2019-06-22T14:00:48+03:00
Происшествия

В Москве с аттракциона "Колобок" сорвались дети директора центра "Порше"

Девочки попали в больницу с ушибами
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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По некоторым данным, на аттракционе катались дочки Виктора Аманква, исполнительного директора компании "Порше Центр Москва"По некоторым данным, на аттракционе катались дочки Виктора Аманква, исполнительного директора компании "Порше Центр Москва"Фото: Личный Архив
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В парке "Сокольники" пострадали трое детей во время катания на аттракционе "Колобок". Дети вывалились на асфальт, в результате чего получили ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. Пострадавшим 9, 11 и 12 лет.

- 22 июня в 11.08 при работе аттракциона "Колобок" в парке "Сокольники" произошла механическая поломка: сломался болт оси крепления кабины. В результате чего произошло проседание кабины с высоты 20 см и последующая автоматическая остановка аттракциона, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе парка "Сокольники".

Уже подтверждено, что сотрудники аттракционов нарушили технику безопасности при эвакуации.

После ЧП аттракцион закрыт

После ЧП аттракцион закрыт

- Пострадало трое детей, на данный момент они госпитализированы. У двоих детей обнаружены ушибы мягких тканей, у третьего ребенка диагностировано легкое сотрясение мозга, - добавили в пресс-службе парка "Сокольники".

По некоторым данным, на аттракционе катались дочки Виктора Аманква, исполнительного директора компании "Порше Центр Москва". Девочки 9 и 12 лет сейчас в больнице с мамой.

После ЧП аттракцион закрыт. Оперативно была создана рабочая группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Официально

- По предварительным данным, в результате поломки аттракциона в одном из парков на востоке Москвы кабинка с находящимися внутри тремя детьми упала на землю и они получили различные травмы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Проводится осмотр места происшествия, чтобы выявить причины случившегося, - рассказали в Следственном комитете РФ по Москве.

Дети пострадали на аттракционе в столичном парке "Сокольники".

ИСТОЧНИК KP.RU

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