Баста из своих денег оплатил долг ростовского спортклуба

В Интернете появилась информация о том, что певец оплатил 210 000 долга легендарного ростовского тренера, 77-летнего Рафаэля Акопяна. У тренера хотели забрать клуб «Антей», в котором его ученики бесплатно занимались боксом. Управляющая компания, которая занимается обслуживанием здания, где клуб расположен, подала исковое заявление в суд за неуплату. Неизвестно, как бы все обернулось, если бы экс-лидер группы «ППК», ростовчанин Сергей Пименов, не рассказал о ситуации в соцсетях. Узнав о ней, другой ростовчанин, Баста, полностью погасил долг, тем самым решив проблему.

Мы связались с Василием Вакуленко (настоящее имя артиста), чтобы узнать, почему он решил «вписаться» в эту историю.

Рафаэль Арменакович - из Октябрьского района Ростова, где вырос я сам, - говорит Василий. - Сергей Пименов опубликовал пост о тренере и о вопиющей человеческой несправедливости. Я увидел, его, сделал репост в своем Инстаграме, поднялась буча. Потом на Сергея накинулись, что он якобы просто пиарится и лезет не в свое дело… Но я счастлив, что мы помогли: тренер просто замечательный! На самом деле ничего сверхъестественного в этом нет. Много кто занимается такими вещами, просто сейчас к ситуации было привлечено внимание.

Фото: Страница Сергея Пименова

А что была история с изъятием спортзала? Попытка рейдерского захвата?

Я понял так: если он не оплачивает набежавший долг, то ему придётся уйти из места, где он в течение 30 лет преподавал детям бокс. Поэтому я предложил вопрос закрыть денежкой и все.

Я так понимаю, что у вас детство в Октябрьском районе было не совсем спокойное...

Больше беспокойное, да. Поэтому тот, кто занимается с детьми, тратит на них свое время и силы, лично для меня - человек определенной святости. У него около трёх тысяч учеников - представляете, если бы его спортивный клуб закрыли?! У него же не коммерческая организация, денег не приносит…

bastaakanoggano @pimenov.ru: Это Рафаэль Арменакович Акопян. Ему 77 лет. Последние 28 лет он руководит спортивно-патриотическим клубом АНТЕЙ на Военведе, улица Авиамоторная, 13, где бесплатно тренирует детей и делает много хорошего и доброго.

А с самим тренером вы когда познакомились?

Я с ним не знаком! Это Сергей Пименов с ним встречался, а я просто понял, что мне надо откликнуться на происходящее. Я, конечно буду держать руку на пульсе и контролировать, что там происходит. Мы взяли клуб на баланс и будем стараться помогать. Он меня через Сергея поблагодарил, я передал ему: если что, в любой момент на меня можно рассчитывать. Я слышал, после того, как в СМИ появилась информация о тренере, еще подключилась ростовская администрация. И мне кажется, это хорошо, что мы можем указывать власти, на какие моменты стоит обратить внимание.

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