобаллонного оборудования. Сервис также разработает систему распределения машин по сертифицированным центрам для переоборудования. Водители смогут пройти обучение по использованию оборудования. Яндекс предусмотрел установку передвижных заправочных станций.

Сервис планирует предложить своим партнерам специальный тариф для пользователей сервиса: заказы по нему будут выполнять только автомобили на экологичном топливе.

- Главная цель сотрудничества - помочь водителям и паркам повысить эффективность бизнеса. Для этого важно организовать всю необходимую инфраструктуру, чтобы парки не испытывали трудности с установкой оборудования и наличием заправочных станций, - отметил директор по развитию бизнеса Яндекс.Такси Алексей Федотов. - Мы видим заинтересованность наших партнёров — например, в Казани на экологичное газовое топливо за последний год перешли 1450 автомобилей.

Массовый переход к использованию природного газа на транспорте - часть экологических проектов многих российских городов, в том числе и Москвы. Переход на «голубое топливо» выгоден и автовладельцам: стоимость кубометра природного газа в Москве составляет 17,3 рублей (во многих регионах она еще ниже), это почти в 2,5 раза ниже цен на бензин и дизель.

Во время Санкт-Петербургского международного экономического форума Яндекс.Такси также подписал соглашение с «Национальной газомоторной ассоциацией» о совместном продвижении газомоторного топлива. Крупнейшая IT-компания России будет участвовать в популяризации экологического топлива и поможет перевести как можно больше российских автомобилей на природный газ.