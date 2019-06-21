2019-06-21T15:13:42+03:00
Спорт

Эсекель Понсе стал новичком московского "Спартака"

С аргентинским футболистом подписан контракт на длительный срок
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Аргентинский футболист Понсе перешел в "Спартак".Аргентинский футболист Понсе перешел в "Спартак".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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21 июня футбольный клуб "Спартак" (Москва) объявил о подписании контракта с новым игроком. Им стал 22-летний аргентинский форвард Эсекель Понсе.

- «Спартак» и «Рома» согласовали условия перехода в наш клуб нападающего Эсекеля Понсе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт, - говорится в сообщении пресс-службы московского "Спартака".

Понсе родился в 1997 году в городе Росарио и начинал карьеру в клубе "Ньэллс Олд Бойз", сыграв за первую команду уже в 16 лет. В 2015 году он стал футболистом итальянской "Ромы", после чего в разные годы играл в аренде за другие команды. В частности, возвращался обратно к себе домой в клуб в Аргентину, выступал в испанской "Гранаде", французском "Лилле".

Последний сезон Понсе играл за греческий АЕК. За клуб из Афин он провел 26 игр, забив 15 голов. В 2017 году Понсе сыграл за молодежную сборную Аргентины на чемпионате мира, который прошел в Южной Корее.

За итальянскую "Рому" аргентинский футболист так и не сыграл ни одного матча. Эсекель Понсе стал официально первым новичком "Спартака" в летнее трансферное окно 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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