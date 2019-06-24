Папина походка: Лера Кудрявцева показала первые шаги 10-месячной дочки Маши

Дочке телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова исполнилось 10 месяцев. На своей страничке в Инстаграме 48-летняя мама поделилась трогательным видео: Лера сняла первые шаги маленькой Маши. Малышка отправилась на прогулку по улице рядом с загородным особняком супругов. Первые шажки дались девочке с некоторым трудом, но затем Маша все уверенней зашагала навстречу маме. Лера, с умилением наблюдая за дочкой, подбадривала ее.

Забавное видео прокомментировал отец девочки Игорь Макаров.

- Походка неплохая, - написал спортсмен в комментариях.

- Твоя по ходу, - ответила ему Лера.

leratv Наши первые шаги !!!!

На лето телеведущая сделала перерыв в работе: ее программа «Секрет на миллион» пока не будет выходить в эфир. Кудрявцева вернется к работе в новом телесезоне осенью. А пока она наслаждается заслуженным отдыхом с дочкой и мужем, 31-летним Игорем Макаровым. Недавно супруги отметили очередную годовщину брака. Кудрявцева и Макаров начали встречаться семь лет назад, а поженились шесть лет назад. В Инстаграме Лера трогательно поздравила мужа с этой датой.

- Семь лет назад мы принюхались друг к другу. Шесть лет в браке! Люблю тебя, как и прежде, мой мужчина, — обратилась Кудрявцева к супругу.

Игорь тоже поздравил жену через Инстаграм – спортсмен написал: «С годовщиной, моя любовь».

leratv Моя Пусть все детки на планете будут счастливы

Телеведущая не скрывает, что после рождения дочки она стала гораздо менее публичной. Лера нечасто делится в Инстаграме семейными фотографиями, бережно оберегая личное пространство. До недавнего времени Кудрявцева и Макаров не показывали в соцсетях лицо дочки, и лишь недавно поделились этим редким кадром.

Для Игоря дочка Мария – первый ребенок. У Леры есть сын от первого брака Жан, молодому человеку 29 лет. Сына Кудрявцева родила его от музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. Лера вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет. К слову, накануне вторых родов Лера бабушкой: сын Жан подарил ей внука. Дочка Маша стала для телеведущей по-настоящему долгожданной: Лера не раз признавалась, что хочет родить второго ребенка. Свою беременность Лера держала в секрете, и об ее «интересном положении» стало известно на последних месяцах, когда скрывать увеличившийся животик уже было невозможно. «Смиритесь, я родила сама», - отмела она в Инстаграме все подозрения в суррогатном материнстве.