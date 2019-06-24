Владимир Меньшов: О том, какие сериалы смотреть - советуюсь с женой

Оскароносный режиссер Владимир Меньшов признался, что пересмотрел свои (прежде скептические) взгляды на телесериалы.

Во время открытия "сериального" фестиваля "Утро родины", стартовавшего 22 июня в Южно-Сахалинске, мэтр рассказал, как эволюционировали его взгляды.

"Вообще, я в Москве сериалы не смотрел. Мой день заканчивался с новостями по телевидению. Но жена, дочь, внуки - в последнее время все чаще рассказывали о том, что интересное они смотрят".

По-настоящему стать "компетентным собеседником для своих родственников" Меньшов смог в прошлом году, когда впервые возглавил жюри "сериального" фестиваля, пересмотрел все сериальные новинки и сделал выводы.

- Когда-то малоуважаемое занятие - снимать сериалы - сегодня становится все более популярным. А актеры, брезговавшие сниматься в сериалах, теперь ищут эту возможность. Я понял, что мне надо смотреть больше сериалов.

По словам Меньшова, нынешние сериалы дают фору кино: "В сериалах появилась возможность рассказывать спокойные и длинные истории, говорить о серьезных вещах в спокойной и вдумчивой атмосфере. А кино предпочитает стрелялки и догонялки, потому что оно вернулось к своим истокам, когда было ярмарочным искусством".

В этом году Владимир Валентинович снова возглавил работу жюри и взялся за дело с жаром. После тяжелого перелета из Москвы, в то время как коллеги, изнуренные восьмичасовой разницей во времени, немедленно легли спать, Меньшов первым делом отправился в кинозал и отсмотрел сразу три серии "Домашнего ареста", (и это притом, что по условиям работы членам жюри достаточно было ограничиться и двумя сериями).

После просмотра режиссер принял участие в пресс-конференции с журналистами, а потом, переодевшись в "тройку", - выступил со сцены Дворца спорта "Кристалл", где проходила торжественная церемония открытия фестиваля.

Зал приветствовал мэтра вставанием и пятиминутной овацией.

- Я тронут. До мурашек тронут, - растрогался Владимир Валентинович. - Так далеко от Москвы, а оказывается, и здесь меня знают.

Зал рассмеялся. Меньшов пообещал судить честно и наградить лучших. Спуститься со сцены Меньшову помог Сергей Жигунов, но, на последних ступеньках режиссер вдруг выкинул неожиданный номер: подбоченясь, бодро исполнил несколько па знаменитой кадрили из фильма "Любовь и голуби".

Уж после этого унять несмолкающие аплодисменты ведущему церемонии открытия Дмитрию Диброву было совсем непросто.

Длинный день на этом не закончился. После концерта открытия бодрый и не уставший Меньшов зажигал на торжественном банкете. Уставшие журналисты, глядя на эдакое чудо, гуглили и не верили упрямым вещам, что 17 сентября Владимиру Валентиновичу исполнится 80.

КСТАТИ

Читатели "Комсомольской правды" могут разделить радость жюрения вместе с Владимиром Меньшовым. На нашем портале запущено голосование за сериалы конкурсной программы. Сериал, набравший большее количество "народных" голосов удостоится приза зрительских симпатий.