2019-06-23T12:55:45+03:00
Происшествия

В Вологодской области студентка бросилась в воду и спасла тонущих детей ценой собственной жизни

Девушка подняла на поверхность маленьких родственников своего парня, но сама выбраться уже не смогла. Ее тело подняли со дна спасатели
Анна ГЛАДКИХ
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Друзья и однокурсники запомнят Лизу такой жизнерадостной. Фото: соцсетиДрузья и однокурсники запомнят Лизу такой жизнерадостной. Фото: соцсети
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- Мы потеряли не просто Председателя нашего большого студенческого совета, не просто участницу команды КВН. Мы потеряли друга, человека-улыбку, вечную поддержку и радость всему, что есть на свете, - написали на странице Института Истории и Филологии ВоГу однокурсники девушки.

19-летняя Лиза Дружинина мечтала после окончания вуза стать журналистом. Жизнерадостная студентка старалась взять от жизни все, и каждого заряжала своим позитивом, каждому старалась помочь. Вот и в пятницу, 21 июня, не смогла остаться в стороне, когда услышала, как на помощт зовут тонущие дети. На берегу Кубенского озера, неподалеку от деревни Жуково, Лиза отдыхала вместе со своим парнем и его семьей. Маленькие племянники молодого человека плескались в воде, и вдруг начали тонуть.

Лиза была любимицей факультета и играла в КВН. Фото: соцсети

Лиза была любимицей факультета и играла в КВН. Фото: соцсети

Лиза не теряя ни секунды бросилась в воду, в несколько гребков доплыла до тонущих детей и смогла вытолкнуть их на поверхность. Тут уже подоспели другие взрослые, детей вытащили на берег, а вот Лиза не выплыла. Ее тело со дна озера достали спасатели.

В понедельник, 24 июня, однокурсники и друзья девушки почтят ее память минутой молчания в стенах родного вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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