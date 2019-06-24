Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду

Наталья Королева всегда покоряла поклонников женственными формами. 46-летняя певица – обладательница аппетитных округлостей, которые сводят с ума миллионы поклонников. Но только не ее собственного мужа: Сергей Глушко считает, что его жене не мешало бы похудеть. Артист оригинального жанра (Сергей показывает стриптиз) жестко контролирует свою красавицу жену и не дает ей съесть ничего лишнего. Наталья считает его настоящим домашним тираном. Об этом она рассказала на съемках программы «Сегодня вечером».

- Это ужасно, правда! Клянусь! — призналась Королева. — Иногда бывает, сидишь, и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: «Положи на место!» И всё! Аппетит как рукой сняло. Да, у нас с этим очень жестко!

Сергей подтвердил: он действительно строго бдит за тем, что есть его жена. И регулярно проверяет холодильник на предмет наличия «запрещенки» - жареного, жирного и соленого. Тарзан много лет подряд сидит на строгой диете и пытается приобщить к ЗОЖу и свою жену. Но Наталья, с ее украинскими корнями, слишком любит покушать. Поэтому удержаться и не набрать пару лишних килограммов ей весьма сложно. Чтобы отучить жену от «вкусняшек», Сергею приходится действовать весьма решительно.

koroleva__star Аппетитные формы Королевой нравятся многим ее поклонникам. Но только не Тарзану.

К слову, за готовку в доме Королевой отвечает именно Тарзан. Певица призналась, что совсем не умеет готовить. Последний раз она стояла у плиты много лет назад. Наталья ленится готовить еще и потому что у ее мужа, как считает звезда сцены, настоящий кулинарный талант. Впрочем, сам Глушко оценивает свои способности совсем по-другому.

- Я должен же как-то выживать, поэтому и научился готовить! – смеется он.

К кулинарному искусству пристрастился и сын Королевой Архип. Прошлым летом молодой человек устроился работать помощником шеф-повара в один из столичных ресторанов. Наследник звезды мечтал стать ресторатором. Но в итоге решил пойти совсем по другой стезе. Архип давно увлекается культурой Японии и изучает японский язык. Это увлечение перевесило гастрономию. Сейчас сын Королевой готовится поступать в Высшую школу экономики на восточное отделение.