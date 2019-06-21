Легавые, что ведут по следу: кинологической службе МВД России исполняется 110 лет

ЛЕГАВЫЕ ДРУЗЬЯ

Мало кто помнит, но ведь и сам полицейский ассоциировался у российских граждан с легавыми породами собак, которые отличаются хорошим чутьем и упорством при охоте на зверя. Еще 1866 году в Петербурге, а следом в Москве была учреждена сыскная полиция при канцелярии обер-полицмейстера, основной задачей которой стало раскрытие преступлений.

Тогда сыщики выходили в город в гражданской форме, но как и все полицейские носили номерные жетоны, которые они были обязаны предъявлять гражданам и преступникам, когда приходилось доставать револьвер. Оперативные сотрудники полиции, отличались от городовых тем, что носили свои жетоны скрытно, за отворотом пиджака, а их закрутку с наружной стороны маскировали значками популярного в те времена общества охотников. Чаще всего на них была изображена бегущая по следу добычи легавая собака.

Из-за этих значков оперов начинают называть в народе - легавыми. Это название пристало к сыскной полиции на десятилетия. Но с развитием кинологической службы оно быстро потеряло свою популярность: ведь с четвероногими друзьями эффективность работы полицейских повысилась в разы.

На полигоне Центра кинологической службы МВД в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО

Только за прошлый год благодаря кинологам и их подопечным было раскрыто свыше 36 000 преступлений, в том числе более 18 000 краж, 3 000 грабежей, 1 000 разбоев. У каждого современного полицейского-кинолога есть яркие истории, связанные со службой. В которых есть и трогательные, и опасные моменты. Вот некоторые из них…

БЕРТА - СПАСИТЕЛЬНИЦА

В тот солнечный день, 25 августа 2015 года, инспектор-кинолог Иван Роденко приехал из Феодосии под Бахчисарай в командировку на тренировочный курс со своим новым напарником - годовалой овчаркой Бертой. Сослуживцы еще плохо знали друг друга, однако случай заставил их быстро стать командой.

Иван Роденко и его помощница Берта.

В полицию обратились родители 4-летней девочки Иры, которая исчезла с турбазы в поселке Солнечнолесье. Главное, что осложняло поиски, — девочка была глухонемой. К тому моменту, как вызвали Ивана и Берту, пропавшей не было уже больше 5 часов. Как говорят в таких случаях поисковики, ее след "остыл", "заветрился". Кроме того, собаку сбивали с толку посторонние запахи волонтеров и спасателей. И только когда полицейский с Бертой остались вдвоем, животное что-то почуяло. Собака бросилась к глубокому оврагу, встала там и начала бить передними лапами по земле. По словам Ивана, она никогда так раньше не делала. В том месте, куда указывала Берта, полицейский и обнаружил малышку.

Ира очень благодарна Берте и инспектору-кинологу Ивану Роденко за свое спасение.

- Она стояла за песчаными отвалами, вся чумазая, лицо перепачкано грязью, руки-ноги в крови. Она ободралась об камни и шипы ежевики, когда упала в овраг, — вспоминает Иван. Малышка потом еще долго обнимала своего мохнатого спасителя, чтобы выразить признательность.

НОЧЬ ШЕЛ ПО СЛЕДУ

Декабрь 2016 года в Волгоградской области выдался морозным и снежным. Высота сугробов в полях достигала метра. В такую погоду, как говорится, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но это справедливо лишь для гражданских.

Когда кинолог, капитан полиции Константин Дроголов готовился к выезду, он уже знал, что произошло. В поселке Котельниково двое неизвестных напали на местного фермера. Налетчики действовали, как в кино. Узнали, когда мужчина бывает дома один, отключили подачу электричества и стали дожидаться, когда он выйдет на улицу к щитку. Затем преступники избили и связали предпринимателя, похитив у него один миллион рублей.

Капитан полиции Константин Дроголов и его верный товарищ Страж.

