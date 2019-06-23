Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикам
- Леонид Арнольдович, на днях вы сказали, что через три-четыре года уходите из «Спартака». И отдаете клуб на откуп болельщикам. Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды. Но как это будет происходить?
- Акционеры - неправильно. Акционерами не будут. Я просто дарю его болельщикам.
- Как? Бесплатно что ли? Нам дарите.
- Да.
- А кто будет главным акционером? Кто будет решать все вопросы?
- Главным акционером? А кто избирал президентом мадридского «Реала» Флорентино Переса? Избирали болельщики. Вот так раз три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента. «Реал» живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про «Барселону». Это нормальная практика. А болельщики «Спартака» - самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это.
- А кто же будет деньги вкладывать в команду? У фанатов они откуда?
- Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным.
- Очень интересно. А вот ваша роль будет какая?
- Буду болеть. Буду голосовать за нового президента.
- А если вас выберут?
- Я - нет. Я свою кандидатуру выдвигать не буду.
- Скажите, а скандальный уход Дениса Глушакова из «Спартака», он ведь тоже связан с волей болельщиков, которые ему устроили обструкцию? Они что, и состав на игру будут назначать?
- Не комментирую.
- Леонид Арнольдович, значит, вы все же бросаете народную команду?
- Почему я бросаю? Я народную команду отдаю народу.
- Ага. То есть футбол вам еще не надоел, как мы можем подумать?
- Конечно, не надоел. Просто двадцать лет находиться на одном и том же месте - это начинает вызывать раздражение всех уже.
- Да нет! Что вы! Это неправда. Кстати, вы пойдете на концерт Макаревича, который пройдет на вашем стадионе?
- Постараюсь подойти.
- Скажите, а «Спартак» мешает основному бизнесу? Сколько сотен миллионов долларов вы на него уже угрохали…
- Мешает основному бизнесу - как вам сказать? Это часть моей жизни. Поэтому… Мешает или помогает - здесь неправильно. Когда человек, условно говоря, собирает марки, картины, или монеты. Это мешает? Это часть жизни. Это страсть. «Спартак» - это моя страсть. И я постараюсь сделать так, чтобы эта страсть реализовала себя.
- А вот стадион в Тушино, который вы построили, он кому достанется?
- Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам.
- Ясно. Вы всех как-то очень удивили. Мы будем внимательно наблюдать за этой необычной футбольной комбинацией.
- А что необычного? Посмотрите, сколько клубов в Европе живет по таким принципам. И живет успешно.
- Мы уверены в том, что болельщики вас не отпустят. Вот точно.
- К сожалению, это будут решать не они. Это буду решать я. Спасибо!
- Удачи!
Леонид Федун, владелец «Спартака»: «Через три-четыре года я отдам футбольный клуб нашим болельщикам. Пусть изберут себе Президента. Но - не меня. Стадион отдам тоже».Александр ГАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU