Анна Ахматова: "Какой запас пошлости должен был быть в пятидесятилетней женщине!"

Сегодня исполняется 130 лет «царскосельской веселой грешнице» Анне Ахматовой.

Она родилась в один год с Эйнштейном и Чарли Чаплиным. Была фантастически гибкой. Аню называли колдуньей, она чувствовала воду и всегда знала, где рыть колодец. А еще - поэзия Ахматовой пронизана любовью к родине. Когда многие ее соотечественники эмигрировали, она осталась, несмотря ни на что.

Я не безумствую, а цитирую выдержки из книги про Ахматову. К юбилею Анны Андреевны в издательстве "Альпина Дети" вышла книжка «Чему я могу научиться у Ахматовой», в которой по советско-патриотическому лекалу изложили факты ее биографии. Читайте и делайте выводы о том, как полезно знать языки (можно переводить стихи и зарабатывать), как важно не забывать о родных краях и не эмигрировать, когда все соотечественники разъехались, как важно оставаться русским поэтом и тд и тп.

Недоумевать по поводу того, как адаптируют поэтов для нового поколения, можно сколько угодно. Но нельзя и не признать, что появлению подобных изданий сама же Анна Андреевна активно поспособствовала. Я другой такой поэтессы не знаю, кто так раскручивал бы свой собственный миф.

Ахматова научила женщин не только говорить, но и использовать свои внешние данные для поэтического продвижения. Только ленивый не сказал, что первый успех Ахмадулиной, например, был обязан сходству фамилий "Ахмадулина" и "Ахматова". Дальше больше и даже угадывать не надо, в честь кого был взят псевдоним популярной и очень плохой поэтессы Ах Астаховой.

Анна Ахматова, портрет художника Петрова-Водкина, 1922 г.

Ахматова и гламур

Сегодня мы ругаем модных инстаграм-блогерш, пользующихся своим лицом для продвижения дурностиший. Но примерно по тому же пути шла и Анна Андреевна. Ее портреты писали лучшие живописцы ее времени. Модильяни, Серебрякова, Тырса. Портрет бровей работы Анненкова… знаменитая Ахматова в голубом Альтмана...

Многие современники знали эти портреты больше, чем стихи.

Накануне юбилея поэтессы мой Фейсбук завалило - нет, не стихами, а, во-первых, публикациями о скандале с ахматовской будкой в Комарово, а во-вторых, предложениями приобрести знаменитую статуэтку Ахматовой работы сестер Данько (такие статуэтки сохранились у многих с советских времен). В магазинах ленинградского фарфорового завода такую Ахматову раскупили, несмотря на цену, превышающую 70 тысяч рублей...

Прибавим к этому и ежегодные продажи автографов, меморий и вообще всего, к чему прикоснулась Анна Андреевна царственной рукой. Ахматовская записная книжка ушла с молотка за семь миллионов рублей. Ахматовский карандашик - за двести тысяч. Прежде чем подарить внуку Шкловского маленький огрызок величиной с палец, Анна Андреевна срезала лезвием верхнюю часть карандаша и вывела на белой древесине синими чернилами: А. АХМАТОВА.

Все это похоже на бытование поп-звезды. Ведь никого не удивляет, что коллекционеры готовы выложить тысячи долларов не только за вещи, но и за гнилой зуб Джона Леннона, жвачку, выплюнутую Майклом Джексоном, или прядь волос Джастина Бибера.

И в этом есть какая-то неправильность. Материальный облик Ахматовой затмевает и по сей день ее поэтическую составляющую. А ведь она прежде всего - поэт.

В двадцатые годы о ее поэзии много спорили, называли чужой, дворянской, а по сути, как сказали бы сейчас - гламурной и инстаграмной (кто не верит - может перечитать про руки, сжатые под темной вуалью). Сам Маяковский заявлял, что Ахматова не умеет писать, в доказательство приводя убийственные сравнения: "Вы посмотрите, «Слава тебе безысходная боль» - написана в ритме «Ехал на ярмарку ухарь-купец» (после этих слов Маяковский напевал "сероглазого короля" на манер "Ухаря-купца"). Есть свидетельства современников, отмечавших, что образ Ахматовой в двадцатые годы был известен больше ее стихов. Лев Шилов на лекции в 1978 году рассказывал, как ахал зрительный зал, увидев, как вошла "не женщина, а портрет работы Альтмана".

Ахматова стала великой Ахматовой, когда ее поэзия через гламур и попсу пришла к трагизму и приобрела трагическое звучание двадцатого века.

"Мама, не королевствуй", - говорил Лев Гумилев. И был прав.

Королевствование Ахматовой продолжается до сих пор и до сих пор затмевает ее поэтическую составляющую. Неслучайно же в упомянутой детской книжке посреди странных фактов о жизни Анны Андреевны не приведено ни одной строчки из ее стихотворений. Неслучайно же, как отмечают коллекционеры, куча вещей, оставленных Ахматовой - стоит в разы дешевле автографов и меморий, например, Цветаевой, не оставившей почти ничего.

