Яндекс представил ГИБДД первую в России систему электронных путевых листов

Яндекс представил первый в России прототип системы электронного путевого листа (ЭПЛ). Предполагается, что он заменит в таксопарках обычные бумажные путевые листы. Помимо очевидного удобства документооборота, электронный путевой лист принесет еще и ощутимый экономический эффект. Таксопаркам он позволит в 3-4 раза снизить расходы на содержание штата механиков и врачей, а таксистам — тратить меньше времени на процедуру подготовки к рейсам и, таким образом, увеличить свой доход. По расчетам экспертов Яндекса, только в Москве внедрение ЭПЛ позволит столичным таксистам зарабатывать в сумме на 100 млн рублей больше.

Государству же система электронных путевых листов интересна с точки зрения прозрачности контроля за поездками.

- Путевые листы в электронном виде позволят объединить в единой базе данных всю информацию о прохождении осмотров, - объяснили «КП» специалисты «Яндекса». - Доступ к единой базе могут получить все необходимые ведомства, например ГИБДД и транспортная инспекция. Чтобы проверить у водителя наличие ЭПЛ, дорожному инспектору будет достаточно лишь «пробить» его по электронной базе, как это делается с водительским удостоверением или ОСАГО. В будущем эту модель можно использовать не только в сфере такси, но и для других видов городского общественного и даже грузового транспорта.

ПИЛОТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОЙДУТ В РЕГИОНАХ

Прототип электронного путевого листа разработчики представили во время презентации технологий безопасности транспорта начальнику ГИБДД РФ Михаилу Черникову, представителям Минтранса РФ, Департамента транспорта Москвы и Госдумы. Первый вариант ЭПЛ уже прошел тестирование в Калуге на базе партнеров Яндекс.Такси. На встрече руководители Яндекс.Такси предложили чиновникам провести еще несколько пилотных испытаний в регионах, во время которых компания протестирует технологию ЭПЛ для осмотра всего коммерческого и служебного транспорта. Региональные контролирующие органы во время пилотов получат доступ к базе данных электронных путевых листов в режиме реального времени. В случае удачного завершения эксперимента Яндекс готов поделиться разработанным техническим решением с государством.

За введение электронных путевых листов давно ратует Минтранс России. Еще в 2016 году министерство подготовило «дорожную карту» по разработке ЭПЛ для дистанционного медосмотра водителей. Ожидалось, что система будет готова к 2018 году, но работа над проектом застопорилась. В марте этого года управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян предложил Дмитрию Медведеву ввести ЭПЛ для такси, и премьер-министр поручил правительству проработать это предложение.

КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУТЕВОЙ ЛИСТ

В путевой лист записывается вся информация о работе водителя транспорта: сколько часов он провел за баранкой, сколько отдыхал, в каком состоянии выехал на работу. Перед тем, как заступить на смену, водитель такси должен поставить в путевом листе две отметки: механика о том, что машина прошла технический контроль, и врача о прохождении медицинского осмотра. Без них шофер не может выйти на работу.

В случае с электронным путевым листом водитель через мобильное приложение записывается на технический и дистанционный медицинский осмотр, которые можно пройти на ближайшей точке. В Москве и других регионах такими точками, например, стали АЗС. В назначенное время водителя ждет механик, который осматривает машину и решает, может ли она выйти на работ. Далее с помощью специального телеоборудования водитель проходит медицинский осмотр: ему меряют давление, температуру, пульс, определяют наличие следов алкоголя. Результаты обследования фиксируются в базе данных. После того, как водитель успешно прошел техосмотр и медобследование, ему открывают доступ к заказам. Не прошел - доступ к ним блокируется.

НА ЧЕМ ЭКОНОМИТЬ БУДЕМ?

При нынешней системе путевых листов водители тратят массу времени на то, чтобы пройти технический и медицинский осмотр. И, как следствие, теряют прибыль. Таксопаркам эти процедуры тоже приносят серьезные издержки.

- Сейчас за осмотры платит перевозчик. Например, для небольшого таксопарка в 20-30 машин себестоимость каждого осмотра составляет 150-200 рублей на одну машину и водителя, с учетом необходимости держать в штате ставки механика и врача, - рассказывают представители Яндекс.Такси. - Концепция электронных путевых листов позволяет большому количеству перевозчиков разделить эти расходы между собой. В результате уже сегодня, по подсчетам Яндекс.Такси, стоимость осмотра по модели ЭПЛ составляет 45 рублей, а при масштабировании технологии на всю страну эта цена может быть снижена в 1,5-2 раза.

За счет этого расходы таксопарка можно снизить в три, а то и в четыре раза. Водителям электронный путевой лист позволит сэкономить 2-3 часа рабочего времени в неделю. Кроме того, на рынке появится еще один игрок — АЗС, которые станут драйверами распространения новой системы и расширят линейку своих услуг за счет предрейсового осмотра.