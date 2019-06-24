2019-06-24T00:07:47+03:00
История современности

Когда пришел Наполеон

24 июня 1812 года началась Отечественная война
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Наполеон пошел в поход на Россию, рассчитывая за три месяца разбить русскую армию, взять Москву, а потом и деморализованный ПетербургНаполеон пошел в поход на Россию, рассчитывая за три месяца разбить русскую армию, взять Москву, а потом и деморализованный Петербург
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Отчего-то историки обходят вниманием один вроде бы малозначительный факт в отношениях между Наполеоном и Александром I.

За два года до начала великой войны французский император сделал предложение русскому императору. Деловое: выдать за него великую княжну Анну Павловну. Александр посоветовал подождать, пока княжна подрастет, - ведь той только шестнадцать! Наполеон вскипел. Объявил, что отсрочка равносильна отказу, и вскорости вытребовал в жены юную австрийскую эрцгерцогиню Марию Луизу.

Обиду Бонапарт затаил. Вскоре он пошел в поход на Россию. Рассчитывал за три месяца разбить русскую армию, взять Москву, а потом и деморализованный Петербург...

Княгиня Анна Павловна. Портрет Будкина Ф.О.

Княгиня Анна Павловна. Портрет Будкина Ф.О.

Удивительно похоже история вяжет строки своих страниц: спустя 130 лет Гитлер лелеял точно такие же планы! И время оба супостата выбрали фактически одно. 24 июня Бонапарт переправил почти 700-тысячную армию через Неман в районе Каунаса - через границу Российской империи, не встретив ни малейшего сопротивления. Он писал домой: «Все хорошо. Только жара стоит ужасная»...

А что же наши? Русская армия против западных границ была разделена надвое: одной командовал бывалый и осторожный Барклай-де-Толли, и стояла она под Вильно, а другой, в верховьях Припяти, в Волыни, руководил неустрашимый Багратион. Русские рвались в сражение, но император Александр приказал отступать: хотел выиграть время, чтобы обе армии соединились в один убойный кулак.

В ночь на 24 июня, когда французы ломились через открытую границу, некто барон Беннигсен давал бал в честь Александра I, окрыленный удачной сделкой - продав императору свое имение под Вильно, где, как предполагалось, вскорости окажутся французы. Здесь Александр и получил известие о вторжении врага.

Что было дальше - не забудем: и оставленный нашими Смоленск, и хитроумные маневры Михаила Илларионовича, назначения которого потребовали и армия, и народ, и полное отчаяния бегство «Великой армии» - до границы России добрались жалкие остатки наполеоновских легионов - по разным данным, от 70 до 30 тысяч солдат (остальные не перенесли мороза, голода, погибли в боях).

Кутузов написал тогда жене Екатерине Ильиничне: «Мог бы я гордиться, что от меня первого бежит Наполеон, но бог смиряет гордость». А Наполеон уже на острове Святой Елены, в одиночестве, за крепостной стеной утешал себя одной осевшей мыслью: «Великий полководец должен пережить и великие поражения».

Вспомнилась ли ему Анна Павловна, кою он видел лишь на портрете? Кто знает...

ИСТОЧНИК KP.RU

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