Какой была Ахматова на самом деле? Не в короне, а в платочке. Такой, как на фотографии с собакой у Черкизово. На днях это фото вывесил лауреат русского Букера писатель Александр Илличевский, рассказав о небольшом открытии. В женщине в платке, сидящей рядом с собакой на берегу реки, Иличевский опознал Анну Ахматову, но опознал не по внешности, а по ширине и берегам реки, "так как хорошо знаю те места, поскольку неподалеку прошло мое детство".

Поэтесса Анна Ахматова, 1956 год. Фотохроника ТАСС

А несколькими месяцами ранее о находке рассказал коллекционер звукозаписей Юрий Метелкин. Чудом он обнаружил запись неформальной, «ругательной» Анны Андреевны, сделанную в шестидесятые годы филологом Иваном Рожанским.

Дело в том, что Ахматова нередко заходила к филологу на чай и однажды собравшиеся разговорились о Гончаровой, которую Ахматова страшно ненавидела. Анна Андреевна разошлась, вышла из образа и превратилась просто в ревнивую женщину, которая дала прикурить всем.

Она не знала, что хозяин квартиры, Иван Дмитриевич, записывает беседу, но когда он признался ей в содеянном. Ахматова выразила показное негодование, но не рассердилась. В связи с этим и мы считаем возможным рассказать читателям, о чем и как говорила Ахматова за столом.

Как ругалась Ахматова

Первое, на что обращаешь внимание, когда слушаешь запись - Ахматова ругается голосом Татьяны Толстой. На первых минутах записи АА рассказывает, как из Алма-Аты к ней пришел литературный журнал «Простор», и на его страницах, - голос поэтессы оживляется, - она увидела статью с портретами Натальи Николаевны в сороковые годы. «И там видно, что она во-первых, не очень красивая. Во-вторых абсолютно ничтожная, скучная, пустая, вообще никакая», - не скрывая радости басит Анна Андреевна.

Отдельную радость Ахматовой вызвал портрет Дантеса: "И потом Дантес такой, что мы все отомщены… Это чудовище, ничтожество, мещанин, лавочник, темная личность, проходимец, ужас что это".

А мне вообще нравится Наталья Николаевна, - возражает присутствующий за столом Евгений Левитин

Да? А я не знаю ни одной правды, которую можно сказать в ее защиту, - кипятится поэтесса. - Она уезжала и сейчас же забывала его адрес, она транжирила деньги безобразно… ни за что ни на минуту нельзя было оторвать от балов. Мать была никакая. Танцевать имея четырех маленьких детей - зачем?

- Ну, была молодая, - робко вставляет собеседник, но злит Ахматову еще больше.

- А потом она была дама пятидесятилетняя. Но она ведь от этого не поумнела! - парирует Анна Андреевна и вспоминает байку о смерти Натальи Гончаровой: - Когда она помирала, а она умирала от воспаления легких… А Ланской ее пережил?

Еще как, в этом все и дело! Собрались все дети, было очень траурное торжественное построение. Она простилась с детьми, как-то их напутствовала. Потом она сказала: Пьер, с тобой не прощаюсь, я знаю, что ты не переживешь моей смерти и тоже умрешь. А старик жил 14 лет! Какой запас пошлости должен быть в умирающей женщине, чтобы сказать такое!

(Воцаряется торжественная пауза)

Женя, вы еще любите Наталью Николаевну?- ехидно интересуются у Левитина участники застолья.

Я понимаю, что моя позиция не очень. Но я люблю ее из протеста. Постоянно слышу, какая сякая Наталья Николаевна... - оправдывается Левитин.

- Вы еще мало слышите. Зайдите ко мне, - обрывает Ахматова.

Анна Андреевна припоминает Гончаровой и то, что она отправляла детей погостить "к дяде Жоржу", бранит детей Пушкина, не вставших на защиту умершего отца от оскорблений (одного из сыновей Ахматова видела на открытии памятника в Царском селе). А в завершение разговора, немного подобрев, спрашивает присутствующих: "Вы не слышали, что я говорила по телевидению про Пушкина в этом году?" И пересказывает занимательную историю.

"Пушкин и дети. Это пустячок, но я решила, хотя органически ненавижу телевидение, рассказать... В 1937 году, когда был большой юбилей, комиссия постановила снести памятник Пушкину: такой плохой, черненький, стоит на Пушкинской улице. (Может быть, вы и знаете, по Невскому когда идешь и там все заставлено очень высокими, очень плохими домами, этой части города при Пушкине не существовало...) Решили памятник снести, так как он недостоин такого города. Естественно, возле памятника была горка маленькая, катались дети, что-то строили в песочнице. Приехал грузовик, двое рабочих, кран и когда дети увидели это, они подняли такой рев дикий, что памятник стоит о сих пор. Это факт. Если бы это был не Пушкин, а кто-то другой, то дети с удовольствием встали бы кругом и смотрели, как снимают. Но так как дядя Пушкин - ни за что".

К слову, Пушкин, спасенный детьми, до сих пор так и стоит в Петербурге.