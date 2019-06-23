2019-06-23T09:34:22+03:00
Спорт

Американский хореограф обвинила фигуристку Алину Загитову и ее хореографа в плагиате

Часть движений из нового номера олимпийской чемпионки повторяют постановку Джоджо Гомез [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский хореограф Джоджо Гомез на страницах своего Инстаграма разразилась гневным постом. Как так? Новый показательный номер Алины Загитовой - ни что иное как плагиат ее постановки. И в сети видеоролик с танцами от Гомез появился еще в апреле месяце. А в июне, как утверждает хореограф, она с удивлением увидела тоже самое в показательном номере Загитовой на песню Bad Guy Билли Айлиш.

- Тот случай, когда моя постановка танца на Bad Guy была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, я польщена, что вы так вдохновились моей работой, но в следующий раз вместо того, чтобы воровать, наймите меня и купите билет в Японию, - написала гневную отповедь Гомез.

После этого, как обычно бывает в фигурном катании, на Загитову, ее фанатов и хореографа посыпалась волна гнева в соцсетях. Как, мол, посмели, присвоить себе часть движений, в частности, "зажевывание толстовки", себе и никак не указать американку. Глейхенгауз зачистил пост в своем Инстаграме, где сообщал о постановке программы, закрыл комментарии той фотографии. А на Инстаграм Алины обрушилась тоже волна хейта.

Гомез после этого продолжила атаковать Загитову и ее хореографа.

- Когда я говорю о воровстве, я имею в виду повторение всего концепта, всей песни. В этом номере все то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по времени.

Billie Eilish - bad guy - Dance Choreography by Jojo Gomez.

Есть разница между тем, чтобы делать в похожем стиле, исполнять похожие движения – они универсальны, и тем, чтобы полностью воровать концепт и весь номер. Именно так и произошло, - написала в "сториз" своего Инстаграма Гомез.

Американка сказала, что не может претендовать на что-либо от программы Загитовой, поскольку хореография не запатентована:

- Именно поэтому мне приходится писать об этом в соцсетях. Это все, что я могу сделать на данный момент, чтобы получить причитающееся мне за работу, которую он украл, - сказала читателям Инстаграма американка.

И в конце концов сказала, что конфликт исчерпан, и претензий больше не имеется:

- Ребята, спасибо за вашу поддержку – я это очень ценю. Я не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время я должна отстаивать свои работы и их заимствование. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился.

Новый показательный номер Алины Загитовой уже после своего появления, стоит отметить, преследовала волна гнева и негодования. Фигуристку и ее хореографа обвинили в том, что они специально взяли для показательного номера ту же песню, что назвала любимой Евгения Медведева. Но Глейхенгауз отверг все обвинения в комментариях у себя в Инстаграме.

Сравнение номеров Загитовой и хореографии Гомез.

Впервые же номер Загитовой под "Плохого парня" был представлен на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии в середине июня.

Алина Загитова номер под Bad Guy 2019.Показательный номер Алины Загитовой

ИСТОЧНИК KP.RU

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