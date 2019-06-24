Ножки-спички: Анджелина Джоли прячет истощенную фигуру под просторной одеждой

То, что у Анджелины Джоли плохой аппетит, и она стремительно теряет в весе, давно ни для кого не секрет. Актриса похудела до экстремальных 40 килограммов и выглядит слишком истощенной. В последнее время 44-летняя Анджелина полностью отказалась от открытой одежды и маскирует изможденную фигуру длинными и свободными нарядами черного цвета. Каждое появление голливудской звезды в одежде какого-то другого цвета — это настоящий праздник. Значит, у Энджи в этот день было отличное настроение, и она даже потрудилась подумать, что надеть, а не схватила, как обычно, с полки что-то черное и безразмерное.

В минувшие выходные папарацци сфотографировали Джоли во время шопинга с младшей дочкой Вивьен. Актриса выбрала для прогулки по Лос-Анджелесу просторный светлый наряд.

Актриса надела просторный светлый наряд, маскирующий ее фигуру.

Анджелина была в прекрасном расположении духа: с ее лица не сходила улыбка. Актриса о чем-то оживленно беседовала с дочкой. Джоли нарядилась в белое платье, полностью закрывшее ее фигуру, и в элегантные кожаные сандалии. Наряд с юбкой до середины игры обнажал только ноги Анджелины. Но и этой открытой части тела хватает, чтобы понять, насколько исхудала Энджи — ее ноги буквально превратились в палочки.

Десятилетняя Вивьен всю прогулку трогательно держала маму за руку. Младшая из дочерей Анджелины растет скромной и застенчивой, и именно ее Джоли чаще всего выбирает в качестве спутницы для прогулок. По совету психолога актриса старается уделять равное количество времени всем своим шестерым детям — хотя бы по 15 минут в день. Но, похоже, юной Вивьен требуется гораздо больше маминого внимания.

Актриса настолько исхудала, что ее ноги превратились в палочки.Фото: EAST NEWS

У актрисы сейчас перерыв в съемках: она проводит время с детьми и для своего удовольствия занимается журналистикой. Анджелина стала приглашенным редактором журнала Time и пишет для него авторскую колонку о военных конфликтах и правах человека. Источник издания Hollywood Life рассказал, что с тех пор, как Джоли подала на развод, она ни с кем не встречается. Хотя за это время таблоиды приписывали ей то один, то другой роман, все это оказалось неправдой. По словам кружения, после двух тяжелых операций и болезненного развода Энджи чувствует себя полностью самодостаточной и не нуждается в партнере, чтобы жить полной и счастливой жизнью.

- Это не значит, что она не готова двигаться дальше после разрыва с Брэдом Питтом, - пояснил источник. - Бывший муж не имеет никакого отношения к ее решению ни с кем не встречаться. Просто в данный момент она в этом не заинтересована. Все может измениться, но прямо сейчас она занята работой и детьми, ее жизнь полна именно этим.