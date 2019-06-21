Грузия, обозвавшая нас «агрессором», давай досвиданья!

Люди, которые продолжают свое отношение к Грузии строить на фильме «Мимино» в России не переводятся. Миф о сказочной Грузии, созданный покойным Георгием Данелия оказался фантастически живучим.

Сознание российского интеллигента уже 30 лет отказывается принимать настоящую Грузию.

Оно не замечало антирусскую Грузию 1989 года, когда Тбилиси вышел на миллионный митинг против «советской оккупации» и естественно попал под армейский замес. Уже тогда московские интеллигенты начали каяться перед Грузией и в этом своем покаянии не могут остановиться до сих пор.

Московских интеллигентов не смущал животный грузинский национализм начала 90-х, когда некогда интернациональный Тбилиси за пару лет потерял всех своих армян, русских и евреев, которые там жили веками и стал совершенно грузинским.

Потом бесконечные войны с абхазами, аджарцами и осетинами и наконец Грузия выродила своего Саакашвили, чтобы все-таки испытать полное и незабываемое национальное унижение 2008 года.

Русские интеллигенты изо всех сил торопились забыть, что августовская война началась из-за того, что грузинская армия в ночь на 8 августа 2008 года сначала убила 10 российских миротворцев, а потом двинула танки на Цхинвал.

Дальнейшие события хорошо известны. Через неделю грузинская армия перестала существовать, и та же судьба легко могла постигнуть и грузинскую государственность.

Внутри России эту смешную войну практически никто не заметил. Легкая истерика либеральной общественности по поводу якобы имевших место депортациях грузин - это был такой классический медийный миф, которые русская либеральная журналистика научилась придумываться еще в начале 20 века, тренируясь на царском режиме.

Напряжение в межгосударственных отношениях начало спадать к 2013 году, когда Россия отменила эмбарго на поставку грузинских вин.

Грузинское вино правда за последующие 6 лет так свои позиции на российском рынке и не восстановило. Заставить российского потребителя пить посредственное пойло по цене Чили или Италии уже было невозможно. Но зато в Грузию потянулись российские туристы.

Все больше и больше. И наконец в 2018 году Грузию посетили 2 миллиона граждан России. Россияне самый крупный источник туристических денег для этой страны, их вклад в грузинскую экономику — около миллиарда долларов.

Рост турпотока из России тянет вверх еще одну стратегическую отрасль Грузии – недвижимость. Русские инвестируют в квартиры и апартаменты в курортном Батуми - туристической столице Грузии.

Выпадение Грузии из российской экономической орбиты в начале 90-х привело страну в полному экономическому краху. Но сегодняшняя Грузия полностью деиндустриализирована. Занятость - только в сельском хозяйстве (которое по-прежнему зависит от поставок в Россию) и от туризма, который так же во многом зависит от России.

Очередная волна нестабильности, которая снова направлена на Россию и русских может окончательно добить грузинскую экономику.

Что касается, меня, я уверен - она просто обязана ее добить.

Если очередной грузинский президент прямо называет Россию «врагом и агрессором», что ж, с этой страной себя нужно вести именно как враг и агрессор. Остановить торговлю, заморозить туризм. Никаких рабочих виз для грузинских граждан, никакого грузинского импорта.

Грузия, как и вся бывшая советская периферия должна наконец научиться жить за свой счет. Дружба с Россией – это бонус. Это – деньги, которые нужно еще заработать. Полной и безоговорочной лояльностью.

Если ее нет – до свидания!

Российским интеллигентам, которые являлись главной мягкой силой независимой Грузии пора прийти в себя. Самым оптимальном было бы, если бы нескольким московским хипстерам сейчас в Тбилиси разбили морды. Разбитая морда всегда лечит лучше всего.

Образ интеллигентного грузина, который говорит на литературном русском языке с фальшивым кавказским акцентом, поет Окуджаву и произносит длинные тосты, должен наконец исчезнуть, как не имеющий ничего общего с настоящей современной Грузией. Азиатским, враждебным России государством, не имеющим никакого ни экономического, ни геополитического значения для нас.

Для всех же, кто ностальгирует по прекрасным советским временам - есть всесоюзная здравница Крым. Ностальгируйте там до полного изумления. Тем более, что он – наш.

В ходе уличных беспорядков пострадали 240 человек.