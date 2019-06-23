2019-06-23T19:40:56+03:00
Политика

Почему Госдума отказала Жириновскому давать гражданство всем русским из зарубежья

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» депутаты решали, кто достоин получить российский паспорт
Андрей БАРАНОВЕлена ЧИНКОВАЕлена АФОНИНА
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Жириновский в минувшую среду со скандалом покинул зал пленарных заседаний ГосдумыЖириновский в минувшую среду со скандалом покинул зал пленарных заседаний ГосдумыФото: Иван МАКЕЕВ
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Владимир Жириновский в минувшую среду со скандалом покинул зал пленарных заседаний Госдумы, вскипев из-за отклонения своего законопроекта об упрощении предоставления гражданства РФ иностранцам, у которых хотя бы один из родителей является по национальности русским.

«Мне противно с вами находиться. Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом! Мне с вами не по пути!» - гремел он. Спор между оппонентами продолжился уже в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» в программе «Национальный вопрос», где лидеру ЛДПР противостоял член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества от «Единой России» Максим Иванов. К слову, именно этот комитет рекомендовал законопроект отклонить.

«Позор парламенту и предателям русского народа!» Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

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ОБИДЕЛИСЬ ЛИ ДРУГИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

«КП»:

- Максим Анатольевич, почему вы отклонили резонансный законопроект?

Максим Иванов:

- Он противоречит Конституции. В нем не рассматриваются вопросы принятия в гражданство русскоязычного населения, наших соотечественников, а говорится только о тех людях, у которых у мамы или у папы стоит в паспорте национальность «русский». Россия - многонациональная страна. Сразу возник вопрос у башкир, татар, других национальностей. Необходимо упростить режим принятия в гражданство тех людей, которые жили на территории бывшего СССР и являются носителями русского языка. Президент подписал в апреле два указа, на основании которых мы в упрощенном порядке предоставляем таким категориям гражданство. Это касается Приднестровской республики, ДНР, ЛНР, бывших жителей РСФСР, которые сейчас проживают в Египте, Сирии, других странах. Мы более широко подходим к этому вопросу.

«КП»:

- Владимир Вольфович, оппоненты считают, что вы - тот человек, который вносит раздор между русскими и прочими национальностями.

Владимир Жириновский:

- Наш закон упрощает процедуру предоставления гражданства русским, которые сегодня находятся за рубежом. В основном это Украина, Прибалтика. Какой раздор? Никакого противоречия с Конституцией нет. Русского народа вообще нет по этой Конституции!

«КП»:

- Может, стоило написать «русскоязычные»?

Жириновский:

- Если надо, во втором чтении мы могли бы заменить слово «русские» на «соотечественники». Речь шла о русских, поскольку страдают-то они.

Иванов:

- Если бы в законопроекте говорилось о наших соотечественниках, носителях русского языка, безусловно, большинство бы его поддержало.

Жириновский:

- Если вы считаете, что данный закон ограничит права других, нерусских, мы заменим. Для этого есть три чтения. Но они же не хотят вообще принимать! Ссылаются на то, что уже есть облегченная процедура для жителей Донецкой и Луганской областей. А остальные регионы - Прибалтика, Средняя Азия?

Иванов:

- Я докладывал законопроект, касающийся тех, кто получал гражданство до 2010 года, у кого в силу разных обстоятельств оно признано недействительным, - сейчас мы даем право таким людям вступить в российское гражданство. Авторами данного законопроекта являются представители и КПРФ, и «Справедливой России», и «Единой России». Наша основная задача - облегчить соотечественникам, носителям русского языка вхождение в российское гражданство.

Жириновский:

- По действующему закону, в 2015 году российское гражданство получили всего тысяча человек. А получить хотят миллионы!

«ЗА ВЗЯТКУ В 700 ТЫСЯЧ - ПАСПОРТ ЗА МЕСЯЦ»

«КП»:

- Вопрос от слушателя: «Я - татарин с узбекским гражданством. Бабушка и дедушка родились и какое-то время жили в Кировской области. Я 8 лет не могу получить гражданство, хотя у меня жена - россиянка, трое детей. А упрощения для меня как для татарина нет. Попробуйте съездить в миграционный центр в Сахарово и поймете, как сложно».

Жириновский:

- Правильно! Закон, который приняли в 2002 году, дает срок 8 лет для всех. Там нет различия - русский, не русский. Часто документы устаревают. Если есть деньги на взятку, 700 тысяч, вы через месяц будете гражданином России. Но мы хотим в рамках закона хотя бы для русских быстрее это сделать.

«КП»:

- Вопрос от слушателя: «Родители родом из России, выезжали в Узбекистан. По приезде в 1992-м получили гражданство, а я - только в 2009-м!»

Иванов:

- Понимаю, что есть перегибы. С новым начальником Главного управления по вопросам миграции у нас идет более широкое обсуждение этих вопросов с привлечением гражданского общества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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