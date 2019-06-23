Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикам

- Леонид Арнольдович, на днях вы сказали, что через три-четыре года уходите из «Спартака». И отдаете клуб на откуп болельщикам. Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды. Но как это будет происходить?

- Акционеры - неправильно. Акционерами не будут. Я просто дарю его болельщикам.

- Как? Бесплатно что ли? Нам дарите.

- Да.

- А кто будет главным акционером? Кто будет решать все вопросы?

- Главным акционером? А кто избирал президентом мадридского «Реала» Флорентино Переса? Избирали болельщики. Вот так раз три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента. «Реал» живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про «Барселону». Это нормальная практика. А болельщики «Спартака» - самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это.

- А кто же будет деньги вкладывать в команду? У фанатов они откуда?

- Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным.

- Очень интересно. А вот ваша роль будет какая?

- Буду болеть. Буду голосовать за нового президента.

- А если вас выберут?

- Я - нет. Я свою кандидатуру выдвигать не буду.

- Скажите, а скандальный уход Дениса Глушакова из «Спартака», он ведь тоже связан с волей болельщиков, которые ему устроили обструкцию? Они что, и состав на игру будут назначать?

- Не комментирую.

- Леонид Арнольдович, значит, вы все же бросаете народную команду?

- Почему я бросаю? Я народную команду отдаю народу.

- Ага. То есть футбол вам еще не надоел, как мы можем подумать?

- Конечно, не надоел. Просто двадцать лет находиться на одном и том же месте - это начинает вызывать раздражение всех уже.

- Да нет! Что вы! Это неправда. Кстати, вы пойдете на концерт Макаревича, который пройдет на вашем стадионе?

- Постараюсь подойти.

- Скажите, а «Спартак» мешает основному бизнесу? Сколько сотен миллионов долларов вы на него уже угрохали…

- Мешает основному бизнесу - как вам сказать? Это часть моей жизни. Поэтому… Мешает или помогает - здесь неправильно. Когда человек, условно говоря, собирает марки, картины, или монеты. Это мешает? Это часть жизни. Это страсть. «Спартак» - это моя страсть. И я постараюсь сделать так, чтобы эта страсть реализовала себя.

- А вот стадион в Тушино, который вы построили, он кому достанется?

- Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам.

- Ясно. Вы всех как-то очень удивили. Мы будем внимательно наблюдать за этой необычной футбольной комбинацией.

- А что необычного? Посмотрите, сколько клубов в Европе живет по таким принципам. И живет успешно.

- Мы уверены в том, что болельщики вас не отпустят. Вот точно.

- К сожалению, это будут решать не они. Это буду решать я. Спасибо!

- Удачи!