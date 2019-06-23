В Вологодской области студентка бросилась в воду и спасла тонущих детей ценой собственной жизни

- Мы потеряли не просто Председателя нашего большого студенческого совета, не просто участницу команды КВН. Мы потеряли друга, человека-улыбку, вечную поддержку и радость всему, что есть на свете, - написали на странице Института Истории и Филологии ВоГу однокурсники девушки.

19-летняя Лиза Дружинина мечтала после окончания вуза стать журналистом. Жизнерадостная студентка старалась взять от жизни все, и каждого заряжала своим позитивом, каждому старалась помочь. Вот и в пятницу, 21 июня, не смогла остаться в стороне, когда услышала, как на помощт зовут тонущие дети. На берегу Кубенского озера, неподалеку от деревни Жуково, Лиза отдыхала вместе со своим парнем и его семьей. Маленькие племянники молодого человека плескались в воде, и вдруг начали тонуть.

Лиза была любимицей факультета и играла в КВН. Фото: соцсети

Лиза не теряя ни секунды бросилась в воду, в несколько гребков доплыла до тонущих детей и смогла вытолкнуть их на поверхность. Тут уже подоспели другие взрослые, детей вытащили на берег, а вот Лиза не выплыла. Ее тело со дна озера достали спасатели.

В понедельник, 24 июня, однокурсники и друзья девушки почтят ее память минутой молчания в стенах родного вуза.