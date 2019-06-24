Умер звезда фильма "Овод" Андрей Харитонов

Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в 59 лет. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

"Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", - написал на своей странице в Facebook режиссер-документалист Виталий Манский.

Он добавил, что после съемок в фильме "Овод" Харитонов стал настоящей звездой: "А потом что-то надломилось. И уходил к большому сожалению он почти забытым. Жизнь такая штука...".

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Андрей Харитонов в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко сыграл роль Артура Бертона. Позже он снялся в кинофильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" , "Тайна «Черных дроздов»", "Человек-невидимка".

Последние годы артист вел борьбу с онкологическим заболеванием. С 2014 года он полностью исчез с экранов, нигде не снимался. Артисту диагностировали рак желудка. Звезда кино 80-х перенес шесть операций, но победить болезнь ему не удалось.

Художница Татьяна Стрельбицкая, которая близко дружила с Харитоновым, сообщала, что его буквально "сжирает болезнь". "Удручающе выглядит судьба Андрея Харитонова, создававшего славу национального масштаба кинематографу и театру! Приходит время, и артиста берут приступом забвение, болезнь - онкология и одинокое угасание. Его сжирает болезнь, и он не нужен никому из тех, кто создал на его таланте и труде собственное благополучие", - написала она в своем Facebook.

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Ситуация усугублялась тем, что деньги, накопленные ранее Харитоновым, ушли на борьбу с онкологией. У звезды в последнее время не было средств к существованию, он был совершенно одинок.

Артист признавался, что сам виноват в собственной болезни, поскольку не мог контролировать свою тягу к алкоголю. "Я и раньше выпивал, но в какой-то момент организм дал сбой, и я заболел, потому что алкоголизм, я в этом уверен, - это болезнь. И «болеть» мне было по кайфу. Все прелести запойного дела мне известны", - заявлял Андрей Харитонов.