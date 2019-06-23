2019-06-23T11:35:47+03:00
Общество

Соня может слышать, но не умеет

Благодаря операции глухая от рождения девочка уже способна разбирать звуки, но реабилитация стоит дорого и одинокая мама не справляется
Ярослава ТАНЬКОВА
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В четыре года Соне провели кохлеарную имплантацию — вживили в ухо процессор, передающий звуки головному мозгуВ четыре года Соне провели кохлеарную имплантацию — вживили в ухо процессор, передающий звуки головному мозгуФото: Личный архив
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Соне Кутумовой пять лет. И все эти годы жизнерадостный ребенок борется за право жить наравне со здоровыми детьми. Терпит болезненные массажи и занятия, силится произносить слова.

Диагноз ДЦП ей поставили в год. Мама погоревала и взялась за дело. Да так, что в два года Соня научилась ходить. Еще год — и девочка пошла в детский сад почти наравне со здоровыми трехлетками. Одна беда - девочка молчала. Сначала это списывали на ДЦП. Да и сама мама не могла поверить, что ее малышку судьба наградила еще одним тяжелым расстройством. Увы. После долгих обследований ей поставили второй диагноз - двусторонняя сенсоневральная тугоухость.

Начали лечить. В четыре года Соне провели кохлеарную имплантацию — вживили в ухо процессор, передающий звуки головному мозгу. И девочка, наконец, стала слышать, что ей говорит мир.

Но вот беда: был упущен самый драгоценный период в жизни каждого ребенка, когда речь развивается быстро и легко сама собой. Теперь Соне предстоит не естественным, а искусственно организованным способом научиться различать звуки, слышать и понимать слова, интонации. И, самое главное, говорить. Именно в этом суть слухоречевой реабилитации. Без нее операция, которую провели Соне, окажется бессмысленной.

И девочка старается вовсю. Хотя не все зависит от нее. Два года назад Соню бросил папа. Устал бороться. За мужчину в семье остался обожающий сестру старший брат-второклассник и самоотверженная мама. С такой преданной командой и ад штурмовать не страшно. Но деньги на реабилитацию - отдельная тема. Их за преданность не платят.

А мама даже на работу выйти толком не может – дочке необходимы ежедневные занятия. Заколдованный круг.

Следующий курс речевой реабилитации для Сони стоит 66 000 рублей. Вроде бы, не так и много. Но даже эти деньги обескровленная семья заплатить не в состоянии. А без них девочка так и не освоится в мире звуков.

Кроме как на наших читателей, рассчитывать им больше не на кого. Пожалуйста, помогите!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI). В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Кутумовой Сони"

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Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Сони Кутумовой

ИСТОЧНИК KP.RU

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