Преследовали грабителей по горячим следам. Установили, что автомобиль, на котором они скрылись, попал в аварию, не справился с управлением и вылетел с дороги. Дальше они пошли пешком. След взяла немецкая овчарка Страж. Он шел по следам неизвестных всю ночь. За ним — полицейские. 25 километров по снегу и морозу. В какой-то момент, уже уставшие и замерзшие, они вышли к неизвестному населенному пункту. Местные жители рассказали, что оперативники оказались в соседней республике, Калмыкии. На опушке леса они нашли так называемую "лежку" преступников — следы от костра и пребывания людей. Сомнений не осталось — это те, кого они искали. Бандиты были вооружены, двигаться дальше надо было предельно осторожно.

Страж привел в сельский магазин. Там двое мужчин покупали продукты. Собака безошибочно узнала в них преступников. В карманах одного из них были сложены купюры общим достоинством в миллион рублей.

МОХНАТЫЙ КОМПАНЬОН

О том, чтобы сменить погоны полицейского-кинолога на более спокойную, безопасную профессию, у 50-летнего майора Владислава Штейнера из Ростова-на-Дону никогда не было и мысли. Судьба сама распорядилась так, что вся его жизнь связана с собаками: от увлечений юности до службы в полиции.

В 1995 году Владислава вместе с его служебным лабрадором Линдой отправили в командировку в Чечню. Напарники приняли участие в 26 спецоперациях. Искали взрывчатку, оружие, боеприпасы, проверяли машины на блокпостах, обыскивали дома боевиков. Однажды грузовик, в котором ехали полицейские, попал под обстрел. В одночасье машина превратилась в груду металла. Три человека тогда погибли, остальные получили ранения. Владислав чудом остался жив, но только в госпитале узнал, что лишился ноги. - Как сказали врачи, у меня отшибло память из-за травмы и была большая потеря крови, я долго пробыл без сознания и не знал, что стал одноногим, — делится воспоминаниями Владислав.

Владислав Штейнер и Линда в Чечне. Фото из личного архива

Потом был долгий период реабилитации. Владислав заново учился управлять своим телом. И как только встал на протез, сразу вернулся на службу, к своему верному мохнатому компаньону. Для этого даже отказался от статуса инвалида. До самой смерти лабрадора Линды они вместе участвовали в полицейских операциях.

С тех пор прошло 24 года, сегодня Владислав занимает должность заместителя начальника центра кинологической службы Воронежской области. За свою карьеру он воспитал не одну служебную собаку. Но признается, что всегда будет помнить тот переломный момент в своей судьбе, собаку Линду и выбор, который он сделал в пользу жизни и своей профессии.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ КАСТА

На исходе четвертого дня поисков старший лейтенант полиции Зифа Альмяшева стала предполагать худшее.

- На дворе ноябрь, ударили первые морозы, человек не в состоянии выжить так долго на улице, тем более пожилой... — с досадой думала Зифа. Как сообщили родственники пропавшей 70-летней бабушки, она ушла из дома в одном легком халате и в галошах на голые ноги. Женщина страдала деменцией и всегда была под присмотром близких, но в тот момент никого не оказалось рядом.

4 дня родственники, жители поселка, десятки полицейских прочесывали местность. Пропавшей женщины нигде не было. Подумали даже, что она могла сесть в проезжавший мимо поезд. Надежды таяли вместе с первым снегом.

Первой, опережая цепочку полицейских, по полю бежала немецкая овчарка Каста. По правилам, каждые 40 секунд служебная собака должна подбегать к кинологу, чтобы отметиться. В какой-то момент Каста нарушила этот ритуал, скрывшись в высокой траве. Зифа поняла — собака что-то нашла. Под одним из деревьев, прямо на земле лежала пропавшая женщина. С удивлением и радостью полицейские отметили, что бабушка была жива и в полном сознании. Отогревшись, она рассказала, что пошла проведать родственников и заблудилась. А вот как выжила в таких суровых условиях, без еды и тепла, сама не знает. Ясно одно — если бы не слаженная работа кинолога и собаки, возможно, пропавшая не сумела бы дождаться помощи.