Мистическая история с похищением и обнаружением барельефа с могилы Таирова не закончилась

История с осквернением могилы Таирова - странная и даже отчасти мистическая. Охотники за цветметом, содравшие бронзовый барельеф с могилы великого режиссера на Новодевичьем кладбище, конечно, не догадывались, что делают это в памятный день: 29 мая 2019 года, в день 70-летия со дня уничтожения таировского театра. В день, когда на сцене отыграли последний спектакль...

В этот день, спустя 70 лет в фейсбуке Евгения Писарева, режиссера театра имени Пушкина, расположенного на месте таировского театра, появилась фотография оскверненного надгробия. Очертания исчезнувшего бронзового барельефа угадывались по слою эпоксидной смолы, на которой держалась фигурка.

"Мы, конечно, все это восстановим со временем. Но бессмысленное варварство не перестаёт меня шокировать...", - написал худрук.

Конечно, не было дела ворам и до того, что именно они украли. Ведь это был не просто кусочек бронзы. В образе коленопреклоненной Федры, украденной с надгробия, художник Давид Народицкий запечатлел музу режиссера Алису Коонен.

Как и следовало ожидать, пост собрал огромное количество лайков и шеров. В то, что фигурка найдется - никто и не верил. Неравнодушные люди даже обратились к внуку художника Народицкого, чтобы узнать, не сохранилось ли у отца формы, по которой можно сделать новый слепок. Но увы. Судьба Народицкого, как и судьба его наследия, оказалась печальна.

Очертания исчезнувшего бронзового барельефа угадывались по слою эпоксидной смолы, на которой держалась фигуркаФото: Facebook

На вернисаже как-то раз

Случайность, воля провидения, закон мировой справедливости - назовите это как хотите. Но спустя две недели произошло чудо. Пролистывая страницы интернет-аукциона meshok столичный музейщик Александр Савинов, к изумлению своему увидел знакомый барельеф. Продавец с солидным стажем пребывания на "мешке" продавал за десять тысяч рублей бронзовую коленопреклоненную фигуру.

- Надо понимать, что шансы найти барельеф были нулевыми, - рассказал Александр "КП". - Видели бы вы этот "мешок", это ведь просто помойка. Да и барельеф именовался так, что найти его специально было бы просто невозможно. Не "Федра", не Алиса Коонен и уж конечно, не "барельеф с могилы Таирова". Экспонат назывался "накладка римского воина".

Савинов немедленно списался с металлистом. Тот ответил короткое "ок" и исчез.

Чудо случилось дважды. В ближайшую субботу Савинов отправился на Измайловский вернисаж. В рядах бабушек, торгующих джинсами и тряпьем, его внимание привлек торговец люстрами. Савинову показалось, что эти люстры он где-то видел. Подошел поближе. На газетке, среди металлической мелочевки: старых конфорок, ключей, крышек от самоваров он снова увидел знакомый барельеф. Это был лоток того самого продавца, который затаился на "Мешке".

- Я пришел за этим, - сказал Савинов, указав на "накладку римского воина". - Вы знаете, что он украден с могилы?

Продавец пожал плечами. Ему было все равно. Он всего лишь скупщик. Мало ли что принесут бомжи. А украденными украшениями с могил на блошином рынке никого не удивишь. Что там барельеф! Много лет здесь торговали чугунным надгробием из Гуся Железного в виде мертвого младенца. И это никого особенно не смущало.

Загадка Таирова

Судьба великого режиссера Таирова трагична. А посмертная его жизнь загадочна. Александр Таиров - новатор, известный на весь мир режиссер и худрук Камерного театра, попал под раздачу в связи с борьбой с космополитами... Однажды, подходя к своему театру вместе с женой Алисой Коонен, Таиров увидел, как рабочие скалывают буквы с фасада. Так он узнал, что больше не работает в театре.

Театр перестроили, в кабинете бывшего худрука устроили туалет... Таиров закончил дни в клинике для душевнобольных. А память о несчастном режиссере постарались стереть. Еще Владимир Высоцкий рассказывал, как на репетициях в театре имени Пушкина реквизиторы в качестве бумаг, которые нужно рвать и мять - выдавали личные письма худрука... Вскоре всем стало очевидно: от Таирова не осталось ничего. Ни писем, ни бумаг. Ни записей великих спектаклей, которым рукоплескал весь мир.

Музейщик, купивший украденную вещь на аукционе, хочет, чтобы бронзовая Федра стала защитницей кладбищФото: Facebook

Но - словно с того света режиссер сам воспротивился забвению. Все чаще из ниоткуда возникают чудесным образом сохранившиеся артефакты, связанные с именем режиссера. О загадочных находках в интервью "КП" рассказывал звукоархивист Юрий Метелкин. Недавно ему удалось обнаружить сенсацию: аудиопостановку легендарной «Чайки» Александра Таирова. А чуть ранее к звукоархивисту пришел и голос Александра Яковлевича.

Похожая связь с Таировым и у музейщика Александра Савинова.

То, что он дважды обнаружил иголку в стогу сена - украденный барельеф, - сам Савинов тоже не считает случайностью.

- С 1985 года судьба приводит меня в те места, где я нахожу "приветы" от Александра Яковлевича, - говорит Савинов.

В заброшенных домах, приговоренном на слом, ему удавалось найти дневники людей, имеющих отношение к Таирову. В случайно брошенных у помойки книгах - обнаружить библиотеку таировского художника Вадима Рындина... Было много всего такого, что в сумме уже трудно назвать случайностями...

Музейщик считает, что барельеф попал в его руки не просто так. И теперь у него, у Александра Савинова - есть ответственность перед фигуркой Федры и самим Таировым.

Возвращение Федры

Купленную у барахольщика "Федру" Савинов не отдает никому. Но его порывы - благородны.

- 16 июня я отправился в полицию и написал заявление начальнику ОВД по району Хамовники, - рассказал Савинов. - А сразу после этого - отправился на кладбище, где мне сказали, что в курсе пропажи и предложили выкупить у меня барельеф.

Однако наш герой продавать фигурку наотрез отказался.

- Я настаиваю на том, чтобы администрация кладбища обратилась в полицию, - ответил он на предложение о продаже. - Надгробие Таирова - это объект культурного наследия. А раз так, то по факту исчезновения барельефа с надгробия должно быть возбуждено дело о вандализме.

Возбудить дело о вандализме основная задача спасителя "Федры". В сложившейся ситуации Савинов видит промысел. Редко случается, что похищенное находят. Но раз так произошло - может быть, так хотел сам Таиров? "Полиция любит уже раскрытые дела. А раз так, то дело о вандализме должно быть возбуждено. Так я хочу обратить внимание общественности к проблеме защиты объектов памяти на кладбищах. Если подобное происходит на Новодевичьем кладбище, то можно себе представить, что творится на других кладбищах?"

Савинов стоит на своем: фигурку Федры он вернет и без денег, сам, но только тогда, когда получит статус свидетеля в этом деле, барельеф станет вещдоком, а следствие оформит добровольную выдачу.

Благородный музейщик не хочет решать судьбу барельефа, но его мечта - чтобы барельеф - попал в музей, а для надгробия - отлили новую копию.

- Если дело получит огласку, возможно, нам удалось бы совершить и другие справедливые дела, - говорит Савинов. - Во-первых, к годовщине смерти Таирова можно было бы поправить покосившуюся стеллу с могилы режиссера, а во-вторых, - обратить внимание на судьбу скульптора Народицкого, чье наследие незаслуженно забыто.